Duminica Paștelui aduce cu sine o pauză generală în sectorul de retail din statul american Massachusetts. Majoritatea marilor lanțuri de magazine au decis să tragă obloanele pentru a oferi angajaților o zi liberă alături de familie, însă există și excepții notabile pentru cumpărătorii de ultim moment.

Giganții retailului spun „pas” sărbătorii

Dacă plănuiați o vizită la Target, Walmart, Best Buy sau Macy’s, ar fi bine să vă regândiți planurile. Toți acești retaileri importanți și-au anunțat porțile închise pentru întreaga zi de duminică. Lor li se alătură și alte nume cunoscute precum T.J. Maxx, HomeGoods, Kohl’s și lanțul de supermarketuri ALDI, care respectă tradiția de a nu opera în această zi importantă.

Decizia este una recurentă, confirmată an de an. Un purtător de cuvânt al Asociației Retailerilor din Massachusetts a declarat: „Este o zi importantă pentru familii, iar angajații noștri merită să petreacă acest timp cu cei dragi.” Iar politica pare să fie apreciată de angajați, care se bucură de o zi liberă plătită.

Unde poți merge pentru cumpărături de ultim moment?

V-ați dat seama în ultima clipă că ați uitat ceva esențial? Nu e totul pierdut. Farmaciile și magazinele de proximitate rămân, în mare parte, deschise pentru a deservi comunitatea. Lanțuri precum CVS și Walgreens au confirmat că majoritatea locațiilor lor vor fi operaționale, deși e posibil să funcționeze după un program redus.

Si magazinele de tip „convenience store”, cum ar fi 7-Eleven sau Cumberland Farms, vor fi deschise. Numai că trebuie să fiți atenți la program. E drept că sunt o soluție salvatoare, dar cel mai bine este să verificați online orarul specific al magazinului din zona dumneavoastră înainte de a pleca de acasă.

Supermarketurile, o poveste mixtă

Când vine vorba de supermarketuri, lucrurile stau puțin diferit și depind de politica fiecărei companii în parte. În timp ce ALDI și Trader Joe’s sunt complet închise, alte lanțuri regionale au ales o cale de mijloc. De exemplu, unele locații Stop & Shop și Shaw’s (un lanț foarte popular în regiune) vor fi deschise, dar cu un program scurtat, închizând, în general, în jurul orei 17:00.

Verificarea e sfântă.

Până la urmă, recomandarea principală pentru oricine are nevoie să cumpere ceva duminică este să sune înainte sau să verifice aplicația mobilă a magazinului respectiv. Așa eviți un drum inutil.

Nu doar comerțul ia o pauză

Pe lângă retaileri, și alte servicii esențiale vor fi indisponibile. Toate băncile, oficiile poștale și instituțiile guvernamentale sunt închise, conform programului de sărbători legale. Chiar dacă Paștele nu este o sărbătoare federală oficială în SUA, majoritatea acestor instituții urmează calendarul și nu operează duminica.

Dar o particularitate a statului Massachusetts este legislația privind vânzarea de alcool. Toate magazinele de băuturi alcoolice (cunoscute ca „liquor stores”) sunt obligate prin lege să fie închise în zilele de Paște și de Crăciun, fără excepție.