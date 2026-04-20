Actrița Zoe Saldaña, câștigătoare a unui premiu Oscar, a fost numită ambasador global pentru Lancôme. La începutul anului 2024, Saldaña a devenit actrița cu cele mai mari încasări din toate timpurile, datorită rolurilor din francize de succes precum „Avatar”, „Star Trek”, „Gardienii Galaxiei” și „Avengers”.

O comunitate de femei puternice

Saldaña se alătură unui grup select de ambasadoare ale brandului, din care fac parte nume precum Christy Turlington, Julia Roberts, Olivia Rodrigo sau Isabella Rossellini. Actrița vede această colaborare ca pe o oportunitate de a schimba percepția asupra feminității. „Îmi place lărgirea narativului despre ce înseamnă să fii femeie – o femeie completă, întreagă – în fiecare etapă diferită a vieții ei”, a declarat Saldaña.

Iar sentimentul de apartenență este important pentru ea. „Așa că, știind că mă aflu printre femei uimitoare precum Christy Turlington, mă face să mă simt parte dintr-o comunitate minunată de femei care se sprijină reciproc.”

Actrița subliniază importanța de a celebra maturitatea. „Ne prezentăm deschis și spunem: Să crești în viață, să fii mai înțeleaptă, să fii mai în vârstă este frumos”, a continuat ea. „Iubesc faptul că Lancôme susține și celebrează cu adevărat acest lucru.”

Relația cu produsele de înfrumusețare

Familiaritatea ei cu brandul vine din copilărie. „Îmi amintesc că vedeam brandul”, a spus ea, adăugând că în reclamele sale femeile păreau naturale și frumoase. Dar relația ei cu produsele cosmetice s-a schimbat de-a lungul anilor. „Pielea se schimbă”, a explicat Saldaña. „Se află în propria sa creștere și călătorie. Să fii în armonie cu pielea ta este foarte important, așa că nu am fost niciodată genul de persoană care depinde de produse pentru a se simți puternică și frumoasă. Dar am fost întotdeauna genul de persoană care, atunci când găsește acel produs, îi rămâne loială pe viață.”

Un produs esențial pentru ea este mascara. Până la urmă, cine nu are unul?

„De-a lungul vieții mele, m-am uitat mereu la Lancôme pentru o mascara grozavă”, a mărturisit ea. Schimbările fizice au dictat și alegerea produselor. „Îmi amintesc când aveam kilometri întregi de gene care erau pur și simplu frumoase și de încredere. Acum, este vorba de a lucra cu produsul de mascara care îmbunătățește ceea ce ai, dar nu mai în abundența sa deplină.” Produsul ei preferat este Lash Idôle Curl Goddess Mascara de la Lancôme. „Obțin acea ridicare instantanee, acel volum major de la el. Am fost super încântată de acesta.”

Frumusețea, o evoluție constantă

Pentru Zoe Saldaña, frumusețea este un proces continuu de descoperire. V-ați gândit vreodată la asta? „Exact ca personajul tău, exact cum ar trebui să fie viața ta – călătoria vieții tale”, a spus ea. „Cu toții ne găsim cumva drumul. Făcând asta, dacă suntem înțelepți, ne permitem spațiul de a încerca lucruri diferite. Uneori, asta vine sub forma: încerci o voce diferită pentru tine. Încerci o altă lungime de păr. Încerci și culori diferite care te fac să te simți puternică și frumoasă și îți oferă acel sentiment de relevanță și prezență. Majoritatea dintre noi nu ne dăm seama de asta până când suntem foarte maturi.”

Scopul final este să îți asumi propria frumusețe. „Asta este puternic”, a adăugat actrița. „Asta necesită curaj, necesită caracter, dar necesită și experiența de a ști cum este atunci când nu îți urmezi vocea.”

Viziunea Lancôme

Vania Lacascade, președintele global al brandului Lancôme la L’Oréal, a descris-o pe Saldaña ca fiind „o actriță, o femeie definită atât de anvergură, cât și de substanță.” Lacascade a lăudat capacitatea actriței de a se conecta cu publicul la nivel global. „A reușit, an de an, să modeleze o poveste globală peste culturi, peste generații și, în același timp, își menține un simț real și acerb al identității. Ea aduce această perspectivă care este destul de ancorată în realitate.”

Saldaña rezonează cu doctrina Lancôme a optimismului neînfricat. „Înseamnă că faci o alegere de a încerca mereu să fii de ajutor, să lucrezi cu ceea ce ai, să îmbrățișezi ceea ce ai”, a explicat ea. „Pentru că, făcând asta, ești capabilă să vezi alte femei în jurul tău: înaintea ta, lângă tine, în spatele tău.”

Alegerea de a fi pozitivă este esențială. „Asta pentru mine înseamnă să fii optimistă fără teamă în legătură cu cine ești și încotro te îndrepți mereu”, a concluzionat Saldaña. Lacascade a adăugat: „Ea trăiește filozofia pe care o avem la Lancôme, această filozofie a optimismului – că optimismul este o alegere conștientă. Este o modalitate de a inspira și de a invita femeile să interacționeze cu lumea cu intenție și deschidere.”

Saldaña va fi imaginea campaniei pentru Intercept, un produs din noua gamă Absolue Longevity MD. Anul trecut, actrița a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul „Emilia Pérez” de pe Netflix, rol pentru care a primit și un Glob de Aur. Recent, a încheiat filmările pentru sezonul trei al serialului „Lioness”, în care joacă alături de Nicole Kidman și Morgan Freeman, și continuă să producă filme prin compania Cinestar Pictures, pe care a fondat-o în 2013 împreună cu surorile ei (Mariel și Cisely Saldaña).