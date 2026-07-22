Da, vara te poate copleși psihic. Iar starea asta are un nume: „summer sadness”. Este o formă mai rară de Tulburare Afectivă Sezonieră, cu simptome care apar primăvara târziu sau vara și dispar toamna.

Persoanele care nu se regăsesc în imaginea verii perfecte pot simți mai mult decât un simplu disconfort de sezon. Căldura extremă este unul dintre factorii declanșatori. Studiile o asociază cu mai multă iritabilitate, mai mult stres și cu mai multe prezentări la medic pentru probleme de sănătate mintală în timpul valurilor de căldură.

Lumina și căldura: efecte directe asupra stării de bine

Uneori, nu e „doar în capul tău”. Lumina naturală prelungită din lunile de vară poate întârzia secreția de melatonină, hormonul somnului. Privarea de somn care urmează ți-ar putea afecta direct emoțiile și toleranța la stres. Iar când dormi prost mai multe nopți la rând, răbdarea scade rapid.

Presiunea socială apasă și ea. Vara vine la pachet cu ideea că ar trebui să fii fericită, bronzată, activă și mereu plecată undeva. Când realitatea ta arată altfel, din motive financiare, personale sau de sănătate, comparația cu imaginile idealizate din online poate accentua anxietatea sau depresia. Cum relatează CSID, tocmai această ruptură dintre sezonul „obligatoriu fericit” și viața reală stă în centrul fenomenului.

Și corpul poate încurca semnalele. Palpitațiile și dificultățile de respirație provocate de căldură pot semăna cu un atac de anxietate. La persoanele predispuse, senzațiile acestea ar putea declanșa sau amplifica stările de panică. Nu e un detaliu mic, mai ales când încerci să-ți explici singură de ce te simți neliniștită.

Mai apare și partea sensibilă a imaginii corporale. Hainele de vară lasă mai mult corpul la vedere, iar asta poate genera insecurități și anxietate. Comparația cu imaginile atent filtrate din mediul online poate accentua și mai mult presiunea.

Miza reală este validarea unei experiențe pe care multe femei o ascund, tocmai fiindcă sezonul pare să interzică tristețea. Ignorarea simptomelor doar ca să pari „în ton” cu vara poate agrava stările de anxietate și depresie.

Se vede și într-o tendință mai largă: „coolcation”, adică alegerea intenționată a unor destinații de vacanță mai răcoroase. Ideea spune ceva foarte simplu despre sezonul acesta: căldura extremă nu afectează doar confortul fizic, ci și starea generală de bine.

Micile ajustări care te pot ajuta vara

Rutina contează mai mult decât pare. Menținerea unui program cât de cât stabil te poate ajuta când lumina prelungită îți dă somnul peste cap.

Hidratarea corectă rămâne un pas de bază. La fel și limitarea expunerii la soare în orele de vârf, mai ales dacă observi că starea ta se schimbă odată cu disconfortul fizic dat de caniculă.

Ajută și să cobori așteptările la un nivel real. Vacanțele, ieșirile și planurile de vară nu trebuie să arate ideal ca să fie bune pentru tine. Gestionarea așteptărilor nerealiste legate de vacanțe și activități este una dintre recomandările specialiștilor tocmai pentru că reduce presiunea care se adună în fundal.

Dacă te recunoști în aceste situații și simți că nu le poți gestiona singură, sfatul unui specialist te poate ajuta să găsești un echilibru.