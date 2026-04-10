Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, lăsând un gol imens în fotbalul românesc și nu numai. Fiul său, Răzvan Lucescu, a ținut un discurs la căpătâiul tatălui, fiind vizibil copleșit de emoție în fața familiei și a celor veniți să aducă un ultim omagiu.

Discursul care a amuțit biserica

Răzvan Lucescu (antrenorul echipei elene PAOK Salonic) a venit de urgență din Grecia încă de pe 29 martie, imediat după ce tatăl său a fost internat la Spitalul Universitar din București. Din păcate, Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie. La slujba de înmormântare, Răzvan a vorbit despre tatăl său, iar momentul a fost unul cu adevărat sfâșietor. Fostul fotbalist Marius Niculae, prezent în biserică, a dezvăluit ce a transmis fiul marelui antrenor.

„A fost puternic, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a povestit fostul fotbalist.

Omagii de la Copos, Burleanu și Patriarhie

Răzvan Lucescu nu a fost singurul care a luat cuvântul în fața celor prezenți. Au mai vorbit și George Copos, fostul patron de la Rapid, dar și Răzvan Burleanu, actualul președinte al Federației Române de Fotbal.

Ba chiar a fost transmis și un mesaj din partea Preafericitului Daniel.

Același Marius Niculae a povestit despre o latură mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu, legată de credință. „A venit un mesaj și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că (Mircea Lucescu, n.r) a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”.

Gigi Becali și sfaturile pentru Răzvan

Prezent la funeralii, Gigi Becali a venit să-și ia rămas bun de la antrenorul pe care l-a admirat. Patronul FCSB a avut și un mesaj direct pentru Răzvan Lucescu, explicând, în stilul său inconfundabil, ce crede el că urmează. Dar ce se întâmplă, până la urmă, dincolo de slavă și de faimă?

„Mai vorbisem și cu doctorii pe la spital, știam. Acum… normal, orice om când moare e o tristețe. Cel mai mult pentru familie. Noi spunem Condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Odată și odată se duce omul. Fotbalul pierde, mai sunt și alții. Problema știi care este? Ai văzut cum a fost, toate televizoarele lumii, ale Europei, Lucescu, Lucescu, Lucescu. Ai văzut cum toată lumea a vorbit despre el la superlativ. Și eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore și, în alea două ore, am rămas mască cum vorbea.”

Iar apoi, Becali a continuat cu sfaturile pentru fiul îndurerat. „Acum o să vorbesc cu Răzvan și o să-i spun: «Răzvane, toate camerele și toată lumea, toate stadioanele, nimeni nu te poate ajuta acum». Acum, numai el poate să-l ajute. Trece acum un cerșetor, îi dai 100 de lei și îi spui «pentru nea Mircea», cu asta l-ai ajutat. E prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Acum trebuie să-și intre Răzvan în rol. Eu o să-i spun ce trebuie să facă. Acum își intră el în rol, Răzvan. O să-i spun ce trebuie să facă ca să poată să-l ridice cât de cât”.