Primele săptămâni după nașterea unui copil nu sunt grele doar pentru mamă. Un studiu nou realizat de Northwestern University și Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital din Chicago arată că concediul paternal plătit are un rol important în susținerea sănătății mintale a taților după venirea bebelușului.

Studiul a fost prezentat la întâlnirea anuală ENDO 2026 a Societății Endocrine, desfășurată în Chicago. Asta contează fiindcă mută discuția despre concediul paternal din zona de organizare a jobului în zona foarte concretă a vieții de acasă: somn fragmentat, stres, adaptare la un rol nou și presiunea de a fi prezent exact când familia are mai mare nevoie.

Timpul acasă al tatălui susține sănătatea mintală a familiei

Dacă ești într-un cuplu care se pregătește pentru un copil, vestea practică este simplă: timpul petrecut acasă de tată imediat după naștere nu înseamnă doar ajutor la schimbat scutece sau drumuri la farmacie. Cercetarea subliniază că acest timp poate susține sănătatea mintală a noilor tați, iar asta se vede apoi în toată dinamica familiei.

Și aici e miza reală. Când un tată este mai bine emoțional, adaptarea la rolul de părinte poate fi mai lină, implicarea lui în îngrijirea copilului poate crește, iar povara de zi cu zi se poate împărți mai echilibrat între parteneri. Pentru multe cupluri, exact asta face diferența dintre o perioadă trăită pe pilot automat și una în care ambii părinți reușesc să funcționeze cât de cât omenește.

Nu vorbim doar despre confort. Vorbim despre bunăstarea familiei într-un moment în care oboseala și nesiguranța se adună repede. Iar un tată care are timp să intre cu adevărat în ritmul noii vieți poate să fie mai prezent, mai încrezător și mai conectat cu bebelușul și cu partenera.

Studiul evidențiază beneficiile concediului paternal plătit

Informațiile publicate până acum nu precizează metodologia studiului, dimensiunea eșantionului, ce aspecte exacte ale sănătății mintale au fost evaluate sau dacă au existat diferențe în funcție de durata concediului plătit. Nu a fost anunțat nici un set detaliat de recomandări practice din partea autorilor.

Dar mesajul central este suficient de clar ca să fie util chiar de acum: concediul paternal plătit nu este un moft și nici un bonus simpatic pentru CV-ul unei companii. Este o formă de sprijin care poate conta direct pentru sănătatea mintală a taților și pentru felul în care familia traversează primele luni.

Potrivit News-medical, cercetarea a fost realizată de Northwestern University și Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital din Chicago și a fost prezentată la ENDO 2026. Chiar dacă lipsesc pentru moment cifrele și detaliile de evaluare, direcția concluziei este una foarte ușor de înțeles pentru orice părinte: când există timp plătit pentru a sta acasă, presiunea emoțională poate fi mai mică.

Pregătirea din timp a cuplului pentru venirea copilului

Dacă tu și partenerul tău vă pregătiți pentru un copil, partea bună este că poți transforma ideea asta într-o conversație practică. Nu doar dacă există concediu, ci cum va fi folosit. Cine stă noaptea cu bebelușul. Cine merge la controale. Cine preia mesele, cumpărăturile, treburile din casă. Ce faceți dacă unul dintre voi ajunge la limită.

Dar multe cupluri nu vorbesc despre asta din timp. Și ajung să improvizeze exact când oboseala este maximă. Un concediu paternal plătit poate crea spațiul necesar pentru această tranziție, dar nu rezolvă singur totul. Ajută mult dacă există și un plan simplu, realist, scris chiar pe telefon.

Iar dacă lucrezi într-o companie care oferă un astfel de beneficiu, merită văzut ca pe o resursă de sănătate și echilibru, nu ca pe ceva ce ar trebui folosit doar parțial sau cu vină. Studiul prezentat la Chicago susține exact ideea asta: prezența tatălui acasă la început are efecte care depășesc logistica zilnică.

Sănătatea mintală a tatălui impactează pozitiv starea mamei

Poate cea mai importantă parte este asta: sănătatea mintală a tatălui nu este separată de starea mamei. Când un partener este mai prezent și mai stabil emoțional, povara nu mai cade aproape integral pe umerii femeii. Pentru mamele aflate în recuperare după naștere, pentru cele care alăptează sau pur și simplu pentru cele care nu au mai dormit bine de zile întregi, diferența este uriașă.

Numai că discuția despre tați și sănătate mintală apare încă prea rar în viața reală. De obicei, toată atenția merge firesc spre mamă și copil, iar tatăl rămâne în rolul celui care trebuie doar să se descurce. Studiul acesta vine cu o nuanță necesară: și el are nevoie de sprijin, iar când îl primește, câștigă întreaga familie.

Una dintre figurile academice asociate cu Northwestern University este Eileen Graham, profesor asociat, într-un context mai larg în care tot mai multe discuții se poartă despre sprijinul acordat părinților și despre felul în care structurile de suport influențează sănătatea mintală. Aici se așază și acest studiu prezentat la ENDO 2026, în Chicago.

Faptul concret, până la apariția datelor complete, rămâne acesta: studiul prezentat la ENDO 2026, în Chicago, leagă concediul paternal plătit de o sănătate mintală mai bună pentru noii tați, cu efecte care pot schimba în bine echilibrul întregii familii.