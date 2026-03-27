Valentino a dat startul sezonului festivalurilor cu propria sa versiune, una plină de modă și opulență. Miercuri seară, în mijlocul unei săptămâni de lucru agitate, casa de modă a organizat la The Shed din New York un eveniment în stil carnaval, denumit „Valentino Fun Fair”, pentru a celebra lansarea primei sale colecții de ochelari create de Alessandro Michele în parteneriat cu Kering Eyewear.

Un bâlci opulent în inima orașului

Invitații, printre care s-au numărat Ella Emhoff, Miles Greenberg, Leigh Lezark, Dylan Kelly și Jordan Rand, au pășit într-un paradis opulent. Spațiul a fost complet transformat, decorat cu un carusel cu oglinzi (completat cu scaune din piele în formă de animale), o cabină foto deghizată într-un teatru strălucitor și un labirint de oglinzi. Draperii impunătoare de catifea în roșul specific Valentino învăluiau încăperea din podea până în tavan.

Și, pentru că nicio petrecere nu e completă fără răsfățuri culinare, stațiile de dulciuri erau peste tot. Oaspeții s-au bucurat de mini-gogoși delicioase, tăvi cu cremă de vițel, vată de zahăr și găleți de popcorn personalizate cu „Vlogo”. Două baruri serveau în masă cocktailuri Grey Goose Cosmopolitan și Macallan Old Fashioned.

Invitați de seamă și primele impresii

Atmosfera a fost una relaxată și plină de voie bună. Prezentă la eveniment, actrița și regizoarea Lilly Hartley a declarat, în timp ce se distra la un joc de la Tin Can Alley: „Îmi place că Valentino a oferit câteva activități distractive în loc să invite oaspeții doar să vadă noua colecție”.

Iar actrița Celeste O’Connor, cunoscută din „Scream 7”, a adăugat: „Acest decor este absolut superb și este cu adevărat inspirațional să fii într-o cameră plină de atâția artiști incredibili”.

Până la urmă, detaliile au făcut diferența. „Modul în care Valentino a organizat totul este foarte șic”, a remarcat modelul Jordun Love. „Schema de culori și activările se completează foarte bine”. Designerul de genți și stilistul Dami Ariyo a fost de acord: „Noua colecție de ochelari este foarte drăguță, iar tema din seara asta o vinde cu adevărat!”.

Muzică și dans pe ritmuri alese

La pupitru s-a aflat veteranul DJ Mark Ronson, care a asigurat coloana sonoră a serii. Acesta a mixat piese cu bas puternic și clasice ale milenialilor, incluzând mashup-uri cu piese de la Madonna, Bad Bunny, Rihanna, Justin Timberlake și Tyla.

Pe ringul de dans, activistul și modelul Yves Mathieu-East a exclamat: „Mark ne face pe toți să ne simțim groovy și sexy!”.

Un sentiment similar l-a împărtășit și cântăreața de soul Meah Pace, membră a trupei Chk Chk Chk, care tocmai sosise de la un turneu din Japonia pentru a participa la petrecere. „Să te distrezi și să poți dansa pe muzică grozavă este revoluționar și mai ales necesar în vremuri dificile la nivel global, așa cum sunt cele pe care le trăim astăzi”. V-ați gândit vreodată la asta?

Vedeta serii: noua colecție de ochelari

Dar piesa de rezistență a fost, clar, colecția de ochelari. Pe măsură ce evenimentul se apropia de final, invitații se opreau să admire două roți Ferris rotative, de un roșu lucios, care expuneau selecții din noua linie.

Modelele variau de la rame mari tip tortoise și ochelari ovali cu ținte, la construcții metalice subțiri cu detalii din cristal și ochelari eleganți cat-eye. Fiecare model purta, fireste, propria sa variantă a celebrului „Vlogo” Valentino.