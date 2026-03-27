Anunțul divorțului dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a luat prin surprindere pe toată lumea, numai că lucrurile par mult mai complicate. În timp ce artista a confirmat despărțirea după o căsnicie de 3 ani, Valentin Sanfira neagă totul. Elena Merișoreanu, apropiată a cuplului, vine cu detalii dintr-o discuție privată pe care a avut-o cu artistul.

Valentin Sanfira neagă totul

Interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu a intervenit pentru a lămuri o parte din mister. Artista a povestit că s-a întâlnit recent cu Valentin Sanfira și l-a întrebat direct despre zvonurile despărțirii, iar răspunsul lui a fost categoric. E drept că nimeni nu se aștepta la o asemenea întorsătură.

„Eu m-am întâlnit cu el acum câteva seri la un post de televiziune unde a făcut un show care a întreținut toată atmosfera. L-am întrebat: «Măi, este adevărat?». «Nu este adevărat nimic!» Eu îl știu pe Valentin de pe vremea când îl știa foarte puțină lume. (…) Băiatul ăsta este cum rar mai întâlnești”, a declarat cântăreața.

Recomandari Codruța Filip anunță divorțul după 3 ani de căsnicie, dar Sanfira neagă tot

„Eu zic că la nervi a spus Codruța”

Iar artista este convinsă că nu este vorba despre o separare definitivă. Ea crede că totul este doar o ceartă de moment, amplificată poate de presiunea publică. V-ați gândit vreodată cum e să ai viața personală sub lupă în fiecare secundă?

Elena Merișoreanu a oferit o perspectivă personală, bazată pe ce știe despre cei doi și pe discuția cu Valentin.

„Vreți să vă spun ceva? Se ceartă, dar ei se vor împăca. Din toată treaba asta, atât de mult suferă părinții ambilor. Și ai Codruței, și ai lui Valentin. Nu este adevărat. Dacă eu am vorbit cu el acum două, trei seri și mi-a spus că nu e nimic adevărat. (…) Eu zic că la nervi a spus Codruța că au divorțat, dar ei se vor împăca și vor face cuplu ca până acum. (…) Eu nu știu că s-au separat, eu știu că am vorbit cu el”, a adăugat artista.

Recomandari Codruța Filip a intentat divorțul de Valentin Sanfira după 3 ani de căsnicie

O căsnicie de 3 ani sub semnul întrebării

Dar de unde a pornit totul? Vestea a șocat fanii, mai ales că Valentin și Codruța (căsătoriți de 3 ani) păreau extrem de fericiți și erau nelipsiți de pe rețelele sociale, unde împărtășeau constant momente din viața lor. La prima vedere, totul era perfect.

Așa stau lucrurile?

Până la urmă, în timp ce Codruța Filip a făcut anunțul public, Valentin Sanfira susține în privat contrariul, cel puțin conform celor spuse de Elena Merișoreanu. Interpreta de muzică populară mizează pe o împăcare, lăsând de înțeles că dragostea dintre cei doi va depăși acest moment tensionat.