O pereche de mocasini Florsheim Imperial, purtați și semnați de Michael Jackson, va fi scoasă la licitație de GWS Auctions pe 2 mai. Prețul de pornire este stabilit la 7.500 de dolari, un moment ce coincide cu premiera filmului biografic „Michael”, regizat de Antoine Fuqua.

Stilul inconfundabil al Regelui Pop

Michael Jackson era celebru pentru combinația sa distinctivă de mocasini negri și șosete albe, asortate de obicei cu pantaloni mai scurți. Această imagine a devenit sinonimă cu mișcarea sa de dans emblematică, moonwalk, și cu interpretările piesei „Billie Jean”.

Iar influența stilului său încă se simte. La premiera filmului biografic, care a avut loc luni, unii invitați au adus un omagiu vestimentar artistului, adoptând estetica mocasinilor cu șosete albe. V-ați fi imaginat vreodată că o simplă pereche de șosete albe poate redefini o ținută?

Recomandari O mănuşă albă a lui Michael Jackson, estimată la 20.000 de dolari, scoasă la licitaţie

O istorie a licitațiilor

Numai că, stai puțin, nu este prima dată când pantofii artistului stârnesc un asemenea interes. În 2018, aceeași casă de licitații, GWS Auctions, a vândut o altă pereche de mocasini Florsheim Imperial.

Aceia erau, pe bune, pantofii purtați de Michael Jackson în timpul repetițiilor pentru specialul TV „Motown 25” din 1983, momentul în care a executat pentru prima dată celebrul moonwalk.

Mai mult decât niște pantofi

Artistul a purtat în mod repetat încălțăminte de la Florsheim, un brand de încălțăminte pentru bărbați cu o istorie ce datează din 1892. De-a lungul anilor, marca a adunat o gamă largă de fani.

Recomandari Fiii lui Michael Jackson, apariție rară la premiera filmului biografic din Berlin

Spre exemplu, la conferința de presă pentru Met Gala 2025, co-președintele Colman Domingo (actorul care îl interpretează pe tatăl lui Michael, Joe Jackson, în noul film) a povestit cum tatăl său vitreg se îmbrăca elegant pentru ocazii speciale, iar ținutele sale includeau adesea pantofi Florsheim. Și brandul a revenit recent în discuții pe internet, după ce s-a aflat că președintele Trump iubește acești pantofi și îi trimite cadou apropiaților.

Inovație și alte piese de colecție

Pe lângă popularizarea șosetelor albe cu mocasini negri, Jackson a primit și un brevet legat de încălțăminte în 1993, împreună cu doi dintre designerii săi de costume, Michael L. Bush și Dennis Tompkins. Brevetul a fost acordat pentru crearea tehnologiei care permitea mișcarea de dans din videoclipul „Smooth Criminal” din 1988, în care artistul pare să se aplece mult peste centrul său de greutate fără să cadă.

Recomandari Jaafar Jackson dezvăluie cum s-a pregătit 2 ani pentru a-l juca pe unchiul său Michael

Pantofii nu sunt singurele articole de încălțăminte ale lui Jackson care au atras interesul caselor de licitații. O șosetă împodobită cu pietre, purtată în timpul unui concert la Nisa, în Franța, în cadrul turneului mondial HIStory din 1997, s-a vândut cu peste 8.000 de dolari la o licitație franceză în 2025. Separat, casa de licitații Nate D. Sanders vinde o mănușă albă cu strasuri care i-a aparținut lui Jackson, o altă semnătură a stilului său.

Valoarea garderobei lui Jackson rămâne ridicată, în ciuda umbrei aruncate asupra moștenirii sale de acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor. Starul și-a susținut mereu nevinovăția și a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze.