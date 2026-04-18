O sesiune de surf ce părea obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru Alex Vance, un bărbat de 32 de ani. Aflat în largul coastei din Carolina de Nord, acesta s-a trezit blocat pe placă, înconjurat de ceea ce a descris ca fiind „sute” de rechini aflați în plină frenezie alimentară. Incidentul l-a lăsat izolat la câteva sute de metri de mal, fără nicio cale de scăpare aparentă.

„Apa pur și simplu a explodat”

Totul s-a petrecut lângă Cape Lookout National Seashore, o zonă cunoscută pentru viața sa marină bogată. Alex Vance are valuri când, dintr-o dată, liniștea a fost spulberată. Un banc uriaș de pești a atras în zonă un număr copleșitor de prădători, declanșând o vânătoare haotică chiar sub placa sa de surf.

„La un moment dat, apa pur și simplu a explodat. Erau sute, poate mai multe. Peste tot în jurul meu,” a povestit Vance, încă vizibil șocat de experiență. Și, pe bune, nu vorbim de câțiva rechini rătăciți, ci de o masă agitată de prădători înfometați.

Recomandari Un surfer blocat pe placă înconjurat de sute de rechini în North Carolina

O insulă de speranță

Dar odată ce frenezia a început, singura lui opțiune a fost să rămână absolut nemișcat, folosindu-și placa pe post de refugiu. Orice mișcare bruscă, orice strop de apă aruncat în plus, ar fi putut atrage atenția nedorită a rechinilor. „Nu am putut decât să stau pe placă și să sper. Orice mișcare greșită ar fi putut fi ultima,” a mărturisit el.

V-ați imaginat vreodată cum e să plutești pe o bucată de fibră de sticlă în timp ce sub tine se dă o luptă pe viață și pe moarte?

Tensiunea era maximă.

Recomandari Anglia U23 smulge un egal 2-2 cu Suedia într-un meci dramatic

Salvarea venită din cer

Salvarea, sau cel puțin alerta, a venit dintr-o direcție complet neașteptată. Sarah Jenkins, o fotografă amatoare, își testa drona în zonă, căutând peisaje spectaculoase. Ea a fost cea care a observat agitația neobișnuită din apă și a decis să investigheze mai de aproape.

„Zburam cu drona deasupra coastei, căutând cadre frumoase. Când am văzut agitația din apă, am crezut că sunt delfini. Apoi am mărit imaginea și am înțeles,” a declarat ea. Imaginile surprinse de drona sa erau incredibile. „Era un singur punct mic, placa de surf, în mijlocul unui vârtej de sute de prădători. Am sunat imediat la Paza de Coastă.”

Peste 3 metri și la câțiva centimetri distanță

Iar detaliile oferite de surfer sunt de-a dreptul înfiorătoare. El a povestit cum prădătorii treceau pe sub placa sa, uneori lovind-o ușor în goana lor după pradă. „Am văzut rechini mari, de peste 3 metri, trecând la câțiva centimetri de placa mea. Inima îmi bătea să-mi iasă din piept,” a adăugat Alex Vance.

Recomandari Am primit o documentare goală pentru un articol. Ce a urmat?

Specialiștii locali (contactați ulterior) cred că a fost vorba, cel mai probabil, de rechini spinner și rechini cu înotătoare neagră, specii cunoscute pentru astfel de comportamente de hrănire în grup. Până la urmă, frenezia s-a potolit la fel de brusc cum a început, permițându-i lui Vance să vâslească înapoi la mal, epuizat, dar nevătămat. Paza de Coastă a ajuns în zonă la scurt timp după, confirmând că pericolul trecuse.