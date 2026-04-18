Un surfer a trăit coșmarul vieții sale în largul coastei din North Carolina, când s-a trezit blocat pe placă în mijlocul a ceea ce a fost descris drept o „frenezie masivă de hrănire a rechinilor”. În jurul său se aflau „sute” de prădători, lăsându-l complet izolat în ocean.

Prins în mijlocul prădătorilor

Totul s-a întâmplat brusc. Bărbatul are valuri, ca în orice altă zi, numai că la un moment dat a realizat că apa din jurul său a început să fiarbă de activitate. Nu era vorba de pești obișnuiți. Era o scenă desprinsă parcă din filmele de groază, o vânătoare în toată regula.

Sute de rechini la vânătoare

Iar amploarea fenomenului a fost de-a dreptul șocantă. Surferul a estimat că era înconjurat de „sute” de rechini, care se hrăneau cu o energie ieșită din comun. V-ați putea imagina cum e să plutești pe o bucată de fibră de sticlă, iar sub tine să se dezlănțuie un asemenea spectacol al naturii sălbatice? E drept că rechinii nu păreau interesați de el, ci de prada lor, dar asta nu făcea situația mai puțin terifiantă.

Blocat pe placă, fără nicio scăpare

A rămas blocat.

Pur și simplu nu avea unde să se ducă. Orice mișcare greșită l-ar fi putut transforma din spectator în victimă. Așa că a stat nemișcat pe placă, așteptând ca prădătorii să-și termine festinul și să plece. Până la urmă, cum să vâslești spre mal când apa e plină de înotătoare dorsale? A fost o probă de răbdare și de stăpânire de sine (probabil cea mai grea din viața lui). Dar așteptarea, înconjurat de sute de rechini, trebuie să fi părut o veșnicie.

Incidentul din North Carolina subliniază încă o dată că oceanul este un teritoriu imprevizibil. Chiar și pentru cei mai experimentați surferi, o zi obișnuită pe valuri se poate transforma într-o luptă pentru supraviețuire, un memento brutal al forței naturii.