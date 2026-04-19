În Danemarca, țara cu cel mai mare consum de lumânări pe cap de locuitor din Europa, un cetățean arde în medie 5,8 kilograme de ceară anual. E drept că atmosfera creată este una de vis, mai ales în serile reci de iarnă, însă studiile recente arată o realitate mai puțin plăcută. Arderea lumânărilor este una dintre cele mai mari surse de poluare a aerului din interior.

Pericolul invizibil din aer

Problema principală o reprezintă particulele ultrafine emise în timpul arderii. Acestea sunt de peste o mie de ori mai subțiri decât un fir de păr uman, ceea ce le face complet invizibile cu ochiul liber. Din cauza dimensiunii lor reduse, pot pluti în aer pentru perioade lungi.

Iar când sufli în lumânare ca să o stingi, lucrurile se înrăutățesc. Concentrația acestor particule, inclusiv funinginea, crește și mai mult în acel moment.

Mai rău decât fumul de la friptură?

O serie de experimente desfășurate în camere cu climat controlat la Universitatea Aarhus au comparat aerul afectat de arderea lumânărilor cu cel rezultat din gătirea cărnii de porc la cuptor. Deși se știe că gătitul, în special prăjirea, emite concentrații mari de particule, rezultatele au fost surprinzătoare. Numărul de particule provenite de la lumânări a fost mult mai mare.

Dar diferența cu adevărat semnificativă a fost dimensiunea. Particulele de la gătit aveau aproximativ 80 de nanometri, în timp ce lumânările generau particule de doar șapte-opt nanometri. Cum vine asta? mult mai mici și, asa ca, mult mai ușor de inhalat în plămâni.

Compoziție similară cu noxele diesel

Pe lângă funingine, arderea lumânărilor eliberează în aer și gaze precum dioxidul de azot și hidrocarburile aromatice policiclice (un grup de substanțe chimice asociate cu inflamația și chiar cu cancerul). Particulele ultrafine sunt cele mai îngrijorătoare din punct de vedere medical, deoarece se elimină foarte lent din organism.

Acestea sunt, pe bune, minuscule.

Datorită dimensiunii lor extreme, particulele de la lumânări pot pătrunde adânc în cele mai mici căi respiratorii, cunoscute sub numele de alveole, și pot ajunge chiar în fluxul sanguin. De acolo, își pot croi drum către organe vitale precum inima și creierul. Cercetătorii au descoperit că aceste particule sunt vizibil de asemănătoare, ca mărime și compoziție, cu cele găsite în gazele de eșapament ale motoarelor diesel, care au fost deja legate de o creștere a mortalității din cauza bolilor pulmonare și cardiovasculare.

Efecte concrete asupra sănătății

Un studiu a analizat efectele asupra tinerilor adulți cu astm ușor. Chiar și o expunere scurtă la emisiile lumânărilor a dus la modificări biologice subtile, dar măsurabile. Anumiți markeri ai inflamației căilor respiratorii și ai sângelui au fost alterați, iar participanții au raportat iritații și disconfort.

Si nu doar persoanele cu afecțiuni sunt vizate. Alte studii, efectuate pe adulți sănătoși, au observat mici scăderi ale funcției pulmonare, modificări ale rigidității arteriale și ale ritmului cardiac, ba chiar și o funcție cognitivă redusă după expunere. V-ați gândit vreodată la asta? Persoanele cu afecțiuni cronice precum astmul sau BPOC sunt mult mai sensibile la poluarea aerului cu particule. Pentru ele, calitatea aerului din interior nu este un detaliu minor, ci un factor cheie în controlul simptomelor de zi cu zi.

Cum să te bucuri de atmosferă în siguranță

Din fericire, nu trebuie să renunți complet la serile relaxante. Câteva măsuri simple pot ajuta la menținerea unui climat interior mai sănătos.

Puteți folosi lumânări LED sau puteți aprinde doar câteva lumânări simultan, nu zeci. si, plasați-le departe de curenți de aer pentru a evita pâlpâirea flăcării, care poate produce mai multă funingine și fum. Tăiați fitilul lumânărilor pentru a reduce formarea funinginei. Cel mai important sfat este însă aerisirea camerei după stingerea lor, prin deschiderea geamurilor. O astfel de măsură poate reduce important numărul de particule și poate face diferența între o seară confortabilă și una riscantă pentru sănătate.