O tânără lesbiană din Arabia Saudită, căreia i s-a spus la doar 16 ani că este „rezervată” pentru o căsătorie aranjată cu un văr de 40 de ani, a primit azil în Marea Britanie. Acum, la 31 de ani, Al Hussain se declară extrem de fericită și speră ca povestea ei să ofere o rază de speranță și altor femei. Ea a fugit în miez de noapte, fără să spună nimănui, pentru a scăpa de o viață care o „terifia absolut”.

O căsătorie aranjată la 16 ani

Momentul în care a aflat ce i se pregătește a fost unul șocant, pe care Al Hussain și-l amintește în detaliu. „Mama m-a așezat la masă, cu o față nonșalantă. «Un văr m-a informat că te rezervă pentru căsătorie», mi s-a spus”, povestește tânăra. Reacția a fost imediată. „Nu-mi venea să cred ce aud. Știam că mariajele aranjate sunt comune în cultura mea, dar realitatea acestei situații mă terifia absolut.”

Dar lucrurile stăteau și mai rău de atât. „Cel mai rău a fost că presupusul meu viitor soț avea în jur de 40 de ani, iar eu aveam doar 16 la acea vreme. M-am simțit dezgustată, nu în ultimul rând pentru că sunt lesbiană”, a adăugat ea.

Viața sub control strict

Al Hussain descrie o copilărie trăită sub reguli extrem de severe. „Am crescut într-o gospodărie musulmană strictă din Arabia Saudită, ca parte a unei familii foarte mari. Nu puteam părăsi niciodată casa fără un tutore de sex masculin și aveam chiar și camere de supraveghere pentru a ne ține sub observație”, mărturisește ea. V-ați putea imagina o astfel de presiune?

Iar viitorul nu suna deloc promițător. „Nu am simțit niciodată că îmi trăiesc viața. Eram controlată de familia mea. Mi se repeta mereu că nu voi avea voie să am un loc de muncă sau să trăiesc independent.”

În acest mediu, să fii o persoană LGBTQ+ era de neconceput. În Arabia Saudită, relațiile între persoane de același sex sunt interzise, iar pedepsele conform legii Sharia pot include sentința cu moartea, „100 de lovituri de bici” sau „alungarea pentru un an”. O rudă a declarat chiar că „ar ucide pe cineva” dacă ar descoperi că este gay. „Colegii de școală vorbeau despre băieți, dar eu aveam simpatii pentru fete și nu mă puteam deschide nimănui. Nu era ceva neauzit ca unii colegi să spună că persoanele queer vor ajunge în iad, așa că am rămas închisă în mine”, își amintește Al.

Planul disperat de a scăpa

De-a lungul anilor, nu a avut „niciun contact” cu bărbatul căruia îi fusese promisă, dar amenințarea plutea constant în aer. A reușit să-și convingă părinții „cu greu” să o lase la universitate, sperând să amâne inevitabilul. „În timp ce eram la facultate, surorile mele mai mari au avut căsătoriile lor aranjate și știam că eu urmez. Asta pentru că trebuia să se întâmple în ordine, de la cea mai mare la cea mai mică”, explică ea.

Atunci a recurs la o mișcare disperată. „Am intrat în disperare. M-am dus la sora viitorului meu soț și i-am spus cât de neatrăgător mi se pare, ceea ce nu era permis.”

A fost un risc uriaș.

Și totuși, a funcționat, cel puțin temporar. „Cuvintele i-au revenit în minte familiei, iar el a transmis că dacă eu nu-l doresc, atunci nu o va mai aștepta. A anulat totul și am fost atât de ușurată. M-am simțit liberă, dar știam că e doar o chestiune de timp până când mi se va aranja o alta.”

Fuga și lacrimile de pe aeroport

La 27 de ani, a aplicat pentru pașaport și și-a găsit în secret un job de customer service pe care îl putea face din dormitor, pentru a strânge bani de bilet. Oportunitatea a apărut în 2022, când Marea Britanie a lansat o schemă de vize electronice. A aplicat și a fost aprobată în câteva săptămâni.

„Într-o dimineață, foarte devreme, mi-am făcut o valiză, am încuiat ușa dormitorului și am chemat un Uber să mă ducă la aeroport. Am ieșit pe vârfuri pe ușa din față în timp ce toată lumea dormea și am prins unul dintre primele zboruri din țară”, povestește Al Hussain. „Nu am spus nimănui din familie despre planurile mele.”

Odată ajunsă în avion, a simțit eliberarea. „Cum am urcat în avion, am răsuflat ușurată. Nici nu-mi mai simțeam picioarele de la adrenalină și nervi.” Dar emoțiile au copleșit-o la Londra. „În momentul în care am ajuns la Londra, am izbucnit în plâns. Și lacrimile nu s-au oprit când m-am dus la un ofițer de pe aeroport și i-am spus că trebuie să cer azil. La un moment dat, în timpul interviului inițial din acea zi, ofițerul a spus: «Îți promit că ești în siguranță». Dar eu pur și simplu nu mă puteam opri din plâns.”

O nouă viață la Londra

Primele luni au fost dificile, petrecute în diverse hoteluri pentru solicitanții de azil, simțindu-se „foarte paranoică”. Un punct de cotitură a fost când a descărcat aplicația de dating Tinder (o platformă online de întâlniri), unde a cunoscut-o pe prietena ei, Eris, în august 2022. Acum, Eris o învață să fie DJ, iar Al are deja concerte regulate în localuri LGBTQ+.

La finalul anului 2023, a primit vestea cea mare: cererea ei de azil a fost aprobată. „În sfârșit, puteam începe să-mi trăiesc viața și exact asta am făcut”, spune ea. „Nu aș putea fi mai fericită. Pot fi cu adevărat eu însămi și am găsit o comunitate în care mă simt în siguranță.”

Mesajul ei este unul plin de speranță. „Vreau ca femeile queer din Arabia Saudită să știe că există speranță. Cel mai bun lucru este că pot purta ce vreau, pot merge unde vreau și pot fi cine vreau eu să fiu.”