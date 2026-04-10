Ținta de 10.000 de pași pe zi, pre-setată pe majoritatea ceasurilor inteligente, a devenit un standard acceptat pentru activitatea fizică. Numai că, pe măsură ce se apropie Luna Națională a Mersului pe Jos, experții pun sub semnul întrebării validitatea științifică a acestui obiectiv popular, sugerând că este mai degrabă înrădăcinat în marketing decât în cercetări solide de sănătate.

O origine pur comercială

La prima vedere, pare un număr rotund și ambițios. Dar de unde vine, pe bune, această cifră? Profesorul (Dr) Dane Vishnubala, consilier medical șef la Active IQ, dezvăluie originile surprinzătoare ale acestei ținte, pe care o descrie ca fiind lipsită de o fundație științifică. „Înțelegerea mea despre obiectivul de 10.000 de pași este că provine dintr-o campanie de marketing japoneză din anii ’60, inițial axată pe vânzările de pedometre. asa ca, acest reper de 10.000 de pași nu are nicio bază sau valoare științifică”, explică el.

Mai mult, el clarifică faptul că „nu există nicio cercetare care să demonstreze că 10.000 este cifra ideală și, de fapt, majoritatea cercetărilor sugerează că mult mai puțini pași decât atât aduc totuși beneficii semnificative”.

Presiune și descurajare

V-ați simțit vreodată vinovați că nu ați atins ținta de 10.000 de pași? Nu sunteți singurii. Pentru mulți, acest număr ambițios poate fi un factor de descurajare important, în special într-o societate care se luptă cu inactivitatea. „Dacă ne uităm la populația din Marea Britanie în ansamblu, avem o problemă de inactivitate și pentru mulți oameni, un obiectiv de 10.000 de pași este prea mare sau poate fi considerat descurajant”, avertizează profesorul Vishnubala.

Keiren Douglas, antrenor personal de wellness la Nuffield Aberdeen, este de acord, observând că mulți dintre clienții săi consideră numărul „copleșitor”, în special cei cu locuri de muncă sedentare. „Poate pune cu siguranță multă presiune pe cineva, mai ales dacă are deja o zi foarte proastă sau o săptămână aglomerată. Îi poate face să se simtă ca și cum ar fi eșuat, chiar și atunci când pur și simplu nu este fezabil pentru ei să atingă acel obiectiv”, explică el.

Câți pași sunt, de fapt, suficienți?

Cercetările actuale sugerează cu tărie că beneficii substanțiale pentru sănătate pot fi obținute cu mult mai puțini pași. Profesorul Vishnubala subliniază că „există studii care sugerează că chiar și trecerea de la 2.000 de pași la 4.000 sau 6.000 de pași pe zi va aduce totuși beneficii semnificative pentru sănătate”.

El se întreabă retoric: „transmitem cu adevărat mesajul corect spunând că 10.000 de pași este ceea ce trebuie să ne propunem, sau trebuie să-l facem mai realist?”.

Beneficii dincolo de cifre

Dincolo de numărul de pași, mișcarea constantă are avantaje clare. „Activitatea fizică poate ajuta la prevenirea unui număr mare de boli cronice. Știm, si, că timpul petrecut stând jos este corelat cu o moarte timpurie, precum și cu boli cronice, așa că dorim să încurajăm oamenii să se miște mai mult și să stea mai puțin jos”, spune profesorul Vishnubala.

Iar beneficiile pentru sănătatea mintală sunt la fel de importante. Keiren Douglas subliniază că „o plimbare de 10-30 de minute poate face o diferență masivă pentru starea ta de spirit. Poate reduce anxietatea, depresia și este absolut esențială pentru menținerea mobilității, mai ales pe măsură ce îmbătrânim”. Mersul pe jos (fiind o activitate cu intensitate redusă) este un punct de plecare ideal pentru cei care abia încep să facă mișcare.

Cum să te miști mai mult, dar realist

Soluția nu este să ne simțim vinovați, ci să fim mai inteligenți în abordare. „Răspunsul nu este să te simți prost că nu te miști, ci mai degrabă să stabilești obiective realiste, astfel încât să le poți atinge, să te simți bine în legătură cu asta și să vezi în continuare beneficii pentru sănătatea ta”, recomandă Douglas. Hai să vedem ce sfaturi practice oferă experții:

Setează ținte mici și realiste: „Stabilește-ți obiective mai mici pentru început și crește-le treptat pentru a ajunge la obiectivul final”, recomandă Douglas.

„Stabilește-ți obiective mai mici pentru început și crește-le treptat pentru a ajunge la obiectivul final”, recomandă Douglas. Fă-o plăcută: „Nu trebuie să ieși și să mergi pur și simplu fără sens. În schimb, de ce să nu ieși și să găsești niște repere în apropierea locului în care locuiești, sau să asculți o carte audio pentru a face totul un pic mai plăcut”, sugerează el.

„Nu trebuie să ieși și să mergi pur și simplu fără sens. În schimb, de ce să nu ieși și să găsești niște repere în apropierea locului în care locuiești, sau să asculți o carte audio pentru a face totul un pic mai plăcut”, sugerează el. Mergi cu prietenii: „Când mergi și vorbești cu prietenii tăi, poți merge ore în șir fără să observi cum trece timpul și distanța”, adaugă Douglas.

Profesorul Vishnubala subliniază importanța preferințelor personale pentru a menține un stil de viață activ pe termen lung: „Nu are rost să trimiți pe cineva care nu este motivat de sală la sală. Cheia este consecvența și practicarea regulată, așa că găsește ceva ce îți place”.