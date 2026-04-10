Obiectivul de 10.000 de pași pe zi, preinstalat pe majoritatea ceasurilor inteligente, este mai degrabă o invenție de marketing decât o recomandare științifică. Totul a pornit de la o campanie din Japonia anilor ’60, menită să vândă pedometre, nu de la studii medicale riguroase.

De unde a apărut, de fapt, acest obiectiv?

Deși pragul de 10.000 de pași este larg acceptat, originile sale sunt comerciale, nu științifice. Profesorul (Dr) Dane Vishnubala, consilier medical șef la Active IQ, clarifică lucrurile. „Înțelegerea mea despre obiectivul de 10.000 de pași este că provine din marketingul japonez din anii ’60, inițial axat pe vânzările de pedometre. asa ca, acest prag de 10.000 de pași nu are nicio bază sau valoare științifică.”

Mai mult, el adaugă că realitatea este cu totul alta. „Nu există nicio cercetare care să demonstreze că 10.000 este cifra magică, și de fapt majoritatea cercetărilor sugerează că mult mai puțini pași decât atât aduc beneficii semnificative.”

Beneficiile unui target zilnic

Si totuși, stabilirea unui număr de pași are și părțile sale bune. Keiren Douglas, antrenor de wellness la Nuffield Aberdeen, consideră că principalul avantaj este că oferă oamenilor un număr concret spre care să tindă. „Cred că este bine să ai ceva care să motiveze oamenii să meargă mai mult și este plăcut să ai un fel de ghid de urmat,” spune Douglas.

Monitorizarea progresului este un alt factor psihologic important. „A avea ceva pentru a-ți urmări și monitoriza progresul este un instrument masiv pentru orice tip de antrenament pe care l-ai face, deoarece poate fi benefic pentru oameni să poată vedea, ok, am făcut X pași, repetări etc. săptămâna aceasta, dacă vreau să mă îmbunătățesc, trebuie să depășesc acel număr.”

Consecvența este cheia. „Faptul că ieși și mergi constant în fiecare zi înseamnă că nu va mai fi un șoc atât de mare de fiecare dată când ieși la plimbare,” explică Douglas. „De exemplu, dacă aș face o plimbare lungă o dată pe săptămână, probabil aș suferi mult mai mult după aceea decât dacă aș face șapte plimbări moderate sau ușoare pe săptămână.”

Dincolo de cifre, mișcarea regulată are efecte profunde asupra sănătății pe termen lung. „Activitatea fizică poate ajuta la prevenirea unui număr mare de boli cronice. Știm, si, că timpul petrecut stând pe scaun este corelat cu o moarte timpurie, precum și cu boli cronice, așa că vrem să încurajăm oamenii să se miște mai mult și să stea mai puțin,” subliniază Vishnubala. Iar beneficiile nu sunt doar fizice, ci și psihice. „O plimbare de 10-30 de minute poate face o diferență masivă pentru starea ta de spirit. Poate reduce anxietatea, depresia și este absolut esențială pentru menținerea mobilității, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă,” completează Douglas.

Presiunea cifrelor și riscul de a renunța

Numai că, pentru mulți, acest target poate pune o presiune uriașă. V-ați gândit vreodată cât de descurajant poate fi să vezi că ai atins doar 30% din țintă la finalul unei zile epuizante? „Dacă te uiți la populația Marii Britanii în ansamblu, avem o problemă de inactivitate și pentru mulți oameni, un obiectiv de 10.000 de pași este prea mare sau poate fi văzut ca descurajant,” afirmă Vishnubala.

Keiren Douglas confirmă acest lucru din experiența sa cu clienții. „Adesea poate părea un număr copleșitor pentru mulți dintre clienții mei, în special pentru cei care stau la birou toată ziua la serviciu. Cu siguranță poate pune multă presiune pe cineva, mai ales dacă are deja o zi foarte proastă sau o săptămână aglomerată. Îi poate face să se simtă ca și cum ar fi eșuat, chiar și atunci când pur și simplu nu este fezabil pentru ei să atingă acel obiectiv.”

Soluția nu este să ne învinovățim. „Așadar, cred că răspunsul nu este să te simți prost că nu te miști, ci mai degrabă să stabilești obiective realiste, astfel încât să le poți atinge, să te simți bine în legătură cu asta și să vezi în continuare beneficii pentru sănătatea ta,” recomandă Douglas.

Câți pași sunt, pe bune, suficienți?

Cercetările recente arată că beneficiile apar mult mai devreme. „Există studii care sugerează că și simpla trecere de la 2.000 de pași la 4.000 sau 6.000 de pași pe zi va avea totuși beneficii semnificative pentru sănătate,” spune Vishnubala. El pune sub semnul întrebării strategia actuală: „Deci, chiar promovăm mesajul corect spunând că 10.000 de pași este ceea ce trebuie să vizăm, sau trebuie să-l facem mai realist?”

Adevărul e că ținta de 10.000 de pași este adesea atinsă de cei care sunt deja activi. „Mulți oameni care fac 10.000 de pași sau țintesc spre asta sunt de obicei persoane care sunt deja active, dar un obiectiv mai realist ar putea fi benefic pentru a ajuta persoanele care sunt în prezent inactive și doresc să-și crească nivelul de activitate,” adaugă el.

Cum să te miști mai mult, fără stres

E mai simplu decât pare. Douglas recomandă să începi cu pași mici, la propriu. „Setează-ți obiective mai mici pentru început și crește-le treptat pentru a ajunge la scopul final.”

Și fă-o distractiv. „Nu trebuie să ieși și să mergi pur și simplu fără sens. În schimb, de ce să nu ieși și să găsești niște repere în apropierea locului în care locuiești, sau să asculți o carte audio pentru a face totul puțin mai plăcut,” sugerează el. O altă idee este să combini mișcarea cu socializarea. „Când mergi și vorbești cu prietenii tăi, poți merge ore în șir și nici măcar să nu observi cum trece timpul și distanța.”

Până la urmă, cea mai bună formă de mișcare este cea pe care o faci cu plăcere. „Cred că totul se rezumă la a înțelege ce te va motiva să fii activ,” concluzionează Vishnubala. „Nu are rost să trimiți pe cineva care nu este motivat de sală la sală. Cheia este consecvența și practicarea regulată, așa că găsește ceva ce îți place.”