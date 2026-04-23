Un nou studiu realizat de cercetători din Irlanda vine cu vești excelente pentru iubitorii de cafea. Chiar și trei cești pe zi, fie că sunt cu cofeină sau decofeinizate, pot avea un impact pozitiv asupra sănătății intestinale, ajutând la îmbunătățirea stării de spirit și la scăderea nivelului de stres. Descoperirile se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care subliniază beneficiile acestei băuturi populare.

Bacteriile bune și starea de spirit

Cercetătorii au descoperit că nivelurile bacteriilor intestinale sănătoase au crescut la băutorii de cafea. Printre acestea se numără și bacteriile Firmicutes, care au fost asociate în alte studii cu emoții pozitive în rândul femeilor. bacteriile din intestin formează ceea ce este cunoscut sub numele de microbiom intestinal, un ecosistem complex care reglează sistemul imunitar, dar și sănătatea creierului și a inimii.

„Cafeaua este mai mult decât cofeină – este un factor alimentar complex care interacționează cu microbii noștri intestinali, cu metabolismul nostru și chiar cu starea noastră de bine emoțională”, a declarat profesorul Cryan de la Universitatea din Cork, cercetătorul principal. „Descoperirile noastre sugerează că cafeaua, fie cofeinizată sau decofeinizată, poate influența sănătatea în moduri distincte, dar complementare.”

Cum s-a desfășurat studiul

Studiul, care s-a întins pe o perioadă de doi ani, a monitorizat sănătatea a 31 de băutori de cafea și 31 de persoane care nu consumau cafea. Inițial, participanților li s-a cerut să se abțină de la cafea timp de două săptămâni pentru evaluări fizice. Analizând probele de scaun și urină, cercetătorii au observat modificări semnificative în producția de compuși generați de bacteriile intestinale la băutorii de cafea care au renunțat temporar la băutură, compuși care ne ajută metabolismul și digestia.

La finalul celor două săptămâni, cafeaua a fost reintrodusă în dieta consumatorilor obișnuiți. Numai că lucrurile au stat puțin diferit. Jumătate dintre ei au primit cafea decofeinizată, iar cealaltă jumătate a primit o variantă cu cofeină redusă la jumătate, fără ca ei să știe ce consumă. V-ați fi așteptat la rezultate diferite? Ei bine, ambele grupuri au raportat niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate, indiferent de tipul de cafea băut.

Avantajul neașteptat al cafelei decofeinizate

Testele ulterioare au dezvăluit că nivelurile bacteriilor Eggerthella și Cryptobacterium curtum au crescut la consumatorii de cafea. Ambele tipuri de bacterii pot juca un rol în eliminarea infecțiilor stomacale și a bacteriilor intestinale nesănătoase care perturbă echilibrul microbiomului.

Iar beneficiile nu au fost universale. De exemplu, doar băutorii de cafea decofeinizată au înregistrat îmbunătățiri notabile în ceea ce privește învățarea și memoria. Asta sugerează că alte componente ale băuturii, care nu se găsesc în cafeaua cu cofeină, ar putea fi responsabile pentru acest efect.

O perspectivă mai largă

Aceste descoperiri pot ajuta atât băutorii de cafea, cât și pe cei care nu o consumă să își îmbunătățească starea generală de sănătate. Profesorul Cryan a adăugat: „Pe măsură ce publicul continuă să se gândească la schimbări alimentare pentru un echilibru digestiv corect, cafeaua are potențialul de a fi valorificată ca o intervenție suplimentară în cadrul unei diete sănătoase și echilibrate.”

Studiul se aliniază altor cercetări recente care arată că un consum de cafea poate reduce riscul de demență, poate încetini îmbătrânirea biologică și poate scădea riscul de deces. Alte studii au arătat că persoanele care beau regulat băuturi cu cofeină pot avea un risc mai mic de a dezvolta boli cardiovasculare și cancer de ficat, endometrial, de piele și de gât. Experții recomandă americanilor să își limiteze aportul de cofeină la o limită zilnică de 400 de miligrame, în timp ce două treimi dintre adulții americani beau deja cafea în fiecare zi, conform Asociației Naționale a Cafelei.