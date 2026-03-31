Festivalul Coachella Valley Music & Arts din 2026 se apropie cu pași repezi, iar datele sunt deja stabilite: 10-12 și 17-19 aprilie. Pentru miile de participanți, una dintre cele mai mari bătăi de cap este alegerea încălțămintei potrivite, care trebuie să îmbine stilul cu o doză serioasă de practicitate. La urma urmei, vorbim despre un deșert prăfuit și ore întregi petrecute în picioare, alergând de la o scenă la alta.

Cizmele cowboy, un clasic reinventat

Deși trendul western este mai popular ca niciodată, cizmele cowboy sunt de mult timp un element de bază la Coachella. Anul acesta, însă, se anunță a fi omniprezente în Indio, California. Având în vedere vremea caldă, cizmele mai scurte ar putea fi cea mai inspirată alegere. Iar dacă vrei să experimentezi cu nuanțe îndrăznețe, acum e momentul.

Isha Nicole, senior vice president de creație și marketing la Boot Barn, a prezis că noile tendințe pentru primăvara 2026 vor include „verzi, de la mentă-jeleu la turcoaz, albastru și accente de roz și fucsia”. În același timp, o „gamă largă de marouri și alburi vor rămâne puternice, alături de detaliile western clasice”.

Ghetele moto pentru un look edgy

Ghetele moto sunt un alt stil clasic ce se potrivește perfect cu estetica festivalului. Ele aduc un contrapunct ușor edgy, care echilibrează elementele romantice ale ținutelor boeme. Stilul pare să fie în mintea designerilor în ultima vreme, de vreme ce ghetele moto au apărut pe podiumuri în mai multe colecții de toamnă 2026 (inclusiv la Dior, cu o botină de gleznă din piele întoarsă maro, cu detalii aurii). Chiar dacă sunt gândite pentru toamnă, un model similar bej ar completa perfect o ținută de Coachella, iar o pereche clasică de ghete negre din piele rămâne o opțiune versatilă.

Marea revenire a pantofilor de skate

Pe bune, cine se aștepta la asta? Brandul Vans a început să revină în forță anul trecut, iar mărci de lux precum Prada și Dior au lansat modele care amintesc de stilul specific pantofilor de skate. Așa a devenit clar că acest tip de încălțăminte trăiește o a doua tinerețe. Asociați cu stilul streetwear, au dominat anii 2010 și, clar, și-au făcut loc și la Coachella în acea perioadă.

Dar trendul persistă. În 2025, Teyana Taylor a purtat o pereche de adidași Vans x Satoshi Nakamoto Pearlized Army la Neon Festival, un eveniment din cadrul Coachella.

Un trend neașteptat, poate?

Ce încălțări să eviți cu orice preț

Chiar dacă șlapii au devenit unul dintre cele mai trendy modele de încălțăminte anul trecut, s-ar putea să nu fie cea mai bună idee pentru un festival de muzică. Te-ai gândit vreodată cât de vulnerabil îți este piciorul într-o mulțime haotică? Poate părea o idee bună să-ți lași picioarele să respire pe căldură, numai că șlapii clasici, plați, oferă foarte puțin sprijin și lasă degetele complet expuse.

Și tocmai de aceea cizmele și adidașii confortabili prosperă la Coachella, an de an.