Dacă ești în căutarea unei culori de buze hidratantă, pigmentată, deloc lipicioasă și relativ rezistentă, produsele coreene sunt răspunsul. Nu o spunem doar noi, ci și experții din industrie. „Cred cu tărie că nimeni nu face glossuri rezistente mai bine decât Coreea”, confirmă Jessica Cruel, redactor-șef.

Singurul compromis? Majoritatea nu sunt gândite să reziste o zi întreagă, fiind mai degrabă formule infuzate cu ingrediente de îngrijire, care nu se strâng în liniile fine ale buzelor. Hai să vedem care sunt cele mai bune opțiuni de pe piață.

Cel mai bun per total: Rom&nd

Cu un preț de 15 dolari, Rom&nd The Juicy Lasting Tint este considerat cel mai bun produs universal. Disponibil în 23 de nuanțe, brandul (al cărui nume vine de la „Romantic și Modern”) oferă o gamă largă de culori, de la piersică și roz la roșu și maro-uri discrete. Nuanțele poartă nume de fructe, precum „Plum Coke” sau „Bare Grape”.

Iar finisajul este unul lucios, ca și cum tocmai ai mușcat dintr-o piersică zemoasă, dar cu o pigmentație mult mai intensă. Deși formula este suficient de hidratantă, pentru un confort maxim se poate aplica un balsam de buze înainte. Nu este cea mai rezistentă opțiune, dar reaplicarea devine un mic ritual de confort pe parcursul zilei.

Cea mai bună hidratare: Dinto

Descoperit într-un magazin Olive Young din Seul, brandul Dinto surprinde cu o formulă excepțională. La 18 dolari și disponibil în 30 de nuanțe, Blur-Glowy Lip Tint are o textură specială, care trece de la apă la ulei la aplicare, oferind o hidratare de lungă durată și un aspect sticlos, care estompează liniile fine.

Arată ca un gloss, dar se simte incredibil de ușor, fără a fi deloc lipicios. Cum vine asta? E secretul formulelor coreene. O nuanță populară este 221 Temet Nosce, un mov rece, iar aplicatorul conic în formă de V permite o definire precisă a arcului lui Cupidon și a colțurilor gurii.

Finisaj dewy vs. finisaj mat

Pentru un aspect proaspăt și luminos, Peripera Ink Mood Glowy Tint este o alegere excelentă. Cu un preț de 13 dolari, formula sa a fost recent îmbunătățită și a ajuns în topurile Hwahae (o aplicație de recenzii de beauty extrem de populară în Coreea). Este foarte hidratant, datorită ingredientelor precum squalan, glicerină și extract de crin tigrat, iar culoarea este construibilă. E drept că gama de 20 de nuanțe se concentrează mai mult pe culori deschise.

Dacă preferi un look mat, Rom&nd excelează din nou cu Blur Fudge Tint, la 14 dolari. Acesta are o textură pufoasă, aerată, care oferă un finisaj estompat, fără senzația de uscăciune asociată rujurilor lichide mate. Fiind o formulă mai groasă, se recomandă tapotarea marginilor cu degetul pentru un efect difuz. Se usucă și devine rezistent la transfer, dar după câteva ore poate evidenția liniile fine ale buzelor.

Ambalajul care face diferența

V-ați gândit vreodată că și ambalajul contează? Amuse Seoul Daisy Flower Dew Tint, la 19 dolari, demonstrează că designul poate aduce un zâmbet. Cu un capac decorat cu o margaretă, acest gloss este perfect pentru primăvară.

Produsul în sine este echilibrat, oferind atât hidratare, cât și pigmentație, fiind ideal pentru o aplicare rapidă, de zi cu zi, fără prea multă bătaie de cap.

Cel mai rezistent și mai ieftin

Când vine vorba de rezistență, un produs domină detașat. Și, pe bune, este și cel mai accesibil.

Etude Dear Darling Water Tint este un adevărat „stain” care rezistă la băuturi și mese, păstrându-și culoarea aproape intactă pe parcursul unei zile întregi. Culoarea se estompează treptat și uniform, fără să arate inestetic.

Numai că această rezistență vine cu un mic compromis. Formula poate usca buzele, așa că este recomandată aplicarea unui balsam transparent deasupra pe parcursul zilei. Dar la un preț de doar 7 dolari, este o soluție imbatabilă pentru zilele lungi în care nu ai timp de retușuri.