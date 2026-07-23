Tiramisu cu cireșe a devenit viral pe TikTok. Este o variantă a desertului clasic, dar fără cafea. Un desert de vară, fără coacere.

Rețeta prinde bine când e cald. Combină o cremă de mascarpone cu un sos de cireșe. Este descrisă ca răcoritoare și simplu de făcut acasă. Așa obții un desert cu aer de vacanță, fără să pornești cuptorul.

Popularitatea sa vine din TikTok. Când vrei ceva de efect, dar fără efort mare, un astfel de desert intră repede pe listă. Mai ales că folosește fructe de sezon.

Sosul de cireșe aduce o notă proaspătă

Sosul de cireșe se face din 500 g de cireșe fără sâmburi, 60 g de zahăr, zeama de la o jumătate de lămâie și extract de vanilie. Partea de fruct aduce nota mai ușoară. Schimbă complet direcția față de tiramisu-ul clasic, cu cafea.

Crema are 500 g de mascarpone și 250 ml de smântână pentru frișcă, cu minimum 30% grăsime. Mai adaugi 80 g de zahăr pudră și coaja rasă de la o lămâie. Baza este dominată de mascarpone, iar lămâia apare și în sos, prin zeamă, și în cremă, prin coajă. Asta explică profilul proaspăt al desertului, cum relatează Viva.

Merită încercat așa, nu ca un tiramisu clasic

Cheia e să-l privești ca pe o adaptare de vară, nu ca pe rețeta clasică. Schimbarea mare este aceasta: cafeaua iese din joc, iar cireșele intră în centru. Dacă te interesează gustul clasic de tiramisu, varianta aceasta este mai degrabă fructată și răcoritoare.

Mai e un lucru util de știut. Rețeta prezintă ingredientele, dar nu și pașii exacți de preparare. Nici timpul total, nici numărul de porții nu sunt precizate. Tipul de pișcoturi nu este menționat.

Lyla a mai urmărit și alte rețete populare online. Un exemplu este „Marry Me Chicken”. Asta arată că interesul pentru preparatele virale din social media rămâne constant. În acest caz, diferența o face înlocuirea cafelei cu 500 g de cireșe fără sâmburi.