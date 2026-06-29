După apariția copiilor, multe cupluri ajung să creadă că certurile sunt semnul că relația s-a stricat. Cartea Conflicte care apropie. 13 discuții dificile pe care părinții nu trebuie să le evite, scrisă de Erin și Stephen Mitchell, propune exact contrariul: tensiunile pot fi folosite ca puncte de reconectare, dacă sunt gestionate fără răni suplimentare.

13 teme recurente stau, potrivit autorilor, în spatele celor mai multe conflicte dintre partenerii care au devenit părinți. Nu vorbim despre idei abstracte, ci despre lucrurile care apasă zilnic: diferențele de viziune asupra parentingului, competiția legată de oboseală, povara emoțională, relația cu familia extinsă și dificultățile din viața intimă. Dacă ți s-a întâmplat să simți că aceeași discuție revine sub altă formă, exact aici e miza cărții: să te ajute să recunoști mecanismul, nu doar să stingi incendiul de moment.

Volumul a fost publicat recent în colecția de „Psihologie practică” a Editurii Trei și e construit ca un ghid aplicat, nu ca o teorie despre relații. Prima parte prezintă metoda „de la conflict la conectare”, descrisă ca fiind testată și eficientă, cu rolul de a-i ajuta pe parteneri să gestioneze tensiunile fără să se rănească reciproc. Asta e partea utilă imediat: ideea nu este să eviți orice ceartă, ci să nu lași discuția să devină o probă de forță.

Cartea pleacă de la conflictele pe care multe cupluri le recunosc imediat

Erin și Stephen Mitchell, autori ai volumului, scriu și din experiență personală, nu doar profesională. Sunt căsătoriți de 16 ani și au trei copii, iar asta se simte în felul în care formulează problema: fără idealizare, fără vina pusă doar pe unul dintre parteneri.

„Noi avem trei copii. Cunoaștem aceste dificultăți din propria experiență. Cunoaștem avantajele extraordinare ale parentajului: momentele de liniște în care stăm împreună și ne bucurăm de frumusețea și minunăția copiilor pe care îi creștem. De asemenea, știm cum este atunci când ne pierdem răbdarea cu copiii noștri și unul cu altul!” eBook Destinatie. Copii fericiti. Ghid practic pentru a fi parinti mai buni - Susanna Isern Cumpără acum

Pentru tine, mesajul practic e simplu: dacă în casă apar tensiuni în jurul oboselii, al regulilor pentru copii sau al sarcinilor care nu se văd, asta nu înseamnă automat că relația merge spre ruptură. Numai că felul în care vorbești despre ele contează enorm. Autorii insistă pe ideea de reparație, adică pe întoarcerea unul spre celălalt după conflict, nu pe tăcerea rece care ține zile întregi.

Metoda promisă nu cere evitarea certurilor, ci schimbarea felului în care sunt duse

Prima parte a cărții aduce metoda „de la conflict la conectare”, iar partea a doua intră în cele 13 conflicte frecvente, cu studii de caz, explicații ale mecanismelor și exemple concrete de dialog din ședințele de consiliere. Aici e unul dintre cele mai valoroase lucruri pentru un cuplu obosit: nu rămâi doar cu ideea că ar trebui să comunici mai bine, ci vezi cum arată, în fraze reale, o conversație care nu escaladează.

Și asta răspunde, măcar parțial, la una dintre întrebările pe care și le pun mulți părinți: există exerciții sau metode detaliate? Din informațiile publicate, da, cartea lucrează cu exemple concrete de dialog și cu o metodă clară de trecere de la tensiune la reconectare. Nu sunt enumerate public pașii exacți ai metodei, dar direcția este limpede: conflictul nu trebuie evitat cu orice preț, ci purtat astfel încât cei doi să nu se atace reciproc.

Conform Psychologies, miza volumului este să ofere cuplurilor abilități practice pentru a transforma haosul obișnuit din viața cu copii în experiențe sănătoase de rezolvare și reparație. Tradus în viața de zi cu zi, asta poate însemna să nu mai transformi fiecare discuție despre cine e mai obosit într-un clasament al suferinței, ci într-un moment în care se vede clar ce lipsește și ce are nevoie fiecare.

Copiii nu sunt doar martori, ci și receptori ai felului în care vă reparați relația

Partea finală a cărții merge spre un subiect pe care mulți părinți îl simt în stomac: ce înțeleg copiii din conflictele dintre adulți. Autorii discută despre felul în care cei mici percep tensiunile și oferă recomandări practice și strategii de reparație a relației în fața copiilor. Asta contează fiindcă diferența nu e doar între a te certa sau a nu te certa, ci între a lăsa conflictul suspendat și a arăta că o relație poate trece prin fricțiune și poate reveni la siguranță.

Dar cartea nu romantizează nimic. Nu spune că orice ceartă e bună. Spune că, dacă apare inevitabil, poate fi transformată într-o experiență de învățare pentru cuplu și, indirect, pentru copii. Iar pentru multe familii exact asta lipsește: nu perfecțiunea, ci un model de reparare pe care copiii să-l poată vedea.

„Iată care este motivul pentru care am scris cartea Conflicte care apropie: să ajutăm partenerii care devin părinți să transforme aceste momente haotice ale conflictului în experiențe sănătoase de rezolvare și reparație și să oferim cuplurilor abilitățile de a transforma conflictele în oportunități de conectare.”

Ce poți lua de aici, chiar dacă nu ai încă toate răspunsurile

Din informațiile disponibile, nu sunt enumerate public primele trei sfaturi concrete din carte și nici o formulă exactă pentru a face loc relației în programul plin al părinților. Dar direcția practică se vede clar: identifică tema reală a conflictului, nu doar replica tăioasă de la suprafață; evită competiția de tipul „cine e mai epuizat”; caută reparația după ceartă, inclusiv în fața copiilor, când au fost martori.

Iar dacă simți că multe discuții din relație se învârt în jurul acelorași noduri, cartea poate funcționa ca un punct de pornire foarte concret. Nu promite o viață fără conflicte. Promite ceva mai folositor: un mod de a trece prin ele fără să vă pierdeți unul pe celălalt. Volumul Conflicte care apropie. 13 discuții dificile pe care părinții nu trebuie să le evite este disponibil în colecția de „Psihologie practică” a Editurii Trei.