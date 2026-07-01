Vanessa Gordon limitează timpul petrecut de copiii ei pe ecran la 20 de minute pe zi, iar regula se aplică pe telefonul ei, nu pe un dispozitiv separat al copiilor. În familie, discuția se poartă mai ales în jurul Snapchat, aplicația pe care Sarah (12 ani) și Ben (8 ani) au început să o folosească în preajma Crăciunului trecut pentru filtre, jocuri interactive și fotografii amuzante.

Pe scurt, nu vorbim despre copii care stau ore întregi online, ci despre o limită foarte clară: 20 de minute pe zi. Asta înseamnă puțin, mai ales când o pui lângă cât de repede trece timpul într-o aplicație construită să te țină acolo. Pentru un părinte, ideea practică e simplă: limita funcționează mai bine când este concretă, zilnică și legată de un singur dispozitiv, nu de negocieri nesfârșite.

Povestea este recognoscibilă pentru multe mame. La început, Snapchat a intrat în viața copiilor ca joacă. Sarah (12 ani) este atrasă de filtrele noi, iar Ben (8 ani) revine la un filtru de baschet și la un joc în care aruncă mingea într-o cupă. Pare inofensiv, chiar simpatic. Dar tocmai de aici începe partea complicată: ceva foarte amuzant devine repede ceva cerut tot mai des.

Ben (8 ani) a început în ultima lună să ceară mai des acces la Snapchat, pentru că simte că „toată lumea” o folosește și câțiva dintre prietenii lui sunt deja acolo. Dacă ai auzit și tu argumentul acesta acasă, știi presiunea. Nu vine doar din pofta de ecran, ci și din dorința copilului de a nu rămâne pe dinafară în grupul lui.

Presiunea socială apare repede, chiar când aplicația pare doar o joacă

Aici este unul dintre lucrurile care merită observate atent. Pentru copii, Snapchat nu intră neapărat în rutină ca „rețea socială”, ci ca loc cu filtre haioase și jocuri. Vanessa Gordon spune despre fiica ei, Sarah (12 ani), că:

„Pentru ea, Snapchat a început ca o aplicație colorată, amuzantă și jucăușă.”

Iar asta explică de ce limita nu poate veni doar din ideea că „este prea mică pentru social media”. Din perspectiva copilului, el nu simte că stă pe o platformă cu riscuri, ci că se distrează. Pentru tine, ca părinte, asta schimbă tonul conversației: regula merge mai bine dacă pornește de la „știu că e distractiv” și abia după aceea ajunge la „dar punem o limită”.

Potrivit Businessinsider, Snapchat este una dintre platformele testate în studii unde conturi de adulți au putut contacta conturi de copii fără restricții. Asta mută discuția din zona „este doar o aplicație cu filtre” în zona foarte practică a supravegherii și a accesului. Dacă un copil folosește aplicația chiar și ocazional, pe telefonul părintelui, controlul dispozitivului contează enorm.

Ce funcționează aici, concret, este regula clară și accesul controlat

Strategia folosită de Vanessa Gordon nu este sofisticată, dar tocmai de aceea poate fi copiată ușor. Copiii folosesc Snapchat pe telefonul ei, iar timpul este limitat la 20 de minute pe zi. Nu apare ideea de acces liber, nici de prelungire vagă „doar puțin”. Când ai o regulă scurtă și repetabilă, copilul înțelege mai repede care este cadrul.

Și mai este ceva util: limita este aceeași pentru amândoi, deși interesul lor pentru aplicație este diferit. Sarah (12 ani) urmărește filtrele noi, Ben (8 ani) se întoarce la un filtru și la un joc anume. Cu alte cuvinte, nu aplicația în sine este negociată la infinit, ci timpul petrecut în ea.

Dacă vrei să aplici ceva asemănător în casa ta săptămâna aceasta, modelul de aici are trei pași ușor de preluat: telefonul rămâne la adult, regula este zilnică, iar timpul este clar spus dinainte. Nu promite că nu vor exista cereri în plus. Dar reduce haosul.

Ce încearcă să protejeze, de fapt, un părinte când spune stop

Vanessa Gordon rezumă foarte direct miza:

„Sper ca copiii mei să înțeleagă că încerc să le păstrez copilăria.”

Este o frază care spune mult fără să dramatizeze. Nu este despre interzicerea tehnologiei și nici despre vinovăția că cei mici au ajuns pe aplicații. Este despre echilibrul dintre explorarea digitală și copilăria trăită în afara ecranului.

Pentru multe familii, fix aici apare oboseala: nu vrei să fii părintele care interzice tot, dar nici cel care cedează de fiecare dată când apare „toată lumea are”. Iar exemplul acesta arată o variantă de mijloc. Copiii au acces. Dar accesul este scurt, supravegheat și ținut în limite pe care adultul le decide.

Dosarul public al cazului nu oferă exemple concrete de alternative puse pe masă în locul Snapchat și nici nu detaliază reacțiile copiilor dincolo de faptul că Ben (8 ani) cere mai des să folosească aplicația. Dar chiar și așa, lecția practică rămâne valabilă: înainte să cauți aplicația „perfect sigură”, contează să existe o regulă simplă, repetată și ușor de aplicat.

Interacțiunea copiilor cu Snapchat a început în preajma Crăciunului trecut, odată cu fotografiile amuzante făcute cu filtre, iar în ultima lună Ben (8 ani) a început să ceară mai des acces la aplicație pentru că simte că „toată lumea” o folosește.