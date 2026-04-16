Theo Rose a avut parte de o noapte de coșmar, după ce s-a trezit la ora două dimineața din cauza unui zgomot ciudat. Artista a descoperit că avea bucătăria complet inundată și a fost nevoită să-l trezească de urgență pe partenerul ei, Anghel Damian, pentru a gestiona situația care putea deveni periculoasă.

Un țiuit suspect în miez de noapte

Totul a început pe la două și ceva dimineața, când artista nu reușea să adoarmă. Un sunet subtil, dar persistent, i-a atras atenția, iar de aici a pornit o întreagă aventură, povestită chiar de ea pe rețelele de socializare. „Să vă zic cum funcționează intuiția mea. Eu sunt într-o luptă, eu ascult în cele din urmă, dar, mai întâi mă lupt, mă pun împotriva ei. Acum două nopți, ora două și ceva, supărată că nu mă ia somnul și se anunța o zi plină, trebuia să mă trezesc devreme a doua zi, urechile mele încep să perceapă un țiuit, ca un cântecel, dacă știți cum e cântecelul de la finalul de program de la mașina de spălat. Dar, se auzea atât de încet încât am spus că o fi ceasul lui bărbată-miu, hai că se oprește dacă e ceasul. Nu s-a oprit.”

Inițial, a încercat să ignore sunetul, găsind tot felul de explicații. Numai că insistența zgomotului a făcut-o să se ridice din pat. „Zic «Opa, nu am închis ușa de la frigider», dar dacă nu mă duc să o închid, ce se întâmplă? Și așa nu am mare mâncare, maxim nu mai răcește. Nu se mai oprea și am zis că mă duc totuși să închid ușa de la frigider”, a mai spus Theo Rose.

Recomandari Ce piesă i-a dedicat Theo Rose fiului ei și al lui Anghel Damian

De la eroare la inundație totală

Adevărata problemă era însă mult mai gravă decât o ușă de frigider lăsată deschisă. Când a ajuns în cealaltă cameră, a avut parte de un șoc. „Când ajung în bucătărie, bucătăria era inundată, oameni buni. Apa de pe jos ca apa de jos, era caldă, se ducea așa frumos, o luase în stânga spre terasă. Mașina de spălat vase scoatea acel sunet, pe care eu nu o folosisem cu o zi înainte, nu am deschis-o, mi-am spălat vasele la mână. Avea o eroare, făcea urât.”

ChatGPT, salvatorul de serviciu

Încercând să nu-și trezească partenerul, artista a apelat la o soluție modernă pentru a rezolva problema electrocasnicelor. „Eu, ca să nu îl trezesc pe bărbată-miu, am zis că cu ChatGPT am rezolvat multe chestii când am fost singură acasă, îi dau o poză cu eroarea și mi-o zice el ce e”, a explicat ea. Doar că prima soluție nu a funcționat. „I-am trimis, mi-a zis pe ce să apăs, să o restartez, cum să o închid altfel că nu mergea pe buton. Prima dată am încercat să o închid eu, vă dați seama. În fine, nu se oprea mașina de spălat vase, tot dădea erorile alea. Ceva se întâmpla cu ea, o luase razna. Zici că eram într-un coșmar, începuseră să vorbească electrocasnicele din casă.”

Văzând că situația nu se rezolvă, inteligența artificială i-a dat un sfat important. ChatGPT i-a scris artistei: „du-te, trezește-l pe bărbat și pune-l să închidă, de la panoul de curent, curentul din bucătărie ca să nu luați foc”. Pe bune, un robot i-a spus să-și trezească soțul ca să nu ia foc.

Recomandari Surpriza lui Theo Rose pentru fiul ei în cele 9 luni de sarcină

Misterul apei care nu se oprea

Zis și făcut. Theo Rose l-a trezit imediat pe Anghel Damian. „M-am dus, l-am trezit, l-am luat pe bărbată-miu ca din oală din pat «Vino repede, ai grijă la copil să nu-l trezești. Haide, că s-a inundat bucătăria».” Cei doi au încercat să oprească mașina de spălat. „A venit, eu am zis să încerc să o scot din priză, nu găseam priza că nu am umblat în viața mea prin spate pe acolo. Am scos frigider, am scos orice altceva, numai aia nu. A oprit el de la panoul de curent, am găsit și eu până la urmă priza”, a continuat artista.

Panica s-a instalat rapid.

Chiar și după ce au oprit curentul, apa continua să curgă de undeva, iar sunetul nu dispărea. Atunci și-a dat seama că problema era și mai mare. „A dat iar drumul la curent, l-am sunat pe fratele meu, și el adormise, i-am spus să vină repede că mi s-a inundat bucătăria, nu știam de unde curge. Deci, se oprise totul și încă era sunetul, părea că de undeva curge multă apă, prin tot peretele, de sus până jos. Am crezut că e de la vecini. Bărbată-miu s-a dus la ei, i-a trezit și pe oamenii ăia degeaba că nu era de la ei. Tot peretele tremura.”

Recomandari Theo Rose și Anghel Damian, primele imagini cu micuțul lor! Ce spune proaspăta mămică?

Salvarea a venit de la fratele artistei, care a descoperit sursa reală a inundației. „A reușit fratele meu să intre prin spate, pe la coșul de gunoi de sub ghiuvetă, și să constate că era problema de la țeava de apă caldă, care era fisurată, s-a spart și în perete ceva. A curs ca la balamuc, și în parcare, peste tot. Au oprit băieții apa caldă cu totul la noi și a doua zi au venit oamenii și au reparat.”

Dincolo de sperietură, Theo Rose s-a amuzat de ultima interacțiune cu inteligența artificială, care, după ce a ajutat-o, a ajuns să-i pună la îndoială percepțiile. „Ce m-a amuzat pe mine a fost ChatGPT-ul meu, că eu am continuat să îi scriu după ce am văzut că am oprit curentul și tot se auzea apa cum curge. I-am dat toate detaliile și i-am spus că nu se oprește. Și acum, ChatGPT îmi spunea: «Respiră, te-ai panicat și ești prea atentă la sunetele din jurul tău. Este posibil să le percepi amplificat». Voi vă dați seama ce părere și-a făcut robotul ăsta despre paranoile mele?”, a încheiat artista.