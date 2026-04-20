Anul 2026 pare să fie, în multe privințe, anul peptidelor. Popularitatea „terapiei cu peptide” a crescut exponențial, cu 281% pe Google, 459% pe TikTok și 412% pe Instagram, conform datelor de la începutul lunii aprilie. Iar analiștii de la Spate estimează o creștere suplimentară de 33% în următorul an.

De la biohacking la skincare

Dar cum am ajuns aici? Totul a început cu peptidele injectabile, precum BPC-157 și TB-500, care au trecut de la un protocol de nișă pentru biohackeri la o curiozitate generală. Apoi a urmat democratizarea peptidelor GLP-1, precum Ozempic, care acum sunt disponibile pe scară largă, inclusiv sub formă de pastile. După un val de produse topice în 2023 de la branduri ca Goop sau Glow Recipe, industria de beauty se pregătește de o nouă rundă.

„Până la urmă, peptidele [în îngrijirea pielii] au existat dintotdeauna, așa că este interesant cum începem să ne gândim la lucruri diferit odată ce sunt reîncadrate într-un mod specific categoriei”, a declarat Lorne Lucree, consultant în inovație pentru YSE Beauty.

Recomandari Zoe Saldaña este noul ambasador global al brandului Lancôme

Căutările recente pentru „terapie cu peptide” sunt adesea însoțite de termeni precum NAD, în creștere cu 601%, GLP-1, cu 177%, și anti-îmbătrânire, cu 162%.

Efectul K-18 și avalanșa de ingrediente

O mare parte din creșterea actuală se datorează succesului K-18, brandul de reparare a părului pe bază de peptide care a fost vândut către Unilever în 2023 pentru peste 1 miliard de dolari. „Abia după apariția K-18 cred că oamenii au reacționat cu «Oh, Doamne, peptide!», [pentru că] au făcut o treabă uimitoare în a educa publicul despre ce sunt peptidele și cum funcționează”, explică Lucree. „Când te uiți în amonte, furnizorii de ingrediente gândesc adesea la fel.”

Acum, Lucree observă o avalanșă de peptide dezvoltate de producători, gata să fie integrate în formule noi. „Adaugă tendințele de consum, cum ar fi longevitatea, sănătatea preventivă și biohacking-ul… și dintr-o dată avem o piață excelentă pentru peptide. Adică, e interesant”, adaugă el.

Recomandari Gray blending, trendul care te scapă de vopsitul constant al rădăcinilor

Un exemplu concret este YSE Beauty, brandul fondat de Molly Sims. Pe 26 martie, a lansat Xtreme Glow Dewy Peptide Plumping Serum, un ser de 68 de dolari. Produsul a depășit prognoza de vânzări pe patru săptămâni cu 10% și s-a epuizat pe Sephora.com, devenind cea mai de succes lansare a companiei. „Este rar la peptide să poți obține unele dintre aceste beneficii mai imediate, care vorbesc dincolo de beneficiile pe termen lung de fermitate, elastină etc.”, a spus Lucree.

Milioane de dolari pentru peptide unice

Numai că licențierea unei peptide de la un producător este calea cea mai rapidă, dar nu oferă exclusivitate. Unele branduri au fost create în jurul unor peptide personalizate. One Skin, lansat în 2016 de patru oameni de știință cu doctorat, a fost construit în jurul unei singure peptide topice numite OS-01, care ajută la eliminarea celulelor senescente (cunoscute și ca „celule zombie”).

Costurile sunt uriașe.

Recomandari Fillerul de 100.000 de dolari din cadavre umane creează liste de așteptare

„A costat milioane de dolari să mergem pe calea pe care am ales-o, deci a fost foarte scump, și știm că nu toate brandurile pot face așa ceva pentru a descoperi cu adevărat ceva nou”, a recunoscut Alessandra Zonari, PhD, director științific și co-fondator al One Skin. „[Dar] dacă găsești ceva, recompensa este foarte mare, pentru că atunci ai ceva unic, proprietar și a cărui eficacitate o poți valida.”

Provocarea livrării în piele

V-ați întrebat vreodată cum ajung aceste ingrediente exact unde trebuie? Aici intervine o altă provocare. Auro Wellness, fondat de expertul în peptide Dr. Nayan Patel, folosește un sistem de livrare personalizat pentru serul său de 160 de dolari cu tripeptide de cupru (GHK-Cu). Deși GHK-Cu este eficient și topic, livrarea precisă este cheia.

„Întrebarea este: «Cum introduc GHK în corp?» Pentru că orice peptidă, nu-mi pasă care este, nu poate trece niciodată prin piele [fără sistemul de livrare potrivit]”, afirmă Dr. Patel. „Scopul nostru nu este doar să trecem prin piele și să ajungem în sânge… Scopul meu este să intru în celulele pielii [și să rămân acolo] unde vor fi beneficiile.”

Nu doar pentru față

Și trendul nu se oprește la ten. Ouai Haircare, deținut de P&G, a lansat în martie un produs de păr cu peptide de 50 de dolari. Omi Wellness va lansa în mai o gamă pentru căderea părului, iar Neurogan Health a intrat deja în zona de îngrijire corporală cu un produs cu 2% GHK-Cu. Studiile clinice pe 12 săptămâni pentru produsul Neurogan au arătat o reducere de 32,8% a adâncimii ridurilor și o îmbunătățire de 20-30% a fermității pielii.

Viitorul pare promițător, mai ales cu ajutorul noilor tehnologii. „Să înțelegi cu adevărat cum poți livra ceva foarte precis pentru a activa o țintă dorită este un fel de frumusețe și oportunitate a lucrului cu peptidele, și este interesant, pentru că oportunitățile sunt infinite, nu-i așa?”, a concluzionat Dr. Zonari. „Acum, cu inteligența artificială, poți chiar accelera acest proces în multe feluri. Deci, de la cosmetice la îngrijirea pielii și longevitate, este un domeniu care va continua să crească, dar cred că trebuie să continue să aibă un nivel înalt de standarde [pentru] a oferi beneficiile pe care [brandurile] le promit.”