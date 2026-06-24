Dacă te bagi în pat obosită, dar dimineața tot simți că nu te-ai odihnit, problema s-ar putea să nu fie doar câte ore dormi, ci câteva gesturi foarte obișnuite de seară. Unele țin de ce mănânci, altele de telefon, de duș sau chiar de temperatura din dormitor.

Trei ore fără mâncare înainte de culcare este unul dintre reperele cele mai utile, mai ales dacă ai observat că adormi greu sau te trezești peste noapte. Iar când cina se mută prea târziu, mâncărurile cu mult zahăr și grăsimi sunt printre cele care pot lăsa somnul mai ușor și mai fragmentat. Dacă totuși îți este foame seara târziu, varianta mai blândă pentru corp rămâne una „ușoară” (sursa nu detaliază exact ce alimente intră aici), adică porții mici și preparate care nu te apasă.

Dulcele de seară și mesele grele se văd direct în felul în care dormi

Nu e doar despre calorii. Dulciurile și mesele bogate în zahăr și grăsimi, luate înainte de culcare, sunt asociate cu mai multe întreruperi și cu un somn mai superficial. Pentru tine, asta se poate traduce foarte simplu: adormi, dar nu te refaci.

Și mâncarea picantă poate strica seara. Luată târziu, poate provoca reflux de acid, iar problema se accentuează dacă te întinzi repede după masă. Dacă ai seri în care simți arsuri, gust amar sau o apăsare neplăcută în piept după cină, merită să verifici exact ce și la ce oră ai mâncat.

Ca regulă practică, cina mai devreme bate mereu gustarea târzie. Iar dacă poftele de dulce apar fix seara, ajută să nu le lași să te prindă nepregătită: o masă regulată mai devreme și porții mai simple sunt, de obicei, mai prietenoase cu somnul decât ronțăielile luate pe fugă în pat sau pe canapea.

Alcoolul și apa băută prea târziu te pot trezi exact când dormeai mai bine

Peste două pahare de alcool pot perturba ciclul somnului. Chiar dacă la început apare senzația aceea că adormi mai repede, somnul pierde din calitate prin reducerea stadiului REM. Pe scurt, corpul stă în pat, dar nu primește odihna de care are nevoie.

La fel de banală, și la fel de enervantă, este hidratarea făcută prea târziu. Mult lichid înainte de culcare, mai ales după ora 22:00, poate însemna treziri nocturne pentru mersul la baie. Dacă te trezești des fără un motiv clar, merită să te uiți și la paharul de apă reumplut de două-trei ori seara.

Aici nu e vorba să bei mai puțin peste zi, ci să muți hidratarea mai devreme. Sună mic, dar fix aceste treziri scurte rup ciclul somnului și lasă dimineața senzația aceea de cap greu.

Telefonul, dușul fierbinte și amânarea alarmei îți încurcă organismul

Luminile albe și albastre de la telefon îi spun creierului că nu e încă momentul de somn, pentru că împiedică producția de melatonină, hormonul care pregătește corpul pentru culcare. Dacă stai pe ecran până în ultimele minute, nu e imaginația ta că adormi mai greu.

Potrivit Elle, și dușul foarte fierbinte făcut chiar înainte de culcare poate lucra împotriva ta. Corpul are nevoie să își coboare temperatura ca să intre mai ușor în somn, iar recomandarea este să lași cel puțin 2 ore între duș și momentul în care te bagi în pat.

Dar și butonul de snooze are un preț. Când te culci la loc după prima alarmă, corpul începe un nou ciclu de somn care va fi întrerupt repede. Rezultatul nu e încă un pic de odihnă, ci o stare de oboseală și mai apăsată când te ridici, în sfârșit, din pat.

Dormitorul prea cald îți fură odihna, chiar dacă pare confortabil

Temperatura ideală pentru somn este între 18 și 20 de grade Celsius. Asta înseamnă mai puțin decât aleg multe dintre noi instinctiv, mai ales în serile reci, când un dormitor foarte cald pare primitor. Numai că pentru adormire, corpul are nevoie exact de opusul acelei senzații de cameră înăbușitoare.

Un studiu recent a arătat și că persoanele care au dormit cu ușa deschisă au avut un somn de calitate mai bună, parțial datorită unei ventilații mai bune. Nu înseamnă că trebuie să faci asta în fiecare noapte dacă nu te simți confortabil, dar merită testat câteva seri, mai ales dacă dormitorul se încălzește repede.

Și aici poți face mici ajustări fără să îți schimbi toată casa: aerisești camera înainte de culcare, nu supraîncălzești dormitorul și lași corpului timp să se răcească după duș. Sunt pași simpli, dar foarte concreți.

Ce merită încercat chiar din seara asta

Dacă vrei o schimbare care să se simtă rapid, începe cu trei lucruri: mută ultima masă cu 3 ore înainte de somn, limitează lichidele după ora 22:00 și lasă telefonul deoparte înainte de culcare. Nu trebuie să faci totul perfect din prima. Uneori, doar unul dintre aceste obiceiuri este suficient cât să te trezești mai puțin iritată dimineața.

Iar dacă ai obiceiul să faci duș foarte fierbinte și apoi să sari direct în pat, testează varianta cu acel interval de 2 ore. Combinată cu o cameră ținută la 18-20 de grade Celsius, diferența se poate simți mai repede decât ai crede. Ultimul detaliu ușor de probat este chiar ușa dormitorului lăsată deschisă, câteva nopți la rând, ca să vezi dacă ventilația mai bună îți schimbă somnul.