Dacă vă foiesc nopțile și aveți senzația că dormitorul reține toată căldura zilei, cauza ar putea fi chiar obiectele pe care le păstrați lângă pat. Expertul Kevin Pennington recomandă două schimbări simple pentru lunile calde: mutarea electronicelor din dormitor și eliberarea spațiului de sub pat, pentru ca aerul rece să poată circula.

Dispozitivele lăsate în priză sau pornite încălzesc camera, iar cutiile, textilele sau alte obiecte înghesuite sub pat blochează exact zona în care se adună aerul mai rece, aproape de podea. Acest lucru înseamnă pentru dumneavoastră un dormitor care se aerisește mai greu și un somn mai fragmentat, chiar dacă nu ați modificat rutina de seară.

Electronicele din dormitor, surse de căldură

Un laptop, televizor, tabletă, telefon la încărcat, o veioză inteligentă sau mai multe încărcătoare lăsate permanent în priză contribuie treptat la temperatura din încăpere. Individual, impactul nu pare semnificativ, dar cumulate, mai ales într-o noapte călduroasă, fac o diferență simțitoare.

Kevin Pennington a explicat că:

„Orice energie electrică consumată de dispozitivele electronice se transformă, în cele din urmă, în căldură; ecrane, laptopuri, încărcătoare. Toate sunt, în esență, mici surse de încălzire. Iar deoarece reglementările din domeniul construcțiilor din ultimii 20 de ani au dus la o izolație termică mult mai bună, locuințele moderne rețin această căldură extrem de eficient.” Aparat aer conditionat EUROCOOL T-PRO , 12000 BTU, R32, Inverter, Wi-Fi, Active Carbon Filter, Cumpără acum

Iată ce înseamnă acest lucru în practică: dacă locuiți într-un apartament nou sau într-o casă bine renovată, izolația care vă ajută iarna poate face camera mai greu de răcorit vara. Mulți dintre noi dormim cu telefonul pe noptieră, ceasuri la încărcat și uneori chiar cu laptopul deschis până târziu.

Potrivit Cancan, expertul recomandă mutarea electronicelor în altă cameră în lunile foarte calde sau scoaterea lor complet din priză când nu aveți nevoie de ele. Nu este necesar să goliți dormitorul complet, ci să reduceți acele obiecte care încălzesc spațiul fără să observați.

Un criteriu simplu este să păstrați lângă pat doar ceea ce folosiți strict pentru somn sau pentru rutina de seară. Restul poate sta în living, în birou sau măcar departe de zona de dormit.

Impactul depozitării de sub pat

Al doilea obicei care poate contribui la încălzirea dormitorului este depozitarea de sub pat. Este o soluție tentantă, mai ales în apartamentele mici: cutii cu haine, pături, pantofi, lenjerii sau chiar bagaje. Însă acel spațiu nu este neutru; influențează modul în care circulă aerul în jurul patului.

Kevin Pennington a precizat:

„Aerul rece coboară, așa că cel mai răcoros aer dintr-o încăpere se află aproape de podea. Dacă aveți multe lucruri depozitate sub pat, blocați circulația aerului rece și rețineți aerul cald și stagnant chiar în locul în care încercați să dormiți. Eliberarea acelui spațiu permite aerului să circule natural.”

Practic, un spațiu plin sub pat creează un buzunar de aer stătut chiar sub saltea. Acest lucru contează mai ales în nopțile în care camera nu are aer condiționat sau nu se răcește suficient după apus.

Nu este nevoie de o reorganizare amplă într-o singură seară. Un prim pas realist ar fi să scoateți obiectele voluminoase sau textilele groase, deoarece acestea ocupă mult spațiu și îngreunează circulația aerului. Chiar dacă nu puteți goli complet zona, orice reducere a aglomerației ajută.

Două acțiuni simple pe care le puteți face chiar de diseară

Primul pas: verificați ce rămâne în priză peste noapte. Telefonul, încărcătorul laptopului, tableta, televizorul din dormitor. Dacă nu aveți nevoie de ele, scoateți-le din priză sau mutați-le în altă cameră pe perioada verii.

Al doilea pas: priviți sub pat. Dacă vedeți cutii, saci, pilote sau lucruri pe care nu le-ați atins de luni bune, acolo aveți un loc bun de început. Cu cât spațiul este mai liber, cu atât aerul rece de la nivelul podelei se poate mișca mai bine.

Aceste două schimbări au un avantaj suplimentar: reduc stimulii din cameră. Mai puține ecrane, mai puțin cablaj, o senzație de mai puțină aglomerație. Pentru multe persoane, un dormitor mai aerisit ajută la reglarea temperaturii și susține o stare de relaxare la finalul zilei.

Integrarea acestor schimbări într-o rutină de seară

Cea mai simplă variantă este să transformați totul într-un ritual de 5 minute. Înainte de culcare, opriți ce nu folosiți, scoateți din priză încărcătoarele inutile și lăsați zona din jurul patului cât mai liberă. Dacă lucrați ocazional din dormitor, mutați laptopul în altă cameră după ce terminați. Kevin Pennington spune direct:

„Mutați-le în altă parte în lunile mai călduroase și lucrați dintr-o altă cameră sau opriți-le complet de la priză atunci când este posibil.”

Nu este o soluție costisitoare și nici complicată. Este genul de ajustare mică pe care o simțiți exact când aveți nevoie de ea: într-o noapte caldă, când doriți doar să adormiți mai repede și să nu vă treziți lipiți de cearșaf.

Faptul concret de reținut pentru seara aceasta este simplu: dacă scoateți electronicele inutile din dormitor și eliberați spațiul de sub pat, oferiți o șansă reală camerei să rețină mai puțină căldură și să permită o mai bună circulație a aerului.