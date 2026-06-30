Anne Hathaway, însărcinată cu al treilea copil, a fost văzută recent în New York City cu o nuanță nouă de șuvițe caramel. Această schimbare a atras atenția, deoarece apare într-un moment în care multe femei se întreabă dacă își pot vopsi părul în siguranță pe durata sarcinii.

Șuvițele actriței sunt moi, caramel, în nuanțe de blond, așezate peste baza ei brunetă închisă. Această transformare nu modifică radical înfățișarea, dar adaugă dimensiune și căldură tenului, mai ales în jurul feței. Dacă dumneavoastră căutați o schimbare vizibilă, dar discretă, această alegere este potrivită.

Anne Hathaway a anunțat sarcina cu al treilea copil în urmă cu câteva săptămâni, iar fanele de beauty au observat atunci, pe Instagram, și noul ei păr. Schimbarea nu este neașteptată: actrița a mai purtat șuvițe și în trecut, însă acum nuanța se potrivește foarte bine cu perioada și cu ideea unui aspect luminos, fără efort.

La apariția recentă din New York City, Anne Hathaway a fost fotografiată într-o salopetă roșu-cireș cu peplum, semnată Ashlyn, pe care ar fi purtat-o pe dos. În imaginile de mai jos se observă clar jocul de tonuri din păr, mai ales pe lungimile din față.

Șuvițe care nu ating scalpul: detaliul important în sarcină

Acesta este aspectul practic, dincolo de inspirația pentru un look. Dacă vă gândiți la o schimbare în lunile de sarcină, șuvițele sunt discutate diferit față de o vopsire clasică, aplicată direct de la rădăcină. Diferența este că tehnica poate evita contactul cu scalpul.

Aleha Aziz, profesor asistent de obstetrică și ginecologie la Universitatea Columbia, a explicat de ce această variantă este considerată mai sigură.

„Evidențierea sau vopsirea părului prin aplicarea vopselei pe șuvițele de păr, astfel încât să nu atingă scalpul, reduce riscul, deoarece substanțele chimice sunt absorbite doar de păr și nu de scalp și fluxul sanguin.”

Așadar, dacă priviți modelul ales de Anne Hathaway, nu este vorba despre o schimbare agresivă, de la rădăcină până la vârf. Este vorba despre câteva șuvițe bine plasate, care luminează chipul și păstrează baza brunetă. Pentru multe dintre noi, aceasta înseamnă și mai puțină întreținere la salon și o tranziție mai elegantă pe măsură ce părul crește.

Momentul ales poate conta la fel de mult ca nuanța

Tehnica este importantă, dar și momentul în care faceți schimbarea. Aleha Aziz a sfătuit anterior ca femeile însărcinate să aștepte până după primul trimestru înainte să își facă șuvițe. Hathaway ar fi urmat această sugestie, judecând după cât de recente sunt aceste șuvițe, deși detaliul nu este confirmat oficial.

Pentru dumneavoastră, reperul util este acesta: dacă doriți să vă faceți o programare, gândiți-vă la etapă, nu doar la culoare. Iar dacă alegeți șuvițe, cereți o aplicare care să nu atingă scalpul. Este un detaliu mic, dar care schimbă discuția.

Potrivit Allure, exact această combinație dintre schimbarea discretă și o opțiune considerată în regulă în sarcină a plasat look-ul lui Anne Hathaway în centrul discuțiilor de beauty din ultimele zile.

De ce funcționează nuanța caramel pe bază brunetă

Dacă aveți părul șaten închis sau brunet, șuvițele caramel sunt avantajoase deoarece nu necesită o ruptură mare de ton. La Anne Hathaway, baza brunetă închisă rămâne dominantă, iar șuvițele deschise adaugă doar lumină. Este o alegere mai ușor de purtat decât un blond puternic și, de obicei, arată mai blând lângă ten.

Un alt avantaj este accentul pus în jurul feței, care schimbă imediat felul în care se vede întregul look. Tenul pare mai cald, trăsăturile se citesc mai bine, iar părul capătă relief chiar și când îl purtați simplu. Dacă sunteți într-o perioadă în care nu aveți chef de transformări mari, dar doriți să simțiți o schimbare, aceasta este o opțiune excelentă.

Ce merită să rețineți dacă vreți să duceți poza la salon

Dosarul public nu oferă detalii despre produsele folosite sau despre tehnica exactă din spatele acestor șuvițe, astfel că nu putem oferi o rețetă. Dar direcția vizuală este clară: șuvițe moi, calde, integrate natural, fără contraste puternice.

Când mergeți la salon, puteți folosi această descriere. Spuneți că doriți șuvițe caramel fine, care să se amestece în baza dumneavoastră naturală și să lumineze mai ales zona feței. Dacă sunteți însărcinată, menționați de la început aplicarea pe șuvițe, fără atingerea scalpului.

Iar dacă nu sunteți hotărâtă încă, look-ul lui Anne Hathaway are un avantaj practic: arată îngrijit chiar și necoafat complicat. De aceea, schimbarea pare modernă și ușor de purtat zi de zi.

Anne Hathaway a anunțat sarcina cu al treilea copil în urmă cu câteva săptămâni, iar noile șuvițe caramel au fost observate prima dată atunci, pe Instagram.