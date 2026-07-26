Copleșeala era pusă pe seama organizării proaste. Sau pe lipsa de disciplină. Sau pe prea multe ore online. O analiză nouă, publicată în revista Behavioral Sciences, mută însă explicația mai adânc. Creierul uman este depășit de mediul modern. A evoluat pentru comunități mici, nu pentru un flux continuu de crize globale și comparații sociale.

Creierul procesează azi un alt tip de presiune. Primește fără pauză informații despre războaie, pandemii, dezastre, inegalități economice și instabilitate politică. Cercetătorii numesc această suprapunere de tensiuni majore „policriză”. Iar mintea le poate trata ca pe amenințări personale și urgente, deși nu avem control real asupra lor.

Această perspectivă redefinește felul în care privim anxietatea de zi cu zi. Analiza susține că sănătatea mintală nu este doar o chestiune de alegeri personale. Ea este influențată puternic de complexitatea lumii actuale, o lume pentru care creierul nu a evoluat. Sentimentul că este prea mult nu pornește neapărat dintr-o slăbiciune personală. Poate apărea din felul în care funcționează mintea într-un mediu pentru care nu a fost „setată”.

Impactul social media asupra copleșelii

Social media adaugă o presiune separată. Expunerea constantă la viața altora generează comparații permanente. Apare senzația că rămâi în urmă. Înainte, competiția avea loc într-un grup restrâns. Acum, ea poate părea nelimitată. Navigarea printre postări se transformă într-o sursă de stres, potrivit Cancan. Pe TikTok, noul val de creatoare „loneliness influencers” arată cât de răspândită este această senzație în mediul online.

Cum te poate ajuta înțelegerea acestui decalaj

Când înțelegi acest „decalaj evolutiv”, devine mai clar ce poți schimba în rutina ta. Analiza sugerează că strategiile de adaptare mai eficiente pot include limitarea expunerii la fluxul de știri negative și reevaluarea presiunii sociale din online. Nu orice informație merită lăsată să intre în spațiul tău mintal.

Un reper util este următorul. Dacă anumite știri îți dau senzația că trebuie să reacționezi imediat, deși nu poți influența situația, tocmai acolo s-ar putea vedea acest mecanism. La fel și în zilele în care, după câteva minute pe rețelele sociale, rămâi cu impresia că toți ceilalți se descurcă mai bine.

Analiza din Behavioral Sciences explică două surse de oboseală psihică: avalanșa de crize globale și comparația socială. Asta înseamnă, concret, că ai nevoie de mai puțină expunere la știri negative. Și de mai multă atenție la presiunea pe care o lași să intre din online. Este un motiv bun să te învinovățești mai puțin pentru faptul că, uneori, totul pare prea mult.