Până acum, explicația era spusă adesea simplu: dacă te simți copleșită, trebuie să devii mai rezilientă. Acum, cercetătorii avertizează că problema e mai mare și ține și de lumea în care trăim, pentru că ritmul rapid, conectivitatea permanentă și competiția socială constantă au ajuns să depășească felul în care mintea umană s-a format să facă față presiunii.

Consecința se vede imediat în felul în care apar sau se agravează probleme precum anxietatea. Mai exact, oamenii au evoluat pentru grupuri mici și pentru reacții la amenințări imediate, iar mediul modern îi pune în fața unor comunități uriașe, a unei conectări aproape continue și a mai multor presiuni în același timp, ceea ce amplifică sentimentul de competiție.

Pentru tine, ideea importantă e aceasta: dacă ai senzația că nu mai termini niciodată cu comparația, graba și nesiguranța, cercetătorii spun că aceste stări nu țin doar de voință sau organizare personală. Înțelegerea fenomenului ar putea muta o parte din responsabilitate de pe individ pe societate, adică spre felul în care sunt gândite spațiile în care trăim și platformele pe care ne petrecem timpul.

Ipoteza nepotrivirii sociale evolutive explică problemele

Autorii numesc teoria „Ipoteza nepotrivirii sociale evolutive și a competiției”, pe scurt SEMCH. Ideea de bază este că există o nepotrivire între biologia noastră și mediul actual, iar această ruptură poate contribui la probleme de sănătate fizică și mintală, de la obezitate la anxietate.

În același tablou intră și ceea ce cercetătorii descriu drept o „policriză”. Aici vorbim despre probleme globale care se influențează între ele, nu vin pe rând: schimbările climatice, pandemiile, instabilitatea economică și transformările tehnologice. Când se suprapun, presiunea psihologică nu mai vine dintr-o singură direcție, ci din mai multe deodată.

Potrivit Mediafax, costul vieții mai mare și inegalitățile economice accentuează nesiguranța. Iar de aici cercul se poate închide neplăcut: mai multă epuizare, mai puțină cooperare și o competiție socială și mai intensă. Cu alte cuvinte, exact mediul care te obosește ajunge să se alimenteze singur.

Soluții propuse pentru un mediu mai bun

Soluțiile propuse nu merg în zona rețetelor rapide pentru fiecare om în parte, ci spre schimbări de mediu. Cercetătorii vorbesc despre reproiectarea orașelor, cu mai multe spații verzi care să reducă aglomerația, și despre regândirea platformelor digitale astfel încât să diminueze competiția, nu să o accentueze.

Asta contează și practic, chiar dacă nu schimbă de mâine viața de zi cu zi: presiunea constantă nu mai este tratată doar ca o problemă de „gestionare mai bună”, ci și ca una de design social. Iar pentru cine se simte deja împins la limită, e un reper util de bun-simț: merită privit contextul în care trăiești, nu doar felul în care încerci să reziști în el.

Echipa de cercetare vrea să testeze mai departe aceste idei prin studii practice care să măsoare cum influențează mediul înconjurător starea de bine.