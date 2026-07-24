Până acum, canicula era o problemă pentru corp. Dar psihologii din Marea Britanie descriu tot mai clar și o suferință psihică. Ea este legată de valurile de căldură și se numește anxietate climatică. Această afecțiune este recunoscută oficial de NHS și de organizațiile profesionale din domeniu.

Neliniștea de la începutul unui val de căldură nu mai pare doar o reacție trecătoare. Un studiu arată că aproximativ 4,6% dintre britanici suferă de anxietate climatică. Cercetări publicate în 2025 indică un risc mai mare la femei și la tineri.

Anxietatea nu se oprește după ce trece vremea rea

Dacă te simți tot mai apăsată la fiecare alertă de caniculă, s-ar putea să nu fie doar o simplă enervare. Specialiștii din Marea Britanie leagă aceste stări de impactul climatic. Unele persoane care au trecut prin evenimente extreme, cum sunt canicula sau inundațiile, pot dezvolta și o anxietate anticipativă.

Mai exact, teama nu se oprește când trece episodul meteo. Rămâne ca o așteptare constantă că se va întâmpla din nou. Aici apare diferența: nu mai vorbim despre disconfortul din câteva zile calde, ci despre o frică ce se poate prelungi.

În timpul valurilor de căldură din această vară, unii pacienți au raportat anxietate ridicată. Alții au avut gânduri suicidare. Unii au luat în calcul chiar mutarea în regiuni mai răcoroase. Cum relatează Mediafax, această perioadă a adus mai multă atenție asupra impactului psihologic al schimbărilor climatice, nu doar asupra efectelor fizice ale caniculei.

Ce poți face când frica începe să te consume

Recomandările specialiștilor pornesc, de obicei, din lucruri simple. Discuțiile deschise despre aceste temeri pot ajuta. La fel, implicarea în comunități dedicate protecției mediului ar putea reduce senzația de neputință care alimentează anxietatea.

Există și o parte pragmatică. Menținerea unei temperaturi corporale scăzute în perioadele de caniculă este recomandată. Episoadele de căldură pun o presiune reală asupra organismului și, la unele persoane, și asupra echilibrului emoțional.

Cercetările nu detaliază, deocamdată, simptomele exacte sau cum diferențiază un specialist anxietatea climatică de una generalizată. Ce este clar ține de două lucruri: fenomenul este recunoscut, iar femeile și tinerii apar printre categoriile mai vulnerabile. Cel mai bun sfat, dacă te simți copleșită, rămâne să discuți cu un medic sau cu un terapeut.