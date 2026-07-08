Pe final de sarcină, corpul vă pune uneori frână înainte să apucați dumneavoastră să o faceți. Laura Cosoi a vorbit exact despre acest moment delicat, în care bucuria așteptării se amestecă cu oboseala, iritarea și gândul apăsător că nu mai puteți fi la fel de prezentă pentru copiii de acasă.

În ultimele săptămâni de sarcină, actrița Laura Cosoi a mărturisit pe rețelele de socializare și într-un interviu pentru revista Viva că se confruntă cu un sentiment puternic de vinovăție față de ceilalți copii, din cauza lipsei de energie. Peste aceasta se adaugă și o nostalgie apăsată: gândul că aceasta ar putea fi ultima ei sarcină.

Pentru multe femei, greul nu este doar disconfortul fizic, ci mai ales felul în care oboseala schimbă atmosfera din casă. Laura Cosoi spune acest lucru simplu și recognoscibil: sunt zile în care răbdarea scade înainte să apucați să vă adunați. Iar sentimentul de vină apare repede, mai ales când aveți mai mulți copii și simțiți că fiecare are nevoie de dumneavoastră în același timp.

„Sunt zile în care nu mai am aceeași răbdare, zile în care oboseala vorbește înaintea mea”

Dacă vă regăsiți în această situație, ajută măcar un lucru: să numiți starea. Oboseala nu vă face o mamă mai puțin atentă. În povestea Laurei Cosoi, sinceritatea aceasta contează. Nu cosmetizează perioada, nu o transformă într-o imagine ideală, ci lasă la vedere partea pe care multe mame o trăiesc și mai rar o spun cu voce tare.

Oboseala din sarcină aduce sentimente de vinovăție

Laura Cosoi așteaptă a cincea fetiță, iar experiența acestei sarcini vine cu mai multă liniște, dar nu și cu mai puțină intensitate emoțională. Potrivit Viva, actrița a vorbit deschis despre combinația dintre calmul pe care îl aduce experiența și vina care apare când oboseala o împiedică să fie cum ar vrea alături de copiii ei.

Aici se regăsesc imediat multe dintre noi. Puteți fi fericită pentru copilul care vine și, în același timp, tristă că nu mai aveți aceeași energie pentru copiii care sunt deja lângă dumneavoastră. Cele două stări nu se exclud, ba chiar merg adesea împreună.

Un mic pas care ajută, când vă lovește vinovăția, este să nu o luați drept verdict despre dumneavoastră. În cazul Laurei Cosoi, ea vine din oboseală, nu din lipsă de iubire. Diferența contează mult, fiindcă schimbă și felul în care vă priviți într-o perioadă în care sunteți deja foarte solicitată.

Nostalgia ultimei sarcini vine la pachet cu bucuria

Există și un alt strat emoțional în ce povestește Laura Cosoi: nostalgia. Gândul că aceasta ar putea fi ultima experiență de sarcină din viața ei schimbă tot ritmul așteptării. Nu mai e doar numărătoarea inversă până la naștere, ci și senzația că se închide o etapă mare, intimă și plină de sens.

Pentru o mamă, asta poate aduce o melancolie greu de explicat în exterior. Vă bucurați de ceea ce vine, dar simțiți și o mică pierdere. E genul de emoție care apare des în perioadele de tranziție, mai ales când corpul și viața de familie se schimbă în același timp.

Dacă treceți prin ceva asemănător, ajută să nu vă grăbiți să „rezolvați” emoția. Uneori e suficient să o lăsați să existe. Laura Cosoi nu vorbește despre această perioadă ca despre una controlată, ci ca despre una trăită pe bune, cu tot ce aduce ea.

Familia Laurei Cosoi se adaptează noii sarcini

Actrița a mai vorbit și anterior despre provocările și adaptările celei de-a cincea sarcini, despre gestionarea disconfortului și despre implicarea familiei în această perioadă. Informațiile publicate până acum nu intră în detalii despre strategii punctuale sau sfaturi formulate ca listă, dar direcția e limpede: perioada aceasta se trăiește cu ajustări reale, nu cu pretenția că totul merge la fel ca înainte.

Și aici apare un aspect util pe care îl puteți prelua din confesiunea ei: în ultimele săptămâni de sarcină, standardele cotidiene au nevoie de puțină blândețe. Dacă răbdarea e mai puțină, dacă energia scade, dacă aveți nevoie să încetiniți, nu înseamnă că faceți ceva greșit. Înseamnă că treceți printr-o etapă care cere alt ritm.

Laura Cosoi a ales să vorbească deschis despre această combinație de oboseală, vinovăție și nostalgie în rețelele de socializare și în interviul acordat revistei Viva, în timp ce se află în ultimele săptămâni de sarcină cu a cincea fetiță.