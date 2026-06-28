Multe femei ajung să se simtă vinovate sau rușinate când pun plăcerea pe primul plan, iar prețul nu se vede doar în viața sexuală. Se vede și în oboseala care nu mai trece, în lipsa de chef, în iritabilitatea de zi cu zi și în senzația că viața a devenit doar o listă de lucruri de bifat.

În practică, unul dintre motivele frecvente pentru care dispare plăcerea este foarte simplu și foarte greu de spus cu voce tare: sexul pe care îl trăiești nu îți mai aduce plăcere. Iar când peste asta se așază ani în care ai fost învățată să ai grijă de toți ceilalți înainte să ai grijă de tine, dorința începe să se stingă nu doar în dormitor, ci peste tot.

Asta contează mai mult decât pare. Lipsa plăcerii poate veni la pachet cu depresie, nemotivare, tristețe, apatie, dezinteres, stres, epuizare cronică, dificultăți de relaxare, evitarea angajamentelor sociale, iritabilitate și lipsa inspirației sau a creativității. Dacă te regăsești în mai multe dintre ele, nu vorbim despre un moft sau despre răsfăț, ci despre un semnal că ai rămas fără spațiu pentru tine.

Plăcerea nu dispare dintr-odată, ci după multă autoprivare

În unele contexte religioase sau culturale, plăcerea este tratată ca un indiciu al unui caracter slab. De aici apar vinovăția și rușinea chiar de la simplul gând de a o căuta. Numai că mesajul acesta se lipește repede de viața de zi cu zi: dacă îți cauți plăcerea, riști să pari egoistă, iresponsabilă sau mai puțin „bună” pentru ceilalți.

Și aici apare cercul greu de rupt. Femeile sunt învățate să acorde prioritate bunăstării celorlalți în detrimentul celei proprii, iar teama de a pierde statutul social sau siguranța dacă își caută plăcerea duce la înăbușirea dorinței. Cu alte cuvinte, nu doar că nu mai faci ce îți place, ci începi să nici nu mai simți clar ce îți place.

Povestea Tarei arată exact cum arată asta în viața reală. Ea a ajuns la terapie după ce a realizat că nu mai avea orgasme și nici interes pentru sex, deși înainte avusese mai multe orgasme. Când a fost întrebată dacă își mai amintește vreo plăcere nonsexuală deliberată din ultimul an, răspunsul ei a fost scurt.

Tara nu mai avusese niciun hobby și nicio vacanță adevărată de peste cinci ani. Muncea din greu pentru o promovare și ajunsese „miniterapeuta” și bona de serviciu pentru toți prietenii, fără să se poată baza pe nimeni la rândul ei. E genul de rol în care multe dintre noi alunecăm fără să ne dăm seama: cea care ține minte, rezolvă, ascultă, repară.

Când nu mai ai plăcere în viață, corpul și mintea încep să spună asta

Dacă simți că nu te mai entuziasmează aproape nimic, merită să te uiți și la zona asta, nu doar la programul prea plin. Potrivit Psychologies, lipsa plăcerii poate duce nu doar la scăderea dorinței sexuale, ci și la apatie, dezinteres, dificultăți de relaxare și retragere din viața socială. Iar pentru multe femei, semnul cel mai înșelător este epuizarea cronică: pare doar oboseală, dar în spate poate fi o viață trăită constant pe modul autoprivare.

Dar vestea bună este că schimbarea nu începe neapărat cu ceva mare. Primul pas este să îți dai voie să schimbi tiparul. Acordarea permisiunii de a ieși din autoprivare este descrisă ca primul pas în redefinirea vieții și în așezarea plăcerii în centru. Sună mare, dar se poate traduce foarte concret: să observi gândul care spune „nu acum”, „nu merit”, „mai întâi ceilalți” și să îl oprești intenționat.

Un exercițiu simplu, dacă ai uitat ce îți face bine

Dacă nu mai știi de unde să începi, merită un exercițiu foarte practic. Reflectează la activitățile sau experiențele care îți pot aduce plăcere, de la cele mărunte la cele importante, apoi pune-le în ordine în funcție de resursele tale de timp și bani.

Exemplele date merg de la mirosul unei mandarine proaspete până la o călătorie în străinătate. Tocmai asta e ideea: plăcerea nu trebuie să fie spectaculoasă ca să conteze. Uneori începe cu ceva foarte mic și repetat, nu cu o vacanță perfectă sau cu o reinventare totală.

Poți să îți faci chiar azi o listă în trei coloane: plăceri care nu costă nimic, plăceri care cer puțin timp, plăceri pentru care ai nevoie de planificare. Așa vezi repede ce poate intra în viața ta acum, nu „când o să fie mai liber”.

Recuperarea dorinței nu înseamnă doar sex, ci reciprocitate

Tara și-a luat angajamentul de a introduce mici plăceri zilnice în viața ei. În timp, a reușit să găsească reciprocitate în relații și să trăiască din nou plăcerea, inclusiv revenirea orgasmului. Sursa nu precizează cât a durat procesul și nici ce forme au luat exact aceste mici plăceri zilnice. Numai că direcția este clară: dorința nu se repară doar în pat, ci și în felul în care trăiești, ceri, primești și te lași susținută.

Iar asta poate fi cel mai util lucru de ținut minte: dacă ești mereu cea care dă, corpul tău poate ajunge să nu mai știe cum arată primirea. De aici merită început.

Pentru cine vrea să aprofundeze subiectul, cartea „Recuperează-ți dorința pierdută, conexiunea și plăcerea” de Kate Balestrieri, specialistă în psiho-sexologie, este dedicată eroticii feminine și este prezentată ca utilă și bărbaților care vor să își înțeleagă partenerele.