Naomi Osaka a ales una dintre cele mai comentate apariții de la Wimbledon când a intrat pe teren, în meciul din primul tur cu Elsa Jacquemot, purtând un kimono alb creat special pentru acest turneu. Ideea a funcționat tocmai pentru că nu a forțat regulamentul, ci l-a folosit ca punct de plecare: totul a rămas în registrul alb cerut de competiție, dar cu o amprentă personală imposibil de ignorat.

Kimono-ul alb a fost inspirat de personajul interpretat de Lucy Liu în filmul „Kill Bill” și a venit cu detalii care l-au făcut să pară mai mult decât o apariție spectaculoasă de intrare: cocori și flori de cireș brodate, mâneci ample, un brâu obi și o fundă lungă din tul, cu influențe din arta kirigami. Dacă îți place ideea de a porni de la o piesă clasică și de a o face a ta, aici e partea utilă: Osaka nu a mers pe exces, ci pe câteva semne clare de identitate.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Respectă regula, dar păstrează ceva care te reprezintă

Ăsta e, de fapt, trucul care face ținuta relevantă și dincolo de terenul de tenis. Wimbledon este asociat cu echipamentul complet alb, iar Osaka a ales să nu lupte cu această tradiție. A construit peste ea. Pentru multe dintre noi, exact aici apare inspirația practică: când ai un dress code la birou, la un eveniment sau chiar într-un context de familie mai rigid, nu trebuie să schimbi tot ca să se vadă cine ești. Uneori ajung un accesoriu, o croială sau o referință culturală discretă.

După victoria cu 6-1, 7-5 în fața franțuzoaicei Elsa Jacquemot, Osaka a scos kimono-ul și a rămas în echipamentul alb Nike în care a jucat meciul. Scorul spune și altceva: apariția nu a fost doar un moment de imagine, ci a venit lângă un rezultat solid, cu un prim set câștigat clar, la 6-1, și un al doilea mai strâns, la 7-5. Stilul și performanța nu s-au încurcat între ele.

The fashion queen of Wimbledon has arrived! 🤩 Naomi Osaka in yet another stunning outfit! 💅 ↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/EsifAQglCQ — Stan Sport (@StanSportAU) June 29, 2026

Naomi Osaka a explicat după meci de unde a pornit totul și de ce a ales tocmai această siluetă.

„Când mă gândesc la Wimbledon, mă gândesc la echipamentul complet alb și la tradiția acestui turneu. Apoi mă gândesc la cultura mea japoneză și haitiană. Pentru mine, cea mai reprezentativă siluetă a culturii japoneze este kimono-ul.”

Dacă iei ideea asta în viața ta de zi cu zi, regula e surprinzător de simplă: alege o bază neutră și adaugă o piesă care spune ceva real despre tine. Nu trebuie să fie un kimono, evident. Poate fi o broderie, o bijuterie moștenită, o fundă de păr, un imprimeu sau un material care te leagă de rădăcinile tale.

Detaliile japoneze au făcut diferența, nu volumul ținutei

Accesoriile au dus povestea mai departe. Osaka a purtat un kanzashi, accesoriu tradițional de păr asociat cu gheișelor, și bijuterii din perle de la brandul japonez Mikimoto. În imaginile de mai jos se vede foarte bine de ce look-ul nu pare încărcat, deși are multe referințe: toate elementele trag în aceeași direcție și nu concurează între ele.

Naomi Osaka with a solid win over Jacquemot ✅#Wimbledon pic.twitter.com/jbNIvsKoLG — Roland-Garros (@rolandgarros) June 29, 2026

Designerul japonez Hana Yagi a creat ținuta special pentru această apariție și a adăugat un detaliu care contează mult pentru cititoarele atente la haine cu poveste, nu doar la efectul vizual. Potrivit Adevarul, piesa a fost realizată din kimono-uri și veșminte de nuntă tradiționale japoneze reutilizate. Asta schimbă puțin felul în care privești outfitul: nu e doar o interpretare de podium, ci și o formă de a duce mai departe materiale și simboluri care există deja.

Și aici apare o idee bună de „furat” pentru garderoba ta. Când vrei o ținută cu personalitate, nu primul pas trebuie să fie neapărat cumpărarea a ceva nou. Uneori, o piesă refăcută, reinterpretată sau accesorizată diferit are mai multă forță decât un obiect perfect, dar fără poveste.

„Îmi place foarte mult «Kill Bill». Mi-am amintit cât de mult mi-a plăcut personajul interpretat de Lucy Liu, care poartă un kimono alb. Am vrut să fac propria mea interpretare, păstrând în același timp respectul pentru cultura japoneză.”

Ce face bine Osaka aici este echilibrul dintre referința pop și rădăcina culturală. Nu a rămas doar la un omagiu de film, iar asta se vede. Dacă vrei să porți o piesă inspirată dintr-o cultură sau dintr-o estetică anume, cheia stă în detalii autentice și în respectul pentru sensul lor (nu doar în efectul de poză).

Osaka a spus clar că urmează și alte apariții

Sportiva a recunoscut că reacțiile din jur au făcut parte din farmecul momentului.

„A fost amuzant. Simțeam cum oamenii își întorceau capul după mine și am auzit mai multe persoane spunând că este un kimono foarte frumos.”

Dar nu se oprește aici. Naomi Osaka a spus și că a pregătit mai multe ținute pentru Wimbledon, semn că această apariție nu a fost o excepție izolată, ci parte dintr-o direcție de stil pe care o construiește conștient.

„Îmi place să schimb lucrurile de la un meci la altul. Am pregătit și alte ținute pentru Wimbledon.”

Nu e prima dată când Osaka transformă un turneu într-un spațiu de exprimare vizuală. În ultimele luni, ea a atras atenția și la French Open cu ținute extravagante, inclusiv o rochie aurie inspirată de Turnul Eiffel. Dacă pui una lângă alta rochia aurie de la Paris și kimono-ul alb de la Wimbledon, diferența de registru e mare, dar principiul rămâne același: fiecare apariție răspunde locului în care se află.

Iar aici rămâne ideea cea mai bună de dus cu tine: stilul personal nu trebuie să ignore contextul ca să fie puternic. Din contră, uneori tocmai limitele îl fac mai creativ. La Wimbledon, Osaka a intrat într-un kimono alb, a câștigat cu 6-1, 7-5 și a anunțat deja că mai are și alte ținute pregătite pentru rundele următoare.