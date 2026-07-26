Până acum, terapia pentru PTSD era un drum lung. Uneori, de ani. Acum, cercetători de la Universitatea din Alberta arată că o intervenție numită 3MDR poate accelera totul. Progresele sunt vizibile în săptămâni. Cum? Pacientul merge pe o bandă de alergare. În același timp, lucrează direct cu imagini și muzică legate de propria traumă.

La Universitatea din Alberta, studiul a fost publicat în revista „Brain and Behavior”. A fost condus de Dr. Phillip Sevigny (Facultatea de Educație) și Dr. Suzette Brémault-Phillips (profesoară, Facultatea de Medicină de Reabilitare). Terapia se numește 3MDR, de la Multi-modal Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation. A fost dezvoltată în Olanda, acum aproximativ 15 ani.

Pentru cine trăiește cu PTSD, miza este concretă. Mai puțin timp petrecut în amintiri intruzive. Mai mult control asupra procesării acelor amintiri. Terapia 3MDR nu șterge trauma, ci o transformă într-o amintire gestionabilă. Una care nu mai controlează viața de zi cu zi.

Programul clinic din Canada a început în 2019 prin consorțiul HiMARC (Heroes in Mind, Advocacy & Research Consortium). Este singurul program de acest fel din țară. La început, terapia a fost folosită pentru personal militar, veterani și persoane din prima linie. Între timp, s-a extins și la populația civilă. Peste 200 de persoane din Alberta au fost tratate astfel. Cum relatează Medicalxpress, cercetătorii discută acum și despre extinderea către alte grupuri, inclusiv comunități indigene, unde trauma intergenerațională are o miză aparte.

Mersul devine parte din procesarea traumei

PTSD, adică tulburarea de stres post-traumatic, apare după un eveniment terifiant. Poate face recuperarea foarte grea. Terapiile clasice pot dura mult. Și nu funcționează la fel pentru toată lumea. De aici, interesul pentru metode care schimbă ritmul recuperării, nu doar decorul din cabinet.

Dr. Phillip Sevigny a rezumat rezultatele observate până acum:

Terapia se diferențiază prin combinația de mișcare și expunere ghidată. Pacientul merge pe o bandă de alergare. Simultan, lucrează cu imagini și muzică asociate experienței dureroase. Ideea este că mersul poate scoate mintea din blocajul specific traumei, când totul rămâne în modul îngheț sau luptă-fugi.

Mișcarea ajută la gândirea divergentă

Dr. Suzette Brémault-Phillips explică de ce mersul pare să conteze atât de mult:

„Există ceva în legătură cu mersul care le permite oamenilor să gândească diferit, ceea ce noi numim gândire divergentă. În loc să fie blocați fie într-o stare de îngheț, fie în modul de luptă sau fugă în timp ce experimentează suferința legată de PTSD, le permite să se îndrepte în direcția procesării.”

Pentru cineva aflat în terapie, senzația de control este esențială. Nu e vorba doar de o metodă nouă. Ci de faptul că persoana rămâne activă în propriul proces, nu doar copleșită de el.

Dr. Suzette Brémault-Phillips a numit 3MDR una dintre cele mai promițătoare intervenții din practica ei clinică.