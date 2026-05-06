Trimiterea unui buchet marchează adesea momentele pline de însemnătate din viața noastră. De la bucurie și sărbătoare până la alinare și tristețe, florile sunt simboluri ale iubirii transmise de la o persoană la alta. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să primești florile preferate direct în cutia poștală?

Cum a inceput revolutia florala

Conceptul a apărut în urmă cu mai bine de un deceniu, când cofondatorii Bloom & Wild, Aron Gelbard și Ben Stanway, au conceput ideea de a trimite tulpini florale în pachete potrivite pentru cutia poștală. Numai că destinatara nu mai trebuia să stea acasă pentru a-și primi cadoul. Și uite așa a început boom-ul floriculturii online, care a făcut mult mai ușoară trimiterea florilor către cei dragi.

Iar asta ne prinde extrem de bine și nouă, româncelor mereu pe fugă. Faptul că poți comanda un aranjament premium direct de pe telefon, care să ajungă în siguranță la mama în provincie sau la cea mai bună prietenă din București, ne salvează enorm de mult timp și ne ajută să menținem relațiile vii, chiar și când suntem copleșite de task-uri la job.

Alegeri sustenabile si flori de sezon

Tradițional vorbind, dezavantajul florilor tăiate este amprenta mare de carbon pe care o lasă în urmă. Creșterea lor consumă multă apă și energie, iar florile călătoresc distanțe uriașe pentru ca noi să avem, de exemplu, trandafiri în afara sezonului în Marea Britanie.

Aici intervine o perspectivă interesantă pe baza datelor furnizate de Independent într-un material amplu. Jessica Blume, una dintre femeile din spatele SSAW Collective (un acronim pentru primăvară, vară, toamnă, iarnă), derulează o campanie anuală pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele cumpărării trandafirilor în afara sezonului. În loc de trandafiri iarna, Blume sugerează „ciclamen, ghiocei, spânz și flori de iarnă”. Majoritatea acestora au și „asocieri cu dragostea”, spune Blume, fiind ideale pentru Ziua Îndrăgostiților și aniversări.

Optiuni spectaculoase testate de experti

Hai să vedem ce opțiuni concrete există pe piață, testate riguros de experta Emma Henderson. Flowerfix, de exemplu, se specializează în buchete „sălbatice și excentrice”, livrate într-o cutie roz milenial, la prețuri între 29 și 36 de lire sterline. Henderson a apreciat „estetica cool a floriculturii moderne de la Flowerfix”.

Dacă vrei ceva cu adevărat inedit, Scilly Flowers (fondată în 1991 pe insula St Martin’s) livrează flori cultivate local cu feribotul sau avionul, în ambalaje complet fără plastic, la prețuri între 32 și 36 de lire. Oferă două recolte sezoniere: narcise parfumate între octombrie și Paște, și garofițe parfumate de vară între mai și septembrie.

Dar stai puțin, inovația merge mai departe. Freddie’s Flowers livrează buchetele cu bicicleta în Londra sau cu dube electrice în restul țării, la prețul de 28 de lire, având un parteneriat și cu livrările de cutii cu alimente Abel & Cole. După ce a testat un buchet, Emma a spus că „designurile florale ale lui Freddie oscilează între aranjamente clasic frumoase și cele cu o margine modernă cool”, găsind tutorialul lor de aranjare „infailibil”.

Mai mult decat simple buchete

Bloom & Wild (care a pionierat ideea în 2013) oferă buchete între 26 și 36 de lire. La testare, Emma a concluzionat că „buchetul a ajuns în cea mai bună stare dintre toate cele testate și a strălucit cu adevărat prin designul și longevitatea sa”.

Pe bune, variantele sunt nenumărate. Flying Flowers a livrat peste 12 milioane de buchete frumoase la ușile din Marea Britanie în cei peste 40 de ani de activitate, prețurile variind între 20 și 29 de lire. Emma a precizat că acest serviciu este o „alegere excelentă pentru cei care nu sunt prea organizați, deoarece puteți obține în continuare livrare a doua zi dacă comandați până la ora 16:00, în timp ce majoritatea mărcilor au o limită de ora 12:00”.

Cifrele și detaliile fac diferența.

Serenata Flowers (28-51 lire) creează „capodopere” care aduc „o notă de soare și fericire în casă”, având o „cantitate decentă de tulpini, care, împreună cu livrarea gratuită, fac din acest buchet un buchet cu un preț bun”. Bunches (24-27 lire), o afacere de familie din 1989, vine cu ambalaje fără plastic și un mini calendar de perete, donând cel puțin 10% din profituri către organizații caritabile.

Appleyard (30 de lire) aduce un aer de butic londonez „cu un fler britanic modern”, remarcându-se prin „textura și un element teatral” datorat fructelor de hypericum roz pal și scaiului vânăt. Iar Blossoming Gifts (22-30 lire) folosește flori precum limba peștelui mov închis și garoafe verzi vibrante, oferind o vază plină care este îngroșată și mai mult cu multă floarea miresei spumoasă.