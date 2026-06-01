Peter Phillips, fiul Prințesei Anne, se pregătește să îi spună „da” lui Harriet Sperling sâmbătă, pe 6 iunie, la biserica All Saints din Gloucestershire. Și, ca la orice eveniment regal de o asemenea anvergură, lista de invitați ascunde câteva surprize extrem de plăcute.

Știi momentul ăla când te gândești cu groază la cum vei așeza rudele la mese la un eveniment de familie? Ei bine, se pare că familiile regale au învățat o lecție prețioasă despre armonie. Dincolo de eticheta strictă, prezența anumitor persoane ne arată că familiile extinse pot funcționa absolut minunat, o sursă reală de inspirație pentru noi toate.

O relație cu totul specială

Cea care va ieși din umbră la acest eveniment este Stephanie Phillips, sora vitregă a lui Peter și a Zarei Tindall. Tânăra de 28 de ani este fiica primului soț al Prințesei Anne, Căpitanul Mark Phillips, din a doua sa căsătorie cu Sandy Pflueger, alături de care a stat din 1997 până în 2012.

Recomandări Saks Global primește 1,75 miliarde de dolari și anunță planul de ieșire din faliment

Diferența de vârstă nu a contat deloc.

Deși Zara are 45 de ani, iar Peter 48, cei trei frați vitregi au o relație extrem de strânsă. Într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, aflăm că Stephanie a fost fetița cu flori atât la nunta lui Peter cu fosta soție Autumn, în 2008, cât și la nunta Zarei cu Mike Tindall, în 2011.

„Cel mai bun frate mai mare din câți există.” – Stephanie Phillips, sora vitregă a lui Peter

Pasiunea care îi unește

Iar lucrurile nu se opresc la simple apariții publice de complezență. Cei trei au crescut aproape unii de alții la ferma Aston de pe domeniul Gatcombe. pasiunea pentru cai este o adevărată moștenire de familie. Zara a concurat la Jocurile Olimpice ca sportivă ecvestră, iar Stephanie i-a urmat cu mândrie exemplul.

Recomandări Nuntă regală fără o parte din familie. Peter Phillips și Harriet Sperling au decis.

Tânăra (care a studiat managementul afacerilor la Universitatea din Worcester, absolvind în 2021) este acum o profesionistă în echitație. Concurează la evenimente de top, precum Barbury sau Wellington, și este sponsorizată de branduri ca Voltaire Design și Champion. Educația ei nu a fost deloc neglijată, ea urmând cursurile școlii private Dean Close din Cheltenham, unde taxele ajung la 13.900 de lire sterline pe trimestru.

Relațiile bune se construiesc în timp. Când Stephanie s-a căsătorit în 2022 cu William Hosier, Zara și Peter au fost prezenți. Ba chiar Prințesa Anne a venit să-și privească fostul soț conducându-și fiica la altar. Copiii lui Peter, Savannah (care avea 11 ani atunci) și Isla (10 ani), alături de fetele Zarei, Mia și Lena, au fost domnișoare de onoare. Asta da lecție de maturitate emoțională!

Recomandări Ce se întâmplă cu cremele tale preferate. Planul uriaș anunțat de cel mai mare brand de beauty

Cine lipsește de pe listă

Dar cum nicio familie nu e perfectă, există și absențe notabile. Prințul Harry nu este așteptat la nunta vărului său, deoarece pur și simplu „au pierdut legătura”, în timp ce Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson nu au primit invitație la eveniment.

Decizia finală privind prezența Regelui Charles, a Reginei Camilla și a Prinților de Wales rămâne încă un mister, nefiind confirmată oficial de palat. Așteptăm cu nerăbdare ziua nunții pentru a vedea exact cine va păși în biserică și ce noi lecții de diplomație personală ne va mai oferi această familie.