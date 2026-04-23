Stelian Ogică, celebrul „Spaima Loteriei”, a făcut un anunț care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată în emisiunea lui Dan Capatos. La doar o zi după ce a finalizat divorțul, se pregătește să se căsătorească din nou cu Paula, o juristă de 46 de ani din Timișoara. Stai puțin, că asta nu e tot: Ogică nu și-a văzut niciodată viitoarea soție în realitate.

Divorțat azi, însurat mâine

Anunțul a fost făcut fără ocolișuri, direct și la obiect. „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc. Sunt foarte mândru de viitoarea mea iubită și sunt foarte îndrăgostit de femeia cu care sunt, iar lucrurile între noi sunt foarte serioase și asumate”, a declarat Ogică, plin de încredere.

Iar despre aleasa inimii sale, Paula, știm că este o femeie matură din Timișoara. El a descris-o în termeni foarte clari: „Ea este jurist, este o femeie matură, are tot ce îi trebuie unei femei de 46 de ani”.

Prima întâlnire, direct la starea civilă

Dar detaliul care a șocat pe toată lumea, inclusiv pe moderatorul emisiunii, este altul. Stelian Ogică și Paula nu s-au întâlnit niciodată față în față. Cum vine asta? V-ați imagina să vă căsătoriți cu cineva pe care nu l-ați văzut niciodată în carne și oase?

El, însă, este convins că totul va fi bine și că se cunosc suficient de bine pentru acest pas uriaș. „Nu ne vedem, dar ne știm mai bine decât o știam pe Alexandra. Când semnăm actele intrăm pe drumul cel drept, ne vedem direct la altar. Eu cred că vine, vorbim de două vârste asemănătoare și vrem o poveste frumoasă de dragoste”, a explicat el.

O decizie curajoasă, fără doar și poate.

Familia este de acord

Se pare că relația are și binecuvântarea familiei, cel puțin din partea socrului mare. „Știe socrul meu, el este un domn, este un om interesant, este din Timișoara și am început o relație foarte bună cu ai ei”, a adăugat Ogică. Acesta a menționat și că o cunoaște și o apreciază pe fiica Paulei (viitoarea lui soție are o fată dintr-o relație anterioară).

Micul obstacol din calea fericirii

Pregătirile sunt în toi, dar, ca în orice poveste, a apărut și un mic obstacol. Unul birocratic, ce-i drept. „Am terminat divorțul, am o problemă, nu-mi găsesc buletinul, dar fac analizele, le trimit la Timișoara, băgăm actele și ne prezentăm acolo, semnăm actul și rămânem împreună, după care plecăm în săptămâna de miere”, a povestit Stelian Ogică, vizibil emoționat, dar hotărât să nu lase un act pierdut să-i stea în cale.