O familie de italieni, stabilită în Venosa, a avut parte de o vacanță complet neașteptată. Deși plătiseră pentru un sejur în Cracovia, Polonia, o eroare de rezervare i-a adus direct în Craiova, România. În loc să se supere, au ales să facă haz de necaz și au povestit totul pe internet.

„Vrea cineva să râdă puțin?”, așa începe postarea familiei care a transformat o încurcătură într-o aventură de neuitat. Totul a pornit de la o confuzie între cele două destinații cu nume asemănătoare, o greșeală pe care și-au asumat-o în totalitate. Au povestit că au ajuns la poarta de îmbarcare din aeroportul Bari, convinși că zboară spre Polonia.

Aceștia au decis să împărtășească pățania într-un grup de Facebook dedicat celor interesați de călătorii în Cracovia, tocmai pentru a-i avertiza și pe alții să fie mai atenți.

Planuri adaptate din mers

Cu tururi și cazare deja plătite în Cracovia, italienii s-au văzut puși în fața unei situații delicate. În loc să se lase copleșiți de frustrare, au decis să își adapteze planurile și să exploreze orașul în care au aterizat pe neașteptate. Și, până la urmă, ce altceva puteai să faci într-o astfel de situație?

S-au hotărât să se bucure de vacanță cum știu mai bine și să descopere ce are de oferit Craiova. Postarea lor a fost extrem de apreciată, iar mulți membri ai grupului au recunoscut că erau pe cale să facă aceeași greșeală. Ba chiar, unii și-au verificat din nou biletele pentru a se asigura că nu vor avea parte de o surpriză similară.

Craiova, o surpriză neașteptată

Familia din Italia a decis să profite la maximum de ocazie și a luat la pas orașul din Oltenia. S-au arătat de-a dreptul impresionați de frumusețea orașului (un detaliu care poate i-a surprins și pe ei) și au recomandat cu căldură câteva obiective.

Pe lista lor s-au regăsit Parcul Romanescu și Parcul Englezesc. Iar la capitolul culinar, au fost cuceriți de preparatele locale, în special de papanași.

O lecție cu zâmbetul pe buze

Pe 20 aprilie, membrii familiei s-au întors acasă, transmițând că experiența a fost una minunată, în ciuda confuziei inițiale. E drept că au pierdut banii plătiți pe rezervările din Polonia de care nu s-au mai putut bucura, dar au câștigat o poveste memorabilă.

Pățania lor a servit drept semnal de alarmă pentru mulți călători. Cel mai bun sfat, venit chiar în urma acestei experiențe, este verificarea atentă a codului aeroportului înainte de a plăti biletele. O simplă verificare poate face diferența dintre Polonia și Oltenia, o lecție pe care mulți au învățat-o acum, grație acestei întâmplări amuzante.