Felul în care cumpărăm și purtăm parfumuri se schimbă. Nu mai este vorba despre ocazie, despre influenceri sau despre a-i atrage pe ceilalți. Acum, parfumul devine o metodă validă de a-ți regla starea de spirit și emoțiile. Iar cifrele confirmă o tendință explozivă, un singur brand estimând că aceste produse vor ajunge să reprezinte 70% din vânzările sale.

Un nou sprijin emoțional

A apărut o nouă categorie de produse, denumite „neuroscente” sau parfumuri funcționale. Acestea sunt create special pentru a modifica starea de spirit. „Consumatorii caută din ce în ce mai mult parfumuri care să facă ceva pentru ei și vedem o schimbare clară către parfumurile funcționale, unde mirosul este ales nu doar pentru că miroase bine, ci pentru că oamenii vor să se simtă într-un anumit fel, fie mai calmi, mai pozitivi, energizați sau pur și simplu mai fericiți”, spune Michael White, director global de R&D la CPL Aromas (un brand britanic independent de parfumuri).

Și totul se întâmplă aproape instantaneu. Spre deosebire de suplimentele care pot avea nevoie de săptămâni pentru a echilibra emoțiile, efectul unui parfum se simte în câteva momente. Cum vine asta, mai exact? Căile neuronale ale mirosului ajung direct la zonele din creier care guvernează emoția și memoria, ocolind alte stații de control senzorial. E motivul pentru care un anumit miros te poate transporta instantaneu într-un moment precis din viața ta.

Recomandari Secretele K-beauty 17 branduri de skincare care chiar funcționează

Știința din spatele stării de bine

Primul brand care a explorat acest concept a fost The Nue Co, încă din 2019, când a creat „Functional Fragrance”. Au folosit cercetări de la Laboratorul de Creier și Comportament al Universității din Geneva, unde scanările RMN au arătat ce părți ale creierului sunt stimulate de diferite emoții și, ulterior, ce note de parfum stimulează aceleași zone. Pe site-ul lor, în loc de note sau bestselleruri, ești îndemnat să alegi între stări precum „destresare”, „confort”, „relaxare” sau „energie”.

Noul brand Being a urmat o traiectorie similară, colaborând cu CPL Aromas pentru o colecție de patru parfumuri: Joyful, Serene, Radiant și Seductive. „Istoric, parfumierii au asociat de mult timp anumite ingrediente cu anumite stări – citricele pentru energie, lavanda pentru relaxare, dar acest lucru se baza pe tradiție și intuiție, mai degrabă decât pe știință măsurabilă”, explică Michael White.

Dar lucrurile s-au schimbat. „Am dezvoltat AromaWellness, abordarea noastră proprie de creare a parfumurilor, înrădăcinată în teste bazate pe neuroștiință. Participanții au mirosit parfumuri în timp ce răspunsurile lor fiziologice și emoționale au fost măsurate, cum ar fi starea emoțională, nivelul de stres, vigilența și starea generală de bine. Ne-a permis să creăm parfumuri care sunt dovedite științific că susțin sentimente precum relaxarea, pozitivitatea, fericirea sau vigilența, în loc să presupunem pur și simplu.”

Recomandari Gabriela Cristea recunoaște că e polițistul rău pentru fiicele de 7 și 9 ani

Mai mult decât o singură notă

V-ați gândit vreodată cum anume se construiește un parfum care să te calmeze? Nu e vorba doar de a pune niște lavandă într-o sticlă. Richard Saint-Ford, parfumier pentru Iggywoo, explică abordarea modernă: „Este vorba despre înțelegerea modului în care diferite materiale interacționează cu sistemul nervos, așa că, în loc să construiesc în jurul unei singure ‘note de dispoziție’, compun atmosfere sau ‘lumi’ care creează un peisaj emoțional particular.”

Un exemplu concret este Cashmere Show Pony de la IGGYWOO, creat pentru a ancora starea de spirit, folosind un amestec de nectar de cocos prăjit, floarea pasiunii și lemn de cașmir. La Being, parfumul Joyful folosește bergamotă, portocală, lămâie și cardamom pentru a promova fericirea. Iar Water Therapy de la The Nue Co utilizează note marine, alge, vetiver și sare pentru a induce o stare de calm.

Este un act mic, dar unul puternic.

Recomandari Cristian Șimonca recunoaște despre Diana Enciu Ea e sufletul meu pereche

„Parfumul poate forma un sentiment profund de bunăstare mentală pentru purtător și este una dintre cele mai imediate modalități prin care putem influența cum ne simțim. Este, si, un ritual senzorial, precum muzica sau aprinderea unei lumânări, și este incredibil de personal. La rândul său, acest act de a alege parfumul pentru starea ta de spirit personală îți va schimba energia și chiar modul în care te prezinți”, adaugă Richard Saint-Ford.

Marii jucători intră în joc

Și nu doar brandurile noi, de nișă, mizează pe această legătură emoțională. Anul trecut, casa de parfumuri Penhaligon’s a lansat colecția Potions and Remedies. Cel mai nou produs al gamei, Be Bold, este descris ca fiind „un amestec potent pentru a debloca forța interioară a cuiva”. Combină menta pentru a trezi simțurile, salvia pentru claritate și palo santo pentru ancorare. Un fel de curaj la sticluță, pe bune.

Cifrele confirmă tendința

Investim tot mai mult timp și bani în metode de a ne reconecta și de a găsi momente de liniște, iar parfumul devine o poartă perfectă pentru a seta intențiile zilnice. „În diferite culturi, mirosul a făcut întotdeauna parte din ritual, fie prin tămâie, uleiuri sau materiale aromatice folosite în practici spirituale sau de wellness”, spune Almira Armstrong, fondatoarea Lumira. „Deoarece parfumul este atât de intim și stă aproape de piele, devine parte din atmosfera ta personală.”

Jules Miller, fondatoarea The Nue Co, confirmă cererea uriașă cu cifre concrete. „De fapt, am numit primul nostru parfum ‘Functional Fragrance’ pentru că am crezut că va fi singurul nostru parfum emblematic. Nu m-am așteptat niciodată să devină o parte atât de importantă a afacerii. Într-un an, a reprezentat 20% din vânzările noastre, anul trecut a crescut la 40%, iar anul acesta este probabil să ajungă la aproximativ 70%. Acum avem o colecție de opt parfumuri!”