Te întrebi cât de realist este să revii la forma de dinainte de sarcină fără cure dure și fără să trăiești cu senzația că te pedepsești? Sore spune că a dat jos 30 de kilograme în 9 luni după ce a devenit mamă, după ce în sarcină acumulase 28 de kilograme, iar cheia nu a fost înfometarea, ci o rutină ținută consecvent: mâncat atent, sport, proceduri corporale și multă disciplină.

În cele 9 luni de după sarcină, artista a ajuns chiar sub greutatea pe care o avea înainte să nască. Diferența importantă pentru tine, dacă ești în perioada aceea în care corpul încă se reașază, este că ea nu vorbește despre o soluție rapidă, ci despre un ritm susținut, dus lună după lună. 30 de kilograme pierdute în 9 luni au însemnat, în cazul ei, mai mult decât cele 28 de kilograme acumulate în sarcină.

Sore a povestit că presiunea din exterior nu a fost motorul acestei schimbări. A ales să slăbească pentru că voia să se simtă bine în propria piele și a ignorat comentariile negative. Aici e, poate, partea cea mai sănătoasă din tot ce spune: obiectivul nu a fost să mulțumească pe altcineva.

„Am slăbit kilogramele din timpul sarcinii și un pic mai mult de atât în decursul a 9 luni, eu am considerat-o o victorie, nicidecum altfel, iar dacă au fost comentarii răutăcioase în acea perioadă, pe cuvânt dacă le-am auzit.”

Dacă ai trecut prin sarcină, probabil recunoști și întrebările acelea care apar inevitabil. Sore a spus deschis că s-a gândit și ea la ele: „Și eu mă întrebam: «oare cât o să mă îngraș în astea 9 luni?, oare o să slăbesc la loc?»”. Iar răspunsul ei a venit în timp, nu peste noapte.

A mâncat controlat, dar nu și-a interzis tot

În sarcină, poftele au fost foarte clare. Burgeri, paste și tort de ciocolată. Despre burgeri a spus simplu: „Mi-au plăcut burgerii foarte mult pe parcursul celor 9 luni de sarcină.” Iar mai târziu a formulat și un avertisment spus pe un ton direct, de prietenă care a trecut prin asta: „Fetelor, nu mâncați burgeri, paste și tort de ciocolată la 10 seara, astfel nu vă veți îngrășa în timpul sarcinii.”

După naștere, lucrurile s-au schimbat. Potrivit Click, Sore și-a construit mesele în jurul unui echilibru pe care îl poate ține, nu al unei liste rigide. Mănâncă frecvent pește, spanac, sparanghel, ardei și vinete, iar când are o zi cu paste și desert, mută următoarele mese spre variante mai ușoare.

„Sunt în continuare foarte mare fan paste, de altfel, este și felul de mâncare pe care știu să îl prepar în toate formele. Dacă astăzi mănânc paste și tort de ciocolată, mâine o să mănânc o vânătă coaptă cu iaurt și cu ardei copt, brânză halloumi și fără dulce. Încerc să țin o balanță, cât pot (sunt pofticioasă, recunosc).”

Pentru multe dintre noi, exact asta face diferența pe termen lung: nu scoți pentru totdeauna alimentele care îți plac, dar nici nu lași o zi mai haotică să se transforme într-o săptămână întreagă. Dacă vrei să știi cum să prepari mese echilibrate pentru întreaga săptămână, găsești idei utile pe Lyla.ro.

Postul intermitent a însemnat 16 ore între cină și prima masă din ziua următoare

Sore urmează și un program de post intermitent. Formula ei este foarte clară: „De la ultima masă din seară până la prima de a doua zi trec 16 ore.” Dacă te gândești la acest tip de program, merită observat măcar atât: în cazul ei, regula a fost simplă și ușor de urmărit, nu o combinație complicată de restricții.

Tot ea a spus că a slăbit „ușor, mâncând puțin, făcând sport și proceduri corporale”. Nu a detaliat ce exerciții a făcut și nici ce proceduri a ales, așa că partea concretă care rămâne este combinația dintre alimentație atentă, mișcare și consecvență. Și, foarte important, fără diete drastice.

A redus carnea și a observat un efect care a contat și pentru tenul ei

O altă schimbare ține de felul în care mănâncă acum carne. Sore spune că nu simte o atracție specială pentru ea și că poate trece săptămâni întregi fără să consume carne, lucru care i-a fost ușor de ținut față de alte schimbări.

„Nu simt o atracție față de carne, în mod deosebit, de aceea mi-a fost ușor. Dacă îmi e poftă să gust, gust, însă trec săptămâni întregi fără să mănânc carne și îmi e foarte bine așa.”

În plus, a legat această alegere și de felul în care arată pielea ei: „Am tot citit și articole care spun cât influențează carnea aspectul pielii și pentru că mă știu posesoarea unui ten sensibil cu tendințe acneice, pe care m-am luptat mult timp să-l aduc într-o formă bună, îți dai seama că încerc să văd dacă funcționează. Și, în cazul meu, e varianta câștigătoare.” Dacă ai și tu ten sensibil, ideea utilă de aici nu este să copiezi la indigo, ci să observi ce îți priește și ce nu.

Motivația ei a fost una personală, nu teama de gura lumii

Sore insistă pe un lucru care merită păstrat: dorința de a reveni la forma inițială a fost a ei, nu un răspuns la presiunea socială. „Presiunea socială eu nu am simțit-o, a fost dorința mea să revin la forma inițială și, dacă se putea, chiar mai bine, lucru pe care l-am obținut, pentru că a contat să mă simt eu bine în pielea mea.”

Și a rezumat tot procesul într-o frază scurtă: „Mi-am demonstrat singură că, dacă vrei ceva, reușești.” Iar mesajul pe care îl lasă femeilor care vor să revină la forma de dinainte este la fel de direct: „Când vreți să reveniți la forma inițială, să vă țineți de treabă, se poate!”

Artista a mai spus și că nu s-a confruntat cu depresie sau atacuri de panică, punând asta pe seama firii sale: „Din fericire, nu. Sunt o persoană optimistă și m-au ocolit stările de acest gen.”

Dacă vrei să iei ceva practic din povestea ei, începe cu pasul cel mai mic și mai sustenabil: ține o balanță între zilele în care ai pofte și zilele în care alegi mese mai ușoare. E genul de rutină pe care o poți păstra luni, nu doar câteva zile. Pentru inspirație, poți citi despre 6 prânzuri echilibrate recomandate de Carmen Barcan.