Medicamentele pentru slăbit pe bază de GLP-1 promit mult, iar în unele cazuri chiar livrează rapid pe cântar. Dar experiența unei persoane care a folosit Mounjaro arată partea pe care multe femei vor să o înțeleagă înainte să ia o decizie: cât costă cu adevărat, ce efecte secundare pot apărea și cât de ușor se poate întoarce greutatea după oprirea tratamentului.

Din aprilie 2025, persoana care și-a povestit experiența a început tratamentul cu Mounjaro și, în șase luni, a ajuns la doza de 12.5mg. Greutatea a coborât de la aproximativ 110kg la puțin sub 90kg, adică o scădere de aproape 20kg în jumătate de an. Rezultatul sună tentant, mai ales când îl pui lângă datele despre eficiență: Mounjaro a arătat o pierdere medie în greutate de 20-22.5% în 72 de săptămâni, față de 15-21% pentru Wegovy în aceeași perioadă.

Dacă te uiți doar la cifre, ai putea crede că alegerea e simplă. Doar că realitatea de zi cu zi vine la pachet cu alte două întrebări: poți susține costul lună de lună și cum se simte corpul tău în tot procesul?

Prețul nu stă pe loc, iar la doza maximă diferența devine serioasă

Costul lunar pentru Mounjaro a oscilat între 90 și 190 de lire sterline, cu ajutorul codurilor de reducere. La început, asta poate părea suportabil pentru cineva care își face un buget clar. Problema a apărut mai târziu, când prețul a urcat la 240 de lire sterline pentru doza maximă, chiar și cu cea mai bună reducere disponibilă.

Aici apare unul dintre cele mai utile filtre pentru oricine se gândește la astfel de medicamente: nu te uita doar la prețul de intrare, ci la costul dozei la care ai putea ajunge după câteva luni. Diferența dintre 90 de lire sterline și 240 de lire sterline pe lună nu e deloc mică. Iar forma injectabilă a Wegovy avea un preț sub 200 de lire sterline pentru doza maximă, comparativ cu 266 de lire sterline pentru doza maximă de Mounjaro. Asta înseamnă că, la vârful tratamentului, Wegovy injectabil era sub pragul de 200 de lire sterline, iar Mounjaro trecea de el cu mult.

Autorul a formulat foarte limpede confuzia pe care o simt mulți când încep să se informeze:

Pentru tine, partea utilă e asta: când compari opțiuni, nu compara doar numele celebre. Compară forma de administrare, doza maximă și costul real la acea doză.

Scăderea în greutate a venit cu efecte pe care nu le vezi în poza de înainte și după

În noiembrie 2025, după ce tratamentul părea să funcționeze, persoana care a folosit Mounjaro a dezvoltat pietre la vezica biliară. Problema este descrisă ca fiind frecventă la persoanele care au avut succes cu aceste medicamente. A fost nevoie de o vizită la urgențe și de oprirea tratamentului.

Apoi a venit partea mai puțin discutată pe social media: masa musculară și starea generală. Autorul a explicat ce a urmat:

„Nu am putut să-mi mențin prea mult din masa musculară dobândită cu greu și am dezvoltat o problemă de spate care mi-a distrus somnul și mi-a afectat calitatea vieții, ceea ce, combinat cu refluxul acid pe care îl experimentam seara de fiecare dată când mă răsfățam cu un pahar de vin sau o masă mai sofisticată, m-a lăsat să mă simt destul de epuizat și morocănos.”

Asta schimbă mult felul în care privești rezultatul de pe cântar. O scădere de aproape 20kg poate părea excelentă, dar dacă vine la pachet cu pierdere de masă musculară, somn afectat, dureri de spate și reflux acid, decizia nu mai e doar despre slăbit. E despre cum arată, de fapt, viața ta în lunile acelea.

Iar dacă te atrage ideea unei soluții „mai ușoare”, sub formă de pastilă, merită să știi că forma de Wegovy tip pastilă a arătat în studii o eficacitate mai scăzută: o pierdere medie în greutate de 13-17%. Față de 15-21% pentru Wegovy injectabil și 20-22.5% pentru Mounjaro, scăderea este mai modestă.

Kilogramele pot reveni repede după oprire

După patru luni fără Mounjaro, greutatea a crescut cu 12kg. E, poate, cifra care spune cel mai clar că aceste tratamente nu sunt o poveste liniară. Slăbești, dar menținerea rămâne o etapă separată și complicată.

Potrivit Hellomagazine, tocmai aici autorul spune că a ales o variantă mai clasică: mai puțin accent pe medicament și mai mult pe o abordare tradițională. Nu pentru că rezultatele inițiale n-ar fi existat, ci pentru că ecuația completă a însemnat bani, efecte fizice și dificultatea de a păstra ce a obținut.

Dacă ești în etapa în care doar te documentezi, articolul acesta nu îți spune că medicamentele GLP-1 sunt „bune” sau „rele” pentru toată lumea. Îți dă ceva mai folositor: un cadru realist. Uită-te la patru lucruri înainte să iei o decizie: cât slăbești, cât plătești, cum te simți și ce se întâmplă după oprire.

De ce ideea de pastilă sună bine, dar nu rezolvă tot

Pentru multe femei, o pastilă pare mai simplă decât o injecție. Și autorul surprinde foarte bine gândul ăsta, atât de recognoscibil când ai deja o rutină încărcată:

„Ca mulți dintre cei care citesc asta, am deja o rutină de suplimente pe care le iau zilnic, ce mai înseamnă încă o pastilă pe lângă colagenul, uleiul de pește, vitamina D, vitamina B12, zincul și magneziul pe care le înghit deja dimineața?”

Doar că forma de administrare nu e singurul criteriu. Pastila poate părea mai comodă, însă datele arată o eficiență mai mică decât variantele injectabile. Dacă alegi să te informezi serios, fix aici merită să fii atentă: comod nu înseamnă automat și mai eficient.

Autorul nu a închis definitiv ușa acestor tratamente. A lăsat loc pentru o posibilă revenire, dar cu o condiție clară, foarte practică:

„Nu vreau să spun că nu aș lua în considerare revenirea la utilizarea medicamentelor pentru slăbit în viitor dacă aș simți că ar fi benefice și, crucial, dacă prețul ar fi corect. Bănuiesc că ultimul factor ar putea fi cel mai important pentru mulți potențiali utilizatori.”

Ultimul detaliu de ținut minte este acesta: după șase luni de tratament, aproape 20kg pierdute, o vizită la urgențe în noiembrie 2025 și încă 12kg recâștigate în patru luni fără medicament, alegerea finală a fost renunțarea la Mounjaro și întoarcerea la o abordare mai tradițională.