Andreea Ibacka a ales să vorbească despre o bucurie mică, dar semnificativă, care ilustrează modul în care copiii cresc atunci când li se oferă libertatea de a face lucruri singuri. După ce Namiko s-a întors zilele trecute dintr-o tabără organizată în Munții Retezat, revederea cu fratele ei, Tiago, și un breloc cumpărat din banii ei de buzunar au emoționat-o profund.

Spre deosebire de agitația din jurul altor subiecte care i-au adus numele în discuție în ultima perioadă, postarea Andreei Ibacka se concentrează pe viața de familie, gesturi simple și lecții durabile. Pentru orice părinte care se întreabă dacă o tabără merită, povestea ei oferă un răspuns clar: independența se observă atât în bagajul făcut singur, cât și în modul în care copilul revine acasă.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare că ea și partenerul ei au ales să își trimită copiii în tabere de mici, sperând că se vor întoarce mai curajoși, mai independenți și cu mai multe povești. De data aceasta, efectul s-a văzut imediat, chiar din prima clipă a revederii dintre cei doi frați.

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Și le e bine. I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești. @namikoibacka a revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații).”

Postarea, pe care Andreea Ibacka a distribuit-o și pe InstaStory, arată acel tip de moment pe care multe mame îl recunosc: copiii se ceartă pe lucruri mărunte zilnic, iar apoi te surprind cu o tandrețe care îți schimbă starea. În imaginile de mai jos, accentul nu cade pe perfecțiune, ci pe afecțiunea sinceră care apare fără a fi regizată.

Un breloc cumpărat din banii de buzunar a emoționat-o cel mai tare

Revederea dintre Namiko și Tiago a fost doar începutul. Andreea Ibacka a povestit că fiica ei a venit și cu un cadou ales singură: un breloc personalizat, cumpărat din banii de buzunar strânși în tabără. Poate părea un obiect mic, dar tocmai asta îi conferă o valoare mare. Nu valoarea lui materială contează, ci faptul că un copil s-a gândit să dăruiască.

„Și apoi a venit cu altă surpriză… Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Mi-a mai crescut puțin inima. Și apoi m-a dus cu gândul instant în copilăria mea, eram cea mai bucuroasă să le pot lua câte un cadou alor mei.”

Iată ideea care merită reținută dacă dumneavoastră cochetați cu ideea unei tabere pentru copil: astfel de experiențe înseamnă activități și program de vacanță, dar aduc și mai mult. În povestea Andreei Ibacka, tabăra a adus trei lucruri concrete, menționate de ea: mai multă autonomie, dorul de cei de acasă și bucuria de a oferi ceva din proprie inițiativă.

Potrivit Click, urmăritorii actriței au apreciat sinceritatea mesajului și au fost impresionați de gestul simplu al lui Namiko. Este un sentiment firesc. De multe ori, noi, adulții, căutăm semne mari că un copil „a crescut”. Acestea vin în forme mici: o îmbrățișare între frați, un suvenir ales cu grijă, dorința de a face o bucurie fără a i se cere.

Ce spune povestea despre tabere și despre relația dintre frați

Andreea Ibacka nu idealizează relația dintre Namiko și Tiago. Ea spune clar că există „mici neînțelegeri specifice relației dintre frați”, iar asta face relatarea mai credibilă. Nu este vorba despre doi copii care trăiesc în armonie continuă, ci despre frați care se ceartă, negociază și își dispută atenția, exact cum se întâmplă în multe case.

Tocmai de aceea, momentul revederii a contat atât de mult. Când unul dintre copii lipsește câteva zile, dinamica se schimbă. Dorul apare, iar locul obișnuit al conflictului este luat, măcar pentru o clipă, de recunoaștere și afecțiune. Dacă sunteți părinte, știți cât pot valora astfel de scene. Vă oferă un pic de răgaz și, desigur, încrederea că micile tensiuni dintre frați nu anulează legătura dintre ei.

Despre activitățile specifice din tabăra din Munții Retezat, Andreea Ibacka nu a oferit detalii. Nici despre alte învățăminte punctuale din taberele anterioare sau despre felul în care gestionează zi de zi neînțelegerile dintre Namiko și Tiago. Ce a spus limpede este rezultatul pe care îl vede ea după astfel de experiențe: copiii învață să se descurce singuri, să simtă dor și să descopere cât de frumos este să dăruiască.

„Dincolo de activități, prieteni și aventuri, îmi e clar că taberele îi învață să se descurce singuri, să le fie dor și, iată!, să descopere cât de frumos e să dăruiești. Și, fără să-și dea seama, în timp ce ei cresc… creștem și noi odată cu ei.”

Andreea Ibacka a mai lăsat și o frază care subliniază încărcătura acelui moment: „Mi-a fost greu să nu lăcrimez în timp ce am scris textul.” Dintre toate detaliile poveștii, asta rămâne poate cel mai ușor de dus mai departe: uneori, un copil se întoarce din tabără cu amintiri și cu un breloc care creează un loc special în inima mamei lui.