Nate Smith (40 de ani), cântăreț de muzică country, și-a schimbat alimentația și consumul de alcool după o infecție respiratorie severă, suferită în noiembrie 2024. De atunci, a slăbit peste 31,75 kilograme (70 de livre), având ca țintă să coboare sub 90,7 kg (200 de livre), după ce a pornit de la aproximativ 124,7 kg (275 de livre).

În doar patru luni, a pierdut 24,9 kilograme (55 de livre) doar prin ajustarea acestor obiceiuri. Aceasta înseamnă că cea mai mare parte a transformării a venit înainte să declare un obiectiv estetic. Pentru el, miza a fost să se simtă mai bine, să aibă energie pe scenă și să nu mai obosească la gesturi simple, cum ar fi legatul șireturilor.

Boala din 2024 a fost un semnal de alarmă

Povestea lui nu este una despre o „dietă minune”, ceea ce o face mai ușor de aplicat în viața reală. Nu a vorbit despre perfecțiune, ci despre momentul în care a realizat că vechile obiceiuri îi dăunau. Această perspectivă este utilă și pentru dumneavoastră, dacă vă simțiți adesea lipsit de energie: uneori, schimbarea nu începe de la cântar, ci de la întrebarea simplă „cum mă simt, de fapt, în fiecare zi?”.

Nate Smith a declarat că boala din noiembrie 2024 l-a determinat să își reevalueze alimentația și consumul de alcool. Rezultatul nu s-a văzut doar pe cântar, ci și în felul în care îi vin hainele, în respirație și în mișcarea sa pe scenă.

„Știam că îmi fac rău, dar nu mă puteam opri. Era ca și cum te uiți la un munte și te întrebi: ‘Cum ajung acolo sus?’ Nici nu știam de unde să încep.” Stevia - indulcitor pudra 50g Cumpără acum

Este o frază în care se vor regăsi multe persoane care au încercat de mai multe ori să schimbe ceva și s-au speriat de cât de mare pare întregul proces. Ce reiese de aici este că el nu vorbește despre o transformare bruscă, ci despre câteva decizii repetitive: mai puțin alcool, mai multe proteine, mai multă consecvență.

Două schimbări esențiale: alcool și proteine

Pe baza informațiilor publicate de Theblast, cele două modificări clare au fost reducerea consumului de alcool și creșterea aportului de proteine. Atât. Nu au fost menționate antrenamente specifice, nutriționiști sau un plan complicat. Pentru cine citește și simte că are nevoie de o variantă mai sustenabilă, ideea importantă este aceasta: schimbările realizabile l-au dus, în patru luni, la o pierdere de 24,9 kg (55 de livre) din totalul de peste 31,75 kg (70 de livre) pierdute până acum.

Efectele practice au apărut rapid. Nu mai poartă mărimea Double X, pe care a avut-o în ultimii cinci sau șase ani, ci Large. Pentru mulți, acest aspect poate părea un detaliu superficial, dar nu este. Când hainele vi se potrivesc și nu mai simțiți disconfort la fiecare probă, apare acea doză de încredere care vă ajută să continuați.

„Mă simt mai bine. Este plăcut să pot purta haine care îmi plac.”

Artistul a mai spus: „Asta este o mărime Large. Am fost Double X în ultimii cinci sau șase ani, așa că mă simt foarte bine.”

Mai multă energie, nu doar un număr mai mic pe cântar

Dacă ați trecut vreodată prin perioade în care oboseați din nimic, probabil această parte vi se va părea mai importantă decât cifra totală. Smith spune că are acum mai multă rezistență pe scenă și că acest lucru contează pentru felul în care își face munca.

El a explicat că energia este importantă pentru spectacolele sale și pentru publicul care vine să îl vadă. Iar diferența se simte în lucruri foarte simple, nu doar în performanță.

„Menținerea energiei pe scenă este importantă pentru mine, pentru că asta are grijă de fani.”

A descris schimbarea foarte concret: „Nu mai transpir, ceea ce este remarcabil. Obișnuiam să gâfâi când îmi legam șireturile.” A mai adăugat și: „Acum pot să sar mult mai mult.”

Aceasta este o lecție utilă: un proces de slăbire devine mai ușor de dus când urmăriți și semnele de îmbunătățire din viața de zi cu zi, nu doar cifra de la final. Respirați mai bine? Vă mișcați mai ușor? Nu vă mai simțiți epuizată după sarcini mici? Acestea sunt semnale reale că ceva se schimbă.

Onestitate despre dificultăți, o poveste credibilă

Probabil aspectul cel mai realist din tot ce a spus Nate Smith este că nu se prezintă ca omul care „a rezolvat” tot. El recunoaște că procesul nu a fost lipsit de provocări și a vorbit deschis despre faptul că încă se confruntă cu episoade de alimentație excesivă. Nu le idealizează, dar nici nu cade în capcana ideei că „gata, am stricat tot”.

Mesajul său este mai echilibrat decât multe discursuri despre transformări fizice: dacă dorește să mănânce ceva, își permite, dar încearcă să păstreze asta la nivel de răsfăț ocazional, nu obicei zilnic. Pentru multe dintre noi, exact acest lucru este cel mai dificil.

„Încă mă confrunt cu alimentația excesivă. Și dacă vreau să am asta, o voi avea”, a spus artistul. Apoi a formulat foarte clar limita pe care încearcă să o pună: „Vreau să găsesc o modalitate de a face din asta un răsfăț, nu un lucru legat de stilul de viață. Dacă decid să mănânc mac and cheese, e în regulă.”

Nu și-a atins încă obiectivul final. Ținta lui rămâne sub 90,7 kg (200 de livre), ideal în jur de 83,9 kg (185 de livre), după ce a pornit de la aproximativ 124,7 kg (275 de livre). Dar și felul în care vorbește despre prezent spune destul: „Nu sunt nici pe departe de obiectivul meu. Dar sunt mult mai fericit unde sunt și mă simt, să zicem, mai bine cu felul în care arăt.”