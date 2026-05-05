Vara se apropie cu pași repezi, dar un accesoriu oarecum neașteptat pentru acest sezon cald preia controlul asupra feed-urilor de Instagram și a ținutelor de la evenimente. E vorba despre mica eșarfă de mătase. Un detaliu adesea subțire, alungit și uneori finisat cu ciucuri, care nu are absolut niciun scop practic dincolo de a arăta incredibil de chic.

O nouă viață pentru un accesoriu clasic

Eșarfa nu e vreo noutate absolută în garderoba noastră. De decenii întregi a rămas o piesă de bază, de la eșarfele purtate pe cap la plajă până la celebrele simboluri de statut Hermès. În sezoanele trecute le-am văzut legate ca niște curele, transformate în topuri sau pareo. Numai că acum, lucrurile stau puțin diferit. Noua evoluție a acestor accesorii vine cu proporții subțiri, lungimi dramatice, ciucuri croșetați, detalii cu franjuri și finisaje tactile.

Exact asta s-a văzut pe podiumuri.

Pe podiumurile pentru primăvara 2026, Maria McManus a pus în lumina reflectoarelor acest trend cu o eșarfă de mătase dramatic de lungă, finisată cu ciucuri croșetați. A folosit-o inteligent ca punct central al unei ținute minimaliste. Branduri precum Maison Magdalena, Toteme și Dries Van Noten au îmbrățișat stiluri similare cu eșarfe înguste, fluide, care adaugă mișcare și intrigă vizuală.

Secretul din spatele trendului

Te-ai gândit vreodată cum un detaliu minuscul îți poate salva o ținută banală? Într-o analiză publicată recent de Wwd, aflăm exact de ce această tendință a explodat chiar acum. Și e destul de simplu, pe bune.

„Cred că oamenii își doresc în acest moment piese care se simt expresive și emoționale”, explică Yong Wang, cofondatorul brandului de accesorii din mătase Lost Pattern. „O eșarfă de mătase este super versatilă și are această abilitate rară de a transforma complet o ținută, păstrându-se în același timp personală și lipsită de efort.”

Iar adaptabilitatea asta este esențială. O poți purta la o nuntă de vară pe malul lacului Snagov sau pur și simplu la o plimbare de seară pe Calea Victoriei, aruncată lejer peste o rochie neagră simplă. Wang continuă: „Nu este legată de o grupă de vârstă, de un gen sau de o estetică”.

Cum o integrezi în stilul tău

Când vine vorba de cum o porți, hai să vedem care sunt opțiunile reale. „Cineva poate purta aceeași eșarfă pe cap, legată de o geantă, stilizată ca un top și în nenumărate alte moduri. Această flexibilitate o face incredibil de relevantă pentru modul în care se îmbracă oamenii astăzi”, punctează cofondatorul Lost Pattern.

Magdalena Buzdugan, fondatoarea Maison Magdalena, poartă pe Instagram eșarfa subțire de mătase a brandului său, demonstrând exact această lejeritate. Pe rețelele sociale vedem eșarfe purtate în talie ca niște curele peste rochii midi sau cămăși supradimensionate. Altele sunt drapate lejer peste claviculă. Există chiar și abordarea „smoking scarf” (înfășurată leneș în jurul gâtului alături de un costum elegant sau piese asortate din mătase).

„Ceea ce pare captivant acum este că nu mai există reguli”, a adăugat Wang. „În trecut, eșarfele de mătase erau adesea stilizate într-un mod foarte cizelat sau tradițional, dar astăzi oamenii le abordează cu mult mai multă creativitate. Abordarea modernă este, si mult mai lipsită de gen și de sezon.”

Cât costă să fii în tendințe

Dacă vrei să adopți trendul, ai la dispoziție o mulțime de variante (unele chiar la reducere în această perioadă). Poți alege modelul Skinny Silk Scarf de la Lost Pattern la prețul accesibil de 45 de dolari. Sau poate preferi eșarfa Eileen Fisher Silk Georgette Crepe, care a scăzut de la 118 la 79.20 dolari, marcând o reducere de 33%.

Pentru bugete mai generoase, opțiunile devin spectaculoase. Există eșarfa Otzio Breton Fringe Silk la 150 de dolari, modelul Marianne de la Wolf & Badger la 332 de dolari, sau piesa de rezistență absolută de la Dries Van Noten. Aceasta din urmă este o eșarfă de mătase cu franjuri și cristale care costă nu mai puțin de 1195 de dolari.

Spre deosebire de eșarfele tradiționale, aceste versiuni miniaturale oferă puțin din punct de vedere al utilității practice. Farmecul lor stă fix în estetică. Un material fluid și o siluetă îngustă sunt uneori tot ce îți trebuie ca o ținută să se simtă cu adevărat finisată.