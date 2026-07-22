Când alegeți un inel de logodnă sau o bijuterie pe care intenționați să o păstrați mulți ani, diferența crucială nu este aspectul diamantului, ci originea lui: natural sau creat în laborator.

Diamantul natural se formează la adâncimi mari în pământ, în condiții de presiune și temperaturi extreme, pe parcursul a milioane sau chiar miliarde de ani. Varianta creată în laborator este obținută în câteva săptămâni, prin tehnologii precum HPHT (High Pressure/High Temperature) și CVD (Chemical Vapor Deposition), care reproduc aceleași condiții.

Această distincție influențează decizia de cumpărare. Din punct de vedere chimic, fizic și al durității, cele două sunt identice. Prin urmare, alegerea nu ține de „care este mai adevărat”, ci de valoarea pe care doriți să o atribuiți bijuteriei: tradiție și raritate geologică sau o variantă modernă, legată de accesibilitate și de modul în care priviți originea pietrei.

Cum diferențiază un expert diamantele?

Un ochi neantrenat nu poate distinge cele două tipuri, deoarece diamantul creat în laborator este același cristal de carbon ca cel extras din pământ.

Percepția diferită provine din povestea formării. Diamantele naturale își capătă valoarea și raritatea din condițiile geologice de apariție și din disponibilitatea zăcămintelor miniere. Un diamant de laborator provine dintr-un proces controlat, accelerat, care transformă carbonul într-un cristal identic în câteva săptămâni.

Acest detaliu influențează direct două aspecte personale: bugetul și emoția. Pentru bijuteriile cu încărcătură simbolică, diferența de preț și percepția etică și emoțională legată de origine determină alegerea, potrivit Viva. Sursa nu precizează însă diferențele concrete de preț și nici cum evoluează în timp valoarea diamantelor create în laborator.

Alegeți după povestea pe care o doriți

Dacă raritatea și traseul natural al pietrei contează pentru dumneavoastră, diamantul natural vine cu un argument clar: s-a format în subteran, în milioane sau chiar miliarde de ani, iar valoarea sa este influențată direct de aceste condiții geologice și de disponibilitatea zăcămintelor.

Dacă vă interesează mai mult rezultatul final, piatra în sine, și mai puțin originea, diamantul de laborator are același profil chimic, aceeași structură fizică și aceeași duritate. Nu alegeți o variantă „mai slabă”, ci una creată diferit.

Rețineți că tehnologiile folosite pentru varianta de laborator, HPHT și CVD, reproduc tocmai condițiile naturale în care apar diamantele. De aceea, discuția reală este despre sensul pe care dumneavoastră îl atribuiți bijuteriei pe care o purtați sau o oferiți.

Sursa nu detaliază impactul asupra mediului pentru niciuna dintre metodele de obținere și nu indică certificările care ar trebui să însoțească un diamant, indiferent de origine.