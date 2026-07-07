Dacă ați văzut în ultimele luni tot mai multe măști LED pe Instagram și TikTok, entuziasmul are un sâmbure real, însă și mult marketing în jurul lui. Medicii dermatologi spun că aceste gadgeturi pot ajuta tenul, dar rezultatele de acasă sunt mai blânde decât cele din clinică, iar o alegere greșită vă poate lăsa cu un produs scump și puțin util.

Asta înseamnă că nu orice mască virală vă va oferi efectul de piele mai fermă sau mai curată după câteva utilizări. Primele semne apar după aproximativ 6-8 săptămâni de folosire constantă, iar rezultatele vizibile vin după câteva luni, nu după un weekend de test. Dacă o utilizați rar, câștigul este la fel de mic ca atunci când mergeți la sală o dată pe lună.

Popularitatea crescută nu a apărut din senin. Măștile cu lumină LED au fost promovate intens în social media, inclusiv de Victoria Beckham, Jessica Alba, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Chrissy Teigen și Kate Hudson. Charlize Theron a menționat într-un interviu pentru emisiunea „Will & Woody” că masca cu lumină roșie a fost produsul care a făcut-o să observe o diferență mai clară decât alte loțiuni sau creme folosite în ultimii doi ani.

Tehnologia nu a pornit însă din domeniul beauty. A fost dezvoltată inițial pentru cercetare medicală și spațială, cu observații terapeutice încă din secolul trecut și cu explorări NASA în anii ’90 pentru regenerarea țesuturilor și vindecarea rănilor. Baza ei există. Ce se pierde pe drum este distanța dintre un dispozitiv serios și o copie făcută doar să arate bine în poze.

Lungimile de undă și certificările contează cel mai mult

Dr. Michela Gingirov, medic dermatolog în cadrul clinicilor Cronos Med, explică că LED-ul funcționează prin fotobiomodulare, adică, în cuvintele ei, este „un termen care descrie modul în care lumina interacționează cu celulele noastre pentru a le stimula funcțiile naturale”. Aici începe filtrul util când priviți un produs.

Potrivit Elle, lungimea de undă trecută clar în nanometri este unul dintre cele mai importante detalii. Lumina albastră, la 405-420 nanometri, acționează la suprafață și țintește bacteriile implicate în acnee. Lumina roșie, la 630-660 nanometri, ajunge în derm și susține stimularea colagenului. Lumina near-infrared, la 810-880 nanometri, pătrunde mai profund și este folosită pentru regenerare și vindecarea țesuturilor.

Dermatologul atrage atenția că galbenul și verdele nu stau la fel de bine la capitolul dovezi. „Lumina galbenă și cea verde au dovezi științifice limitate în dermatologie, datele sunt inconsistente și nu permit recomandări ferme. În prezent, utilizarea lor rămâne secundară comparativ cu lumina albastră, roșie sau near-infrared. Dacă un dispozitiv nu specifică exact acești nanometri, nu aș avea încredere în eficiența lui. Este primul lucru pe care ar trebui să-l verificăm pe etichetă”, spune Dr. Michela Gingirov.

Și mai este filtrul legat de certificări. Medicul avertizează că piața este plină de replici ineficiente, iar un dispozitiv foarte ieftin, fără certificări medicale clare și fără lungimi de undă menționate, poate fi doar „o jucărie cu becuri colorate”. În cel mai bun caz nu face mare lucru. În cel mai rău, poate supraîncălzi pielea fără să livreze beneficiile promise.

Așteptări realiste: ce poate și ce nu poate face o mască LED

Dacă vă tentează o mască LED pentru antiaging, merită să vă setați așteptările corect. Dispozitivele pentru acasă, inclusiv cele de la Omnilux, Current-Body, Dr. Dennis Gross sau Therabody, lucrează la energii mult mai mici decât aparatele din clinică. Motivul este siguranța.

„În clinică folosim dispozitive medicale cu o putere mult mai mare și o uniformitate superioară a luminii, care livrează o doză controlată și precisă de energie. Măștile pentru acasă sunt proiectate, în primul rând, pentru siguranță, ceea ce înseamnă că lucrează la energii mult mai mici. Rezultatele vor apărea, dar vor fi considerabil mai subtile și vor necesita mult mai mult timp și perseverență”

Ce puteți spera, realist? Un ten care arată mai odihnit, reducerea eritemului, vindecarea mai rapidă a unor imperfecțiuni, mici îmbunătățiri de textură și acel glow pe care îl urmărește toată lumea. Ce nu ar trebui să luați de bun din reclame este partea cu liftingul sau estomparea ridurilor profunde. Dr. Michela Gingirov spune direct că aceste promisiuni rămân, deocamdată, fără susținere științifică solidă.

Pentru acnee, lumina albastră poate fi o variantă utilă în formele ușoare sau moderate, mai ales dacă pielea nu tolerează tratamente agresive. În acneea severă, hormonală sau nodulo-chistică, medicul spune că nu are puterea necesară și este nevoie de o strategie medicală mai complexă.

Riscuri și precauții: când să te oprești sau să eviți măștile LED

Există și tentația clasică din skincare: dacă 10 minute sunt bune, poate 30 sunt și mai bune. Aici nu merge. Dr. Michela Gingirov explică limpede că, după un anumit prag, beneficiile se opresc, iar riscurile cresc.

„Există o tentație mare de a crede că, dacă 10 minute fac bine, 30 de minute vor face minuni. Odată atins acel prag, beneficiile se opresc, iar riscurile încep să apară. Utilizarea excesivă poate genera stres oxidativ, ducând, paradoxal, la iritații, înroșire persistentă sau chiar la accentuarea petelor pigmentare. Succesul terapiei LED depinde atât de tehnologie, cât și de disciplina și respectarea timpului recomandat”

Dacă aveți afecțiuni fotosensibilizante sau urmați tratamente care cresc sensibilitatea la lumină, prudența este obligatorie. Același lucru este valabil în melasma activă, unde căldura sau lumina pot agrava petele. Iar în sarcină, deși nu există dovezi de risc menționate, lipsesc studiile clinice aprofundate, așa că recomandarea generală este amânarea terapiei din precauție.

Modul cel mai bun de a privi masca LED este acesta: nu înlocuiește rutina de bază. Dr. Michela Gingirov compară ingredientele active precum retinoizii, antioxidanții și protecția solară cu „garderoba esențială”, iar masca LED cu „un accesoriu de lux”. Dacă aveți deja o rutină bună, poate adăuga ceva. Dacă sperați să facă singură toată treaba, promisiunea nu ține.

Primul pas util rămâne banal, dar foarte bun: înainte să cumpărați, uitați-vă după nanometri, certificări medicale clare și timpul recomandat de utilizare. Dacă produsul nu spune limpede aceste lucruri, lăsați-l în coșul altcuiva.