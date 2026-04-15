Departamentul de atletism al Universității din Pennsylvania a obținut o clasare impresionantă la jumătatea anului competițional. Penn Athletics se situează pe locul 44 în clasamentul național Learfield Director’s Cup. Această poziție reflectă succesul programelor sportive ale universității în competițiile de toamnă.

E drept că e o performanță notabilă pentru o instituție din Ivy League.

Cum s-au adunat punctele

Clasamentul Learfield Director’s Cup este un indicator prestigios al succesului general al departamentelor de atletism din Statele Unite. Punctele sunt acordate în funcție de performanțele echipelor la nivel național. cu cât o echipă avansează mai mult într-un turneu național NCAA, cu atât aduce mai multe puncte universității sale.

Recomandari Anne Hathaway a performat pentru 400 de fani in noul ei film Mother Mary

Penn a acumulat un total de 183,50 de puncte în sezonul de toamnă. Aceste puncte au fost obținute datorită rezultatelor excelente ale mai multor echipe. Dar cum anume s-a ajuns la acest total? Hai să vedem defalcat.

Fotbalul american și hocheiul pe iarbă aduc grosul punctelor

Echipa de fotbal american a contribuit mare la acest total. După ce a împărțit titlul Ivy League, echipa a ajuns în a doua rundă a playoff-ului Campionatului de Fotbal (FCS), aducând 50 de puncte valoroase. Performanța lor a fost una dintre cele mai bune din istoria recentă a programului.

Nici echipa feminină de hochei pe iarbă nu s-a lăsat mai prejos. Fetele au avut un parcurs de excepție, ajungând până în sferturile de finală ale turneului NCAA. Această performanță le-a adus 73 de puncte, fiind cea mai mare contribuție individuală a unei echipe Penn în acest sezon.

Recomandari O tânără de 27 de ani a murit subit după un diagnostic greșit de enterocolită

Cifrele vorbesc de la sine.

Alte sporturi, alte succese

Echipa masculină de fotbal a adăugat și ea puncte importante în clasament. Calificarea în a doua rundă a turneului NCAA le-a adus 50 de puncte. Și echipa feminină de cross country a avut o contribuție, deși mai mică, obținând 10,5 puncte pentru clasarea pe locul 30 la nivel național (o performanță solidă, având în vedere nivelul competiției).

Toate aceste rezultate cumulate au propulsat Penn Athletics pe locul 44. V-ați gândit vreodată câtă muncă și strategie se ascund în spatele acestor cifre aparent seci? Fiecare punct este câștigat cu eforturi uriașe din partea sportivilor și a antrenorilor.

Recomandari Studiu major – un medicament pentru slăbit reduce riscul bolilor de inimă și ficat

Lider în Ivy League

Poziția 44 la nivel național plasează Penn pe primul loc în rândul universităților din Ivy League. Următoarea clasată din conferință este Harvard, care se află pe locul 51. Această distanță, deși pare mică, subliniază dominația programului atletic al Penn în acest sezon de toamnă. Clasamentul este, fireste, provizoriu, urmând să fie actualizat după încheierea competițiilor de iarnă și de primăvară.