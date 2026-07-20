Dacă investești în skincare și te uiți la fermitate, riduri sau la promisiunile despre colagen, vestea aceasta chiar te privește: o echipă internațională de cercetători a dezvoltat o tehnică nouă care poate depista deteriorarea ascunsă a colagenului din piele la nivel molecular, înainte ca problemele să se vadă prin metodele folosite acum.

Pe 16 iulie 2026, în revista ACS Nano, au fost publicate concluziile care arată ceva important pentru felul în care ne uităm la îmbătrânirea pielii: structura moleculară a colagenului începe să se degradeze mai devreme decât momentul în care fibrele ajung să se subțieze sau să se fragmenteze vizibil. Cu alte cuvinte, pielea poate părea încă „în regulă” la evaluările clasice, dar organizarea internă a colagenului să fie deja afectată.

Asta schimbă și felul în care sunt citite rezultatele. Până acum, sănătatea pielii era evaluată în principal după aspectul vizibil al fibrelor de colagen, iar cantitatea de colagen era tratată ca un indicator important. Noua cercetare arată că nu este suficient să existe colagen; contează și cum este el organizat. Pentru tine, diferența e simplă: un produs sau o procedură care promite susținerea colagenului ar putea avea, pe viitor, o verificare mai fină decât simpla observație a pielii.

Noua metodă măsoară orientarea structurală a colagenului

Tehnica nouă combină imagistica optică avansată cu spectroscopia chiroptică, folosită pentru a analiza chiralitatea colagenului, adică orientarea lui structurală. Tocmai această orientare este descrisă ca un indicator timpuriu al sănătății țesutului.

Ali Haider, cercetător absolvent la Institutul Internațional pentru Sustenabilitate cu Materie Chirală Înnodată al Universității Hiroshima, explică diferența printr-o comparație foarte ușor de urmărit.

„O modalitate de a ne gândi la descoperirile noastre este că metodele de imagistică convenționale pot arăta «cărămizile» unei structuri de colagen, dar pot rata schimbări subtile în modul în care acele cărămizi sunt aranjate. Este similar cu detectarea schimbărilor în aranjamentul cuvintelor și propozițiilor dintr-o carte înainte ca vreo pagină să pară deteriorată sau să lipsească.”

Practic, asta înseamnă că o piele poate avea o cantitate normală de colagen și totuși calitatea organizării interne să fie deja compromisă, lucru pe care metodele clasice nu îl pot măsura. Pentru industria de beauty, aici e miza reală: nu doar cât colagen există, ci dacă el mai „lucrează” într-o structură sănătoasă.

Impactul asupra dermatologiei și produselor anti-aging

Pe termen viitor, tehnologia ar putea schimba felul în care sunt diagnosticate primele semne ale îmbătrânirii cutanate și felul în care sunt evaluate tratamentele anti-aging. Aici intră atât procedurile cosmetice, cât și cremele care susțin că refac structura colagenului. Dacă azi semnele urmărite sunt cele vizibile, precum ridurile sau pierderea fermității, această metodă țintește o etapă mai timpurie, invizibilă.

Iar asta poate conta mult și în testarea eficienței. Dacă dezorganizarea moleculară apare înaintea degradării care se vede cu ochiul liber sau la evaluările convenționale, atunci și efectul real al unui tratament ar putea fi observat mai devreme, la nivelul organizării colagenului, nu doar după schimbări vizibile de suprafață.

Cercetarea a fost condusă de Universitatea Hiroshima, cu participarea unor specialiști din Japonia, Germania, Statele Unite și Marea Britanie, de la instituții precum Institutul Max Planck pentru Sisteme Inteligente și Georgia Institute of Technology. Cum relatează Sciencedaily, mesajul central al studiului este că pielea nu poate fi citită corect doar din ce se vede la suprafața fibrelor.

Katsuya Inoue, profesor la WPI-SKCM² al Universității Hiroshima, spune direct unde era limita până acum.

„Mesajul cheie al acestei lucrări este că colagenul nu ar trebui privit doar ca o rețea de fibre vizibile, ci ca un material ierarhic a cărui funcție depinde de organizarea la mai multe scări. Studiul nostru arată că metodele corelative avansate pot dezvălui schimbări în această organizare ascunsă, care nu sunt evidente doar din morfologie.”

Deocamdată, cercetarea nu precizează când această tehnologie ar putea ajunge efectiv în cabinetele dermatologice sau în clinicile de estetică și nici ce cost ar avea o astfel de analiză pentru pacient. Dar ideea care rămâne este foarte clară: la colagen, cantitatea singură nu mai spune toată povestea.

Studiul a fost publicat în ACS Nano pe 16 iulie 2026.