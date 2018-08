Adevarul despre problemele de sanatate ale Shakirei! A avut sau nu cancer? Raspunsul artistei, sfasietor: ”Am crezut ca…”

Sapte luni de zile a stat Shakira departe de fanii ei si nu a urcat pe scena din cauza problemelor de sanatate. Acum, ea a revenit in atentia tuturor si, mai mult de atat, a vorbit despre boala care a macinat-o intr-un interviu.

„Sa fiu din nou pe scena e foarte emotionant pentru mine. Anul trecut am avut cea mai dificila perioada din viata mea”, a declarat Shakira pentru BBC.

De asemenea, atunci cand a fost intrebata cat de grave au fost problemele de sanatate pe care le-a avut, ea a marturisit sincer pentru prima data ca era convinsa ca nu va mai putea sa cante niciodata.

„A fost mult mai grav decat o hemoragie la corzile vocale. Am avut leziuni vasculare. Au fost momente in care ma indoiam ca voi mai putea veni vreodata in fata unei multimi sa cant din nou piesele mele. Chiar am crezut ca nu voi mai canta vreodata”, a spus artista, care a recunoscut ca a renuntat la operatie in ultimul moment.

„In mod miraculos si contrar la tot ceea ce au prezis medicii, m-am recuperat in mod natural. Mi-au recomandat interventia chirurgicala, dar leziunea a disparut complet din corzile mele vocale. Chiar a fost un miracol. Am invatat sa ma rog. In ultima vreme am uitat sa ma rog, dar cand treci prin ceva atat de greu, brusc iti recapeti credinta. I-am promis lui Dumnezeu ca daca voi putea sa-mi mai folosesc vocea vreodata, voi sarbatori acest lucru in fiecare seara si asta fac”, a mai dezvaluit columbianca.