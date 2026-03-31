Salomon a anunțat lansarea noului ACS Pro Shell, o reinterpretare îndrăzneață a popularului model ACS Pro, transformat într-un hibrid sneaker-sandală perfect pentru vară. Noul model va fi disponibil de miercuri la un preț de 180 de dolari, venind ca un răspuns direct la tendința de a adapta încălțămintea robustă pentru sezonul cald.

Un sneaker pregătit de caniculă

La prima vedere, Salomon ACS Pro Shell păstrează aspectul general al modelului tradițional ACS Pro, însă lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă. Brandul nu este singurul care a convertit un sneaker popular într-un pantof aerisit, de vară, dar abordarea lor este una specifică. Reprezentanții Salomon spun că designul ACS Pro Shell „se inspiră din structura protectoare, dar ușoară, a unei scoici de ocean.”

este un pantof gândit de la zero pentru a face față zilelor toride.

Ventilație maximă, structură solidă

Întreaga parte superioară a pantofului a fost regândită, combinând o construcție deschisă cu o plasă cu ochiuri largi și decupaje tip fereastră pentru a spori ventilația. Dar cum rămâne cu suportul piciorului? Ei bine, Salomon a păstrat structura tradițională de tip cușcă din TPU, astfel încât ACS Pro Shell rămâne suficient de rigid pentru a oferi susținere similară cu cea a unui sneaker standard.

Potrivit companiei, noul design este creat pentru „a învinge căldura în medii fierbinți și umede”, fiind în același timp „aerisit, ventilat și sigur”.

Evoluția unui model iconic

Modelul original, ACS Pro Advanced, a fost introdus la finalul lui 2021 ca o versiune modernizată a pantofului GCS Pro din 2005. Acesta a adus un nou sistem pentru talpa intermediară (numit Agile Chassis System), dar a păstrat elementele de design care l-au consacrat. Astăzi, pantoful este cunoscut simplu, ca ACS Pro.

De-a lungul anilor, modelul a primit diverse versiuni, inclusiv variante cu Gore-Tex și colaborări cu branduri precum Dover Street Market, Jah Jah, Kar L’Art de L’Automobile și Maison Margiela MM6.

Numai că aceasta este prima dată când pantoful a fost modificat cu proprietăți asemănătoare unei sandale.

O premieră absolută.

Preț și unde îl găsești

Salomon ACS Pro Shell va avea un preț de 180 de dolari și se va lansa oficial miercuri. Pantoful va putea fi achiziționat de pe salomon.com, din magazinele fizice Salomon și de la anumiți parteneri retail.

Iar pentru debut, sunt disponibile două variante de culoare: „Black/Black/Black” și „Rainy Day/Black/Castlerock”.