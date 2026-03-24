După 156 de ani în care a devenit un nume de referință pentru bocancii săi clasici Chelsea, brandul australian Blundstone face o mișcare neașteptată. Compania a anunțat lansarea primei sale sandale, parte dintr-o nouă colecție numită Aerocork, destinată sezonului primăvară/vară 2026. Prețurile pentru noile produse variază între 149,95 și 219,95 de dolari.

O mișcare cerută de fani

Lansarea nu este un simplu capriciu, ci un răspuns direct la cererile venite din partea consumatorilor pentru o colecție de vară. Joe Carfora, managerul global al gamei de agrement la Blundstone, a explicat că, deși dorința de a satisface clienții era mare, calitatea a primat. „Deși eram nerăbdători să răspundem acestei nevoi, era esențial să o facem cum trebuie”, a declarat Carfora. El a subliniat că fanii mărcii au anumite așteptări. „Purtătorii noștri se bucură de un anumit nivel de confort, versatilitate, robustețe și stil discret de la încălțămintea noastră, iar noi am vrut ca seria Aerocork să onoreze aceste așteptări.”

Și nu s-au grăbit deloc. E drept că noua linie de produse se află în dezvoltare încă din 2024. „În ultimii doi ani, ne-am concentrat pe aprovizionarea cu materialele potrivite, rafinarea detaliilor de design și testarea riguroasă a prototipurilor pentru a ne asigura că seria Aerocork oferă același confort, durabilitate și fiabilitate pe care fanii Blundstone le cunosc și le iubesc”, a adăugat executivul.

Ce aduce nou tehnologia Aerocork

Inima noii colecții este talpa intermediară, realizată dintr-un amestec de plută certificată Forest Stewardship Council (FSC) și poliuretan (PU), completată de o talpă exterioară din poliuretan termoplastic (TPU). o combinație menită să ofere atât rezistență, cât și confort sporit. „Acest amestec păstrează robustețea poliuretanului și a plutei, dar cu o amortizare, o absorbție a șocurilor și o durabilitate îmbunătățite ale tălpilor din PU”, a descris Carfora.

Poliuretanul este recunoscut pentru proprietățile sale elastice. „Poliuretanul este în mod natural elastic și absoarbe energia, iar talpa intermediară Aerocork oferă atât confort, cât și sprijin de la primul pas.” Există și diferențe între produsele seriei: bocancul și sabotul Aerocork includ un branț Comfort Lite, care este lavabil, în timp ce sandala folosește un branț din phylon cu memorie.

ADN-ul Blundstone, prezent în noua colecție

V-ați fi așteptat la altceva de la un brand cu o asemenea tradiție? Chiar dacă vorbim de sandale și saboți, compania a avut grijă să păstreze elementele care au consacrat-o. „Colecția duce mai departe materialele noastre specifice, inclusiv piele întoarsă selectată manual și piele naturală premium, precum și nuanța noastră rustic brown, iubită la nivel global”, a confirmat Joe Carfora. Dar, până la urmă, ce își doresc de la noua colecție?

Răspunsul este simplu: ca noile produse să „devină parte din aventurile de zi cu zi ale vieții” pentru purtătorul Blundstone. „Suntem încrezători că dedicarea noastră pentru a păstra ADN-ul Blundstone în seria Aerocork va rezona puternic cu purtătorii noștri”, a concluzionat el.

Prețuri și planuri de viitor

Noua serie Aerocork, care pe lângă sandală mai include un sabot și o variantă de bocanc ultra-ușoară, va avea prețuri cuprinse între 149,95 și 219,95 de dolari.

Cifrele sunt clare.

Iar acesta pare a fi doar începutul. Compania are deja planuri de extindere pentru gama de vară, confirmate chiar de Carfora. „Avem planuri de a extinde seria Aerocork în 2027 cu stiluri suplimentare, precum și cu o gamă mai largă de culori – acesta este doar începutul gamei noastre pentru toate anotimpurile.”