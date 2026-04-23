Prințul Louis a împlinit 8 ani, iar Prințul și Prințesa de Wales au marcat ocazia cu fotografii și videoclipuri personale. În imagini, mezinul familiei apare într-un pulover cool de la Boden, care costă 42 de lire, pozând pe o plajă din Cornwall în timpul vacanței de Paște.

Un look nou, de 42 de lire

Cu brațele încrucișate în fața mării, Louis, acum în vârstă de opt ani, arată relaxat și elegant într-un pulover albastru cu fermoar scurt de la Boden. Piesa tricotată, care costă 42 de lire, are un guler alb și o dungă roșie pe mânecile pe care și le-a suflecat pentru fotografie.

Brandul l-a descris ca fiind „gata de expediție”.

Iar descrierea continuă, menționând că materialul este conceput „pentru a menține căldura în interior.” Deși este un model dintr-un sezon trecut, puloverul este nou în colecția lui Louis, ceea ce înseamnă că, de data aceasta, a ales să nu profite de hainele purtate anterior de fratele său mai mare.

Tradiția hainelor purtate de fratele mai mare

Dar renunțarea la hainele fratelui său este o noutate. Nu de puține ori, micul prinț a fost văzut purtând articole vestimentare care i-au aparținut lui George. Cel mai recent exemplu este de la Crăciunul din 2025, când a fost fotografiat la Palatul Buckingham pentru o masă festivă într-un pulover în dungi bleumarin și vișinii de la Ralph Lauren. George purtase exact același pulover cu cinci ani înainte, la un spectacol de pantomimă.

Și la prima sa aniversare, tânărul prinț a fost fotografiat zâmbind într-un pulover roșu cu nasturi, care data chiar dinainte de nașterea Prințului George! V-ați fi gândit vreodată că și la casele regale se practică asta?

Brandul de haine pentru copii Elfie London a confirmat pe Instagram la acea vreme: „Am fost atât de încântați să-l vedem pe Prințul Louis în puloverul nostru Frog la prima sa aniversare. Acest pulover făcea parte dintr-una dintre primele noastre colecții de acum peste 7 ani!! Și cum intenția noastră este ca designurile noastre să fie prețuite și transmise mai departe, am fost încântați că așa s-a întâmplat și aici. La mulți ani, Prințule Louis!!”

Mai mult decât o simplă fotografie

Pe lângă noua fotografie realizată de fotograful de încredere al familiei, Matt Porteouss, Kate și William au publicat și imagini video inedite cu fiul lor bucurându-se de natură. Filmarea îl arată purtând pantaloni scurți cu dungi albastre și un tricou verde în timp ce sapă în nisip, mânuind cu pricepere o bâtă de cricket pe plajă și sărind în mare într-un costum de neopren.

Alături de videoclip, părinții au scris un mesaj simplu: „Vă mulțumim pentru toate urările de ziua de naștere pentru Prințul Louis. 8 este grozav!”